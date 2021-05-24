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Номер извещения
32110254116
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка электротехнических изделий для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
30.04.2021 09:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
Почтовый адрес
i.belov@rosvodokanal.ru
Контактный телефон
+7 3852 50-07-82
Факс
+7 3852 50-06-93
Адрес электронной почты
mvv@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малышев Василий Васильевич
Место рассмотрения предложений
Барнаул
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электротехнических изделий для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2021 12:12 GMT +301.06.2021 12:1201.06.2021 12:12Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110254116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротехнических изделий для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"Барнаул
Подведение итогов не позднее
30.06.2021 08:0030.06.2021 08:0030.06.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110254116Подведение итогов не позднее Поставка электротехнических изделий для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"Барнаул
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электротехнических изделий для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
Начальная цена
3 332 677,12
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
27.12
27.90
Документация лота
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