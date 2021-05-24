Поставка электротехнических изделий для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"

Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Амперметр цифровой 5А 0-9999А 0.5 переменный (AC) 96х96ММ" Кол-во: 2

"Позиция 2" "Индикатор напряжения двухполюсный 24-380В 1КВ" Кол-во: 4

"Позиция 3" "Индикатор электрический 70-250В контактный" Кол-во: 4

"Позиция 4" "Датчик движения ДД012 белый, макс. Нагрузка 1100Вт, угол обзора 180град., дальность 12м, IP44" Кол-во: 4

"Позиция 5" "Реле времени РВО-П3-У-08" Кол-во: 8

"Позиция 6" "Клещи токоизмерительные M266F" Кол-во: 5

"Позиция 7" "Мультиметр Mastech MAS830L" Кол-во: 4

"Позиция 8" "Электросчетчик Меркурий 206 PRNO 5(60)А/220В" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Счетчик электроэнергии трехфазный многотарифный Меркурий 230 ART-02 PQRSIN 380В 1.0/2.0 10-100А" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Счетчик электроэнергии трехфазный многотарифный Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN 380В 0.5s/1.0 5-7.5А" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Счетчик электроэнергии трехфазный многотарифный ПСЧ-4ТМ.03М.01 3х57-100В 0.5s/1.0 5-7.5А" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Счетчик электроэнергии электронный Нева 220В 1.0 5-40А" Кол-во: 2

"Позиция 13" "Лента изоляционная 18ММ 0.4ММ 30М х/б" Кол-во: 46

"Позиция 14" "Лента изоляционная ЛЭТСАР КФ-0.5 0.5ММ красная силоксановый полимер" Кол-во: 60

"Позиция 15" "Лента изоляционная 19ММ 0.13ММ 20М PVC Желтая" Кол-во: 116

"Позиция 16" "Лента изоляционная 19ММ 0.13ММ 20М PVC Зеленая" Кол-во: 116

"Позиция 17" "Лента изоляционная 19ММ 0.13ММ 20М PVC Красная" Кол-во: 116

"Позиция 18" "Лента изоляционная 19ММ 0.13ММ 20М PVC Черная" Кол-во: 116

"Позиция 19" "Лента изоляционная 19ММ 0.13ММ 20М PVC Желто-Зеленая" Кол-во: 106

"Позиция 20" "Лента изоляционная 19ММ 0.13ММ 20М PVC Серая" Кол-во: 56

"Позиция 21" "Лента изоляционная 19ММ 0.13ММ 20М PVC Синяя" Кол-во: 120

"Позиция 22" "Лента изоляционная 19ММ 0.18ММ 20М PVC" Кол-во: 126

"Позиция 23" "Лента изоляционная 70ММ 0.15ММ 20М PVC" Кол-во: 20

"Позиция 24" "Лента техническая киперная х/б ЛЭ-10-2-х/б 10ММ 1.78Г/М ГОСТ 4514-78" Кол-во: 700

"Позиция 25" "Лента техническая киперная х/б ЛЭ-20-24-х/б 20ММ 3.33Г/М ГОСТ 4514-78" Кол-во: 700

"Позиция 26" "Бирка кабельная маркировочная 55х55ММ квадрат натуральный" Кол-во: 8

"Позиция 27" "Бирка кабельная маркировочная 55х55ММ круг натуральный" Кол-во: 5

"Позиция 28" "Бирка кабельная маркировочная 62х55ММ треугольник натуральный" Кол-во: 1

"Позиция 29" "Гильза кабельная алюминиевая ГА 120-14 120ММ² ГОСТ 23469.2" Кол-во: 12

"Позиция 30" "Гильза кабельная алюминиевая ГА 240-22 240ММ² ГОСТ 23469.2" Кол-во: 12

"Позиция 31" "Гильза кабельная алюминиевая ГА 35-8 35ММ² ГОСТ 23469.2" Кол-во: 8

"Позиция 32" "Гильза кабельная алюминиевая с болтовым соединением 4СБ-2 (150-240) 150ММ² 240ММ² ТУ 3449-014-99856433-2013" Кол-во: 6

"Позиция 33" "Гильза кабельная алюминиевая с болтовым соединением 4СБ-2 (70-120) 70ММ² 120ММ² ТУ 3449-014-99856433-2013" Кол-во: 6

"Позиция 34" "Гильза кабельная медная ГМ 10 10ММ² ГОСТ 23469.3" Кол-во: 40

"Позиция 35" "Гильза кабельная медная ГМ 120 120ММ² ГОСТ 23469.3" Кол-во: 8

"Позиция 36" "Гильза кабельная медная ГМ 16 16ММ² ГОСТ 23469.3" Кол-во: 44

"Позиция 37" "Гильза кабельная медная ГМ 25 25ММ² ГОСТ 23469.3" Кол-во: 44

"Позиция 38" "Гильза кабельная медная ГМ 35-10 35ММ² ГОСТ 23469.3" Кол-во: 24

"Позиция 39" "Гильза кабельная медная ГМ 50 50ММ² ГОСТ 23469.3" Кол-во: 24

"Позиция 40" "Гильза кабельная медная ГМ 6-4 6ММ² ГОСТ 23469.3" Кол-во: 16

"Позиция 41" "Держатель для гофротруб 40ММ" Кол-во: 40

"Позиция 42" "Держатель клипса с защелкой для гофротруб 16ММ" Кол-во: 700

"Позиция 43" "Держатель клипса с защелкой для гофротруб 20ММ" Кол-во: 800

"Позиция 44" "Держатель клипса с защелкой для гофротруб 25ММ" Кол-во: 350

"Позиция 45" "Держатель клипса с защелкой для гофротруб 32ММ" Кол-во: 340

"Позиция 46" "Держатель клипса с защелкой для труб 50ММ" Кол-во: 40

"Позиция 47" "Зажим анкерный PC 63 F 27 2х6-4х25ММ²" Кол-во: 10

"Позиция 48" "Зажим анкерный ЗАН 16-35/1000 (PA 1000) 16-35ММ²" Кол-во: 26

"Позиция 49" "Зажим анкерный поддерживающий PAS 216/435 2х16-4х35ММ²" Кол-во: 6

"Позиция 50" "Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 19ММ² 95ММ² 2.5ММ² 35ММ²" Кол-во: 40

"Позиция 51" "Зажим ответвительный прокалывающий герметичный 35-150/6-35 р.6 35ММ² 150ММ² 6ММ² 35ММ²" Кол-во: 6

"Позиция 52" "Зажим ответвительный прокалывающий герметичный 6-95/1,5-10 р.4 6ММ² 95ММ² 1.5ММ² 10ММ²" Кол-во: 6

"Позиция 53" "Коробка распределительная IP55 пластик 70х70х40ММ открытой установки" Кол-во: 40

"Позиция 54" "Коробка КМ 41233 100х100х50" Кол-во: 44

"Позиция 55" "Коробка распределительная GE41235 IP44 (85*85*40мм)" Кол-во: 100

"Позиция 56" "Коробка клемная с наборными зажимами IP54 У-615А" Кол-во: 20

"Позиция 57" "Коробка распаячная 60х60ММ наружной установки" Кол-во: 20

"Позиция 58" "Коробка установочная 68х40ММ скрытой установки" Кол-во: 20

"Позиция 59" "Крышка лотка кабельного оцинкован.100*2500 S-1.2мм" Кол-во: 20

"Позиция 60" "Кабель-канал 15x10ММ 2М" Кол-во: 126

"Позиция 61" "Кабель-канал 20x12.5ММ 2М" Кол-во: 66

"Позиция 62" "Кабель-канал перфорированный 25х25" Кол-во: 60

"Позиция 63" "Кабель-канал 40x16ММ 2М" Кол-во: 36

"Позиция 64" "Кабель-канал 100х60" Кол-во: 24

"Позиция 65" "Кабель-канал 25х16" Кол-во: 82

"Позиция 66" "Кабель-канал 60х40" Кол-во: 24

"Позиция 67" "Кабель-канал ПВХ 40x25ММ 2000М белый" Кол-во: 40

"Позиция 68" "Лоток метаплический перфорированный оцинкованный 300*80*2500" Кол-во: 16

"Позиция 69" "Лоток метаплический перфорированный оцинкованный 100*50*2500" Кол-во: 42

"Позиция 70" "Лоток перфорированный замковый оцинкованный 50x50ММ 3М" Кол-во: 10

"Позиция 71" "Муфта кабельная концевая внутренней и наружной установки 1КВтп-4х150-240 1КВ 4 150ММ² 240ММ²" Кол-во: 6

"Позиция 72" "Муфта кабельная концевая внутренней и наружной установки 1КВтп-4х35-50 1КВ 4 35ММ² 50ММ²" Кол-во: 10

"Позиция 73" "Муфта кабельная концевая внутренней и наружной установки 1КВтп-4х70-120 1КВ 4 70ММ² 120ММ²" Кол-во: 8

"Позиция 74" "Муфта кабельная концевая внутренней и наружной установки 3КВНтп-3х35-50 3КВ 3 35ММ² 50ММ²" Кол-во: 6

"Позиция 75" "Муфта кабельная концевая внутренней установки 10КВтп-3х150-240 Н 10КВ 3 150ММ² 240ММ² в комплекте с механическим болтовым наконечником" Кол-во: 9

"Позиция 76" "Муфта кабельная концевая внутренней установки 10КВтп-3х70-120 10КВ 3 70ММ² 120ММ²" Кол-во: 6

"Позиция 77" "Наконечник кабельный алюминиевый (под опрессовку) 35" Кол-во: 4

"Позиция 78" "Наконечник кабельный алюминиевый (под опрессовку) 50" Кол-во: 24

"Позиция 79" "Наконечник кабельный алюминиевый 150-240" Кол-во: 20

"Позиция 80" "Наконечник кабельный алюминиевый 25-50" Кол-во: 12

"Позиция 81" "Наконечник кабельный алюминиевый 70-120" Кол-во: 12

"Позиция 82" "Наконечник кабельный алюминиевый 120" Кол-во: 24

"Позиция 83" "Наконечник кабельный алюминиевый 185" Кол-во: 8

"Позиция 84" "Наконечник кабельный алюминиевый 240" Кол-во: 16

"Позиция 85" "Наконечник кабельный алюминиевый ТА 70-10-12 70ММ2 КВТ" Кол-во: 8

"Позиция 86" "Наконечник кабельный алюминиевый ТА 95-12-13 95ММ2" Кол-во: 8

"Позиция 87" "Наконечник кабельный алюминиевый ТА 150-16-17 150ММ2" Кол-во: 8

"Позиция 88" "Наконечник кабельный медный 25ММ2" Кол-во: 115

"Позиция 89" "Наконечник кабельный медный 70ММ2" Кол-во: 16

"Позиция 90" "Наконечник кабельный медный луженый 10ММ2" Кол-во: 76

"Позиция 91" "Наконечник М-6" Кол-во: 64

"Позиция 92" "Наконечник М-16" Кол-во: 92

"Позиция 93" "Наконечник М-35" Кол-во: 112

"Позиция 94" "Наконечник медный ТМЛ-120-12-17" Кол-во: 8

"Позиция 95" "Наконечник кабельный медный луженый 150" Кол-во: 10

"Позиция 96" "Наконечник кабельный медный луженый 35" Кол-во: 16

"Позиция 97" "Трубка термоусадочная GTI-3000 - тонкостенная, без клеевого слоя 1.5/0.5ММ полиолефин черная 3:1 от +120°С" Кол-во: 20

"Позиция 98" "Трубка термоусадочная GTI-3000 - тонкостенная, без клеевого слоя 6.0/2.0ММ полиолефин белая 3:1 от +70°С до +120°С" Кол-во: 20

"Позиция 99" "Трубка термоусадочная GTI-3000 - тонкостенная, без клеевого слоя 6.0/2.0ММ полиолефин прозрачная 3:1 от +70°С до +120°С" Кол-во: 20

"Позиция 100" "Трубка термоусадочная IAKT - тонкостенная, гибкая, с клеевым слоем 16/4.0ММ полиолефин прозрачная 4:1 от +70°С до +125°С" Кол-во: 6

"Позиция 101" "Трубка термоусадочная ТУТ - без клеевого слоя 12.0/6.0ММ полиолефин желтая 2:1 от +90°С до +120°С" Кол-во: 6

"Позиция 102" "Трубка термоусадочная ТУТ - без клеевого слоя 12.0/6.0ММ полиолефин желто-зеленая 2:1 +150℃" Кол-во: 6

"Позиция 103" "Трубка термоусадочная ТУТ - без клеевого слоя 12.0/6.0ММ полиолефин зеленая 2:1 от +90°С до +120°С" Кол-во: 6

"Позиция 104" "Трубка термоусадочная ТУТ - без клеевого слоя 12.0/6.0ММ полиолефин красная 2:1 от +90°С до +120°С" Кол-во: 6

"Позиция 105" "Трубка термоусадочная ТУТ - без клеевого слоя 12.0/6.0ММ полиолефин синяя 2:1 от +90°С до +120°С" Кол-во: 6

"Позиция 106" "Трубка термоусадочная ТУТ - без клеевого слоя 12.0/6.0ММ полиолефин черная 2:1 от +90°С до +120°С" Кол-во: 6

"Позиция 107" "Трубка термоусадочная ТУТ - без клеевого слоя 16/8.0ММ ПВХ желто-зеленая 2:1 от +120°С" Кол-во: 6

"Позиция 108" "Трубка термоусадочная ТУТ - без клеевого слоя 16/8.0ММ полиэтилен высокого давления зеленая 2:1 от +120°С" Кол-во: 6

"Позиция 109" "Трубка термоусадочная ТУТ - без клеевого слоя 20/10ММ полиолефин желтая 2:1 от +90°С до +120°С" Кол-во: 6

"Позиция 110" "Трубка термоусадочная ТУТ - без клеевого слоя 20/10ММ полиолефин красная 2:1 от +90°С до +120°С" Кол-во: 6

"Позиция 111" "Трубка термоусадочная ТУТ - без клеевого слоя 20/10ММ полиолефин синяя 2:1 от +90°С до +120°С" Кол-во: 6

"Позиция 112" "Трубка термоусадочная ТУТ - без клеевого слоя 20/10ММ полиэтилен высокого давления черная 2:1 от +120°С" Кол-во: 6

"Позиция 113" "Трубка термоусадочная ТУТ - без клеевого слоя 30/15ММ полиолефин зеленая 2:1 от +90°С до +120°С" Кол-во: 6

"Позиция 114" "Трубка термоусадочная ТУТ - без клеевого слоя 30/15ММ полиолефин черная 2:1 от +90°С до +120°С" Кол-во: 6

"Позиция 115" "Трубка термоусадочная ТУТ - без клеевого слоя 35/17.5ММ полиэтилен желтая 2:1 от +120°С" Кол-во: 6

"Позиция 116" "Трубка термоусадочная ТУТ - без клеевого слоя 35/17.5ММ полиэтилен зеленая 2:1 от +120°С" Кол-во: 6

"Позиция 117" "Трубка термоусадочная ТУТ - без клеевого слоя 35/17.5ММ полиэтилен красная 2:1 от +120°С" Кол-во: 6

"Позиция 118" "Трубка термоусадочная ТУТ - без клеевого слоя 6.0/3.0ММ ПВХ желто-зеленая 2:1 от +120°С" Кол-во: 10

"Позиция 119" "Трубка термоусадочная ТУТ - без клеевого слоя 6.0/3.0ММ полиэтилен высокого давления зеленая 2:1 от +120°С" Кол-во: 10

"Позиция 120" "Трубка термоусадочная ТУТ - без клеевого слоя 6.0/3.0ММ полиэтилен высокого давления красная 2:1 от +120°С" Кол-во: 10

"Позиция 121" "Трубка термоусадочная ТУТ - без клеевого слоя 6.0/3.0ММ полиэтилен высокого давления синяя 2:1 от +120°С" Кол-во: 10

"Позиция 122" "Трубка термоусадочная ТУТ - без клеевого слоя 6.0/3.0ММ полиэтилен высокого давления черная 2:1 от +125°C" Кол-во: 10

"Позиция 123" "Трубка термоусадочная ТУТ - тонкостенная, без клеевого слоя 60/30ММ полиэтилен высокого давления желтая 2:1 от +120°С" Кол-во: 2

"Позиция 124" "Трубка термоусадочная ТУТ - тонкостенная, без клеевого слоя 60/30ММ полиэтилен высокого давления зеленая 2:1 от +120°С" Кол-во: 2

"Позиция 125" "Трубка термоусадочная ТУТ - тонкостенная, без клеевого слоя 60/30ММ полиэтилен высокого давления красная 2:1 от +120°С" Кол-во: 2

"Позиция 126" "Трубка термоусадочная ТУТнг - без клеевого слоя 20/10ММ полиолефин черная 2:1 от +90°С до +120°С" Кол-во: 10

"Позиция 127" "Трубка термоусадочная ТУТнг - без клеевого слоя 25/12.5ММ полиолефин черная 2:1 от +90°С до +120°С" Кол-во: 10

"Позиция 128" "Трубка термоусадочная ТУТнг - без клеевого слоя 30/15ММ полиолефин черная 2:1 от +90°С до +120°С" Кол-во: 10

"Позиция 129" "Трубка термоусадочная ТУТнг - без клеевого слоя 40/20ММ полиолефин черная 2:1 от +90°С до +120°С" Кол-во: 10

"Позиция 130" "Трубка термоусадочная ТУТнг - без клеевого слоя 50/25ММ полиэтилен высокого давления черная 2:1 от +125°C" Кол-во: 14

"Позиция 131" "Инфракрасный обогреватель 1КВТ 220В" Кол-во: 4

"Позиция 132" "Инфракрасный обогреватель 2КВТ 220В" Кол-во: 2

"Позиция 133" "Обогреватель электрический ПЭТ-4 1,5кВт" Кол-во: 8

"Позиция 134" "Тепловая завеса BALLU BHC-L10-S06 0/3/6 кВт 220 В" Кол-во: 3

"Позиция 135" "Тепловая пушка 0/11/22 кВт 380 В" Кол-во: 1

"Позиция 136" "Тепловая пушка 0/1/2 кВт 220 В" Кол-во: 1

"Позиция 137" "Знак электробезопасности T01 Стой напряжение 200х100ММ пластик ПВХ" Кол-во: 5

"Позиция 138" "Знак электробезопасности T01 Стой напряжение 300х150ММ пластик ПВХ" Кол-во: 10

"Позиция 139" "Знак электробезопасности T03 Работать здесь 250х250ММ пластик ПВХ" Кол-во: 10

"Позиция 140" "Знак электробезопасности T05 Не включать, работают люди 100х50MM пластик ПВХ" Кол-во: 5

"Позиция 141" "Знак электробезопасности T05 Не включать, работают люди 200х100ММ пластик ПВХ" Кол-во: 5

"Позиция 142" "Знак электробезопасности W 08 Внимание! Опасность поражения электрическим током 150х150х150MM оцинкованный металл" Кол-во: 8

"Позиция 143" "Знак электробезопасности W 08 Внимание! Опасность поражения электрическим током 150х150х150MM самоклеющаяся пленка" Кол-во: 40

"Позиция 144" "Знак электробезопасности W 08 Внимание! Опасность поражения электрическим током 50х50х50MM самоклеющаяся пленка" Кол-во: 40

"Позиция 145" "Знак электробезопасности W 08 Внимание!Опасность поражения электрическим током 100х100х100ММ самоклеющаяся пленка" Кол-во: 40

"Позиция 146" "Знак электробезопасности W0 8 Внимание! опасность поражения электрическим током 100х100х100ММ пластик ПВХ" Кол-во: 40

"Позиция 147" "Знак электробезопасности Работать здесь 150х150MM самоклеющаяся пленка" Кол-во: 20

"Позиция 148" "Знак электробезопасности Т06 Не включать, работа на линии 200х100ММ пластик ПВХ" Кол-во: 10

"Позиция 149" "Знак электробезопасности Указатель напряжения 220В 100х50MM самоклеющаяся пленка" Кол-во: 20

"Позиция 150" "Припой ПОС-61 катушка" Кол-во: 5

"Позиция 151" "Припой ПОС-30" Кол-во: 2

"Позиция 152" "Припой ПОС-40" Кол-во: 4

"Позиция 153" "Флюс KS87-V5" Кол-во: 1

"Позиция 154" "Разъем 3P+N+E 380В 32А" Кол-во: 8

"Позиция 155" "Удлинитель катушка 40М 4 розетки 2Р+Е IP44 16а ПВС 3х1,5 TDM" Кол-во: 7

"Позиция 156" "Патрон Е27 подвесной карболитовый" Кол-во: 34

"Позиция 157" "Патрон Е27Ф-035 настенный" Кол-во: 8

"Позиция 158" "Хомут пластиковый кабельный нейлоновый 2.5ММ 150ММ 100ШТ" Кол-во: 28

"Позиция 159" "Хомут пластиковый кабельный нейлоновый 2.5ММ 200ММ 100ШТ" Кол-во: 17

"Позиция 160" "Хомут пластиковый кабельный нейлоновый 2.5ММ 300ММ" Кол-во: 16

"Позиция 161" "Хомут пластиковый кабельный нейлоновый 3.5ММ 150ММ 100ШТ" Кол-во: 29

"Позиция 162" "Хомут пластиковый кабельный нейлоновый 3.6ММ 200ММ 100ШТ" Кол-во: 8

"Позиция 163" "Хомут пластиковый кабельный нейлоновый 3.6ММ 300ММ 100ШТ" Кол-во: 83

"Позиция 164" "Хомут пластиковый кабельный нейлоновый 4.8ММ 400ММ" Кол-во: 8

"Позиция 165" "Хомут пластиковый кабельный нейлоновый 7.6ММ 540ММ" Кол-во: 4

"Позиция 166" "Хомут пластиковый нейлоновый 2.5ММ 100ММ 100ШТ" Кол-во: 8

"Позиция 167" "Хомут пластиковый нейлоновый 4.8ММ 250ММ 100ШТ" Кол-во: 10

"Позиция 168" "Хомут пластиковый нейлоновый 7.6ММ 400ММ 100ШТ" Кол-во: 1

"Позиция 169" "Хомут пластиковый нейлоновый 8.8ММ 400ММ 100ШТ" Кол-во: 14

"Позиция 170" "Хомут пластиковый нейлоновый 9ММ 760ММ 100ШТ" Кол-во: 2

"Позиция 171" "Хомут пластиковый нейлоновый 9ММ 780ММ черный 100ШТ" Кол-во: 2

"Позиция 172" "Изолятор опорный СА-3/6 фарфор 4 6КВ УХЛ2 70ММ 70ММ 0.52КГ ГОСТ 9984-85" Кол-во: 6

"Позиция 173" "Вставка плавкая ПН2-100 380В 100А 168.5x40x71ММ" Кол-во: 60

"Позиция 174" "Вставка плавкая ПН2-250 380В 250А 201x50x90ММ" Кол-во: 60

"Позиция 175" "Вставка плавкая ПН2-400 380В 400А 251x66x97.5ММ" Кол-во: 20

"Позиция 176" "Предохранитель высоковольтный ПКТ 102-10-50 10000В 50А 464x72ММ" Кол-во: 3

"Позиция 177" "Предохранитель высоковольтный ПКТ 102-6-50 6000В 50А 364x72ММ" Кол-во: 3

"Позиция 178" "Предохранитель высоковольтный ПКТ 102-6-80 6000В 80А 364x72ММ" Кол-во: 3

"Позиция 179" "Предохранитель высоковольтный ПКТ 103-10-80 10000В 80А 464x72ММ" Кол-во: 3

"Позиция 180" "Предохранитель ПКН 001-10 У3 10000В 320x196x82ММ" Кол-во: 3

"Позиция 181" "Предохранитель ПКН 001-6 У3 6000В 320x196x82ММ" Кол-во: 3

"Позиция 182" "Предохранитель ПКТ 102-6-31,5 6000В 31.5А 464х72ММ" Кол-во: 3

"Позиция 183" "ФР-7/220В фотореле" Кол-во: 2

"Позиция 184" "Дроссель 1И250 ДНАТ" Кол-во: 2

"Позиция 185" "Стартер одиночного выключателя 4-65ВТ" Кол-во: 25

"Позиция 186" "Стартер последовательного включения 4-22Вт" Кол-во: 25

"Позиция 187" "Устройство импульсно-зажигающее для ламп ДНаТ и ДРИ от 100 до 1000Вт ИЗУ-1М 100/1000" Кол-во: 2

"Позиция 188" "Аппарат пускорегулирующий электронный ЭПРА 236 180...256В 36ВТ IP20 Пластик/Металл IEK" Кол-во: 2

"Позиция 189" "Драйвер для LED-светильников ИПС 35-350Т" Кол-во: 8

"Позиция 190" "Драйвер для LED-светильников ИПС 100-1050Т" Кол-во: 5

"Позиция 191" "Кронштейн для уличного светильника с переменным углом посадочный диаметр 45ММ КР-3" Кол-во: 14

"Позиция 192" "Лампа галогенная линейная 150ВТ 4200 RX7s 23ММ 230В 12500ЛМ" Кол-во: 8

"Позиция 193" "Лампа люминесцентная 18ВТ G13 26ММ 6500К 1050ЛМ 220В T8" Кол-во: 50

"Позиция 194" "Лампа люминесцентная 36ВТ G13 1220ММ 28ММ 6500К 2850ЛМ 230В" Кол-во: 50

"Позиция 195" "Лампа накаливания 75ВТ E27 230В шар 61ММ" Кол-во: 100

"Позиция 196" "Лампа накаливания 95ВТ E27 220В грушевидная 50ММ" Кол-во: 400

"Позиция 197" "Лампа накаливания ЛОН 200ВТ E27 220В шар" Кол-во: 60

"Позиция 198" "Лампа накаливания МО 60ВТ E27 12В" Кол-во: 60

"Позиция 199" "Лампа накаливания МО 60ВТ E27 36В грушевидная 50ММ" Кол-во: 260

"Позиция 200" "Лампа накаливания МО 95ВТ E27 36В шар" Кол-во: 210

"Позиция 201" "Лампа натриевая 150ВТ E40 14500ЛМ 211ММ 46ММ трубчатая" Кол-во: 4

"Позиция 202" "Лампа ртутная 150ВТ RX7s 4200К 12000ЛМ 23ММ 220В" Кол-во: 4

"Позиция 203" "Лампа светодиодная 10ВТ E27 3000К A60 230В 60ММ тёплый белый 113ММ AC" Кол-во: 40

"Позиция 204" "Лампа светодиодная 10ВТ E27 4500К 890ЛМ груша 220В холодный белый" Кол-во: 140

"Позиция 205" "Лампа светодиодная 10ВТ G13 4000К 800ЛМ 220В 26ММ белый 600ММ AC" Кол-во: 16

"Позиция 206" "Лампа светодиодная 10ВТ G13 6500К T8 220В 26ММ холодный белый" Кол-во: 120

"Позиция 207" "Лампа светодиодная LED Е27 (12, 24, 36 ВОЛЬТ) 10 ВТ" Кол-во: 10

"Позиция 208" "Лампа светодиодная LED Е27 (12, 24, 36 ВОЛЬТ) 15 ВТ" Кол-во: 10

"Позиция 209" "Лампа светодиодная 11ВТ E27 4000К 990ЛМ шар 230В белый AC" Кол-во: 140

"Позиция 210" "Лампа светодиодная 12ВТ E27 4000К A60 230В 60ММ белый" Кол-во: 240

"Позиция 211" "Лампа светодиодная 14ВТ E27 2700К 1360ЛМ шар 220В белый AC" Кол-во: 200

"Позиция 212" "Лампа светодиодная 15.5ВТ E27 2700К 1390ЛМ G95 230В 95ММ тёплый белый" Кол-во: 70

"Позиция 213" "Лампа светодиодная 18ВТ E27 5000К 1820ЛМ шар 230В 60ММ холодный белый 126ММ" Кол-во: 500

"Позиция 214" "Лампа светодиодная 18ВТ G13 4000К 1620ЛМ трубчатая 230В белый 1200ММ AC" Кол-во: 100

"Позиция 215" "Лампа светодиодная 18ВТ G13 6500К 1450ЛМ T865GL 230В 32ММ холодный белый 120ММ AC/DC" Кол-во: 60

"Позиция 216" "Лампа светодиодная 230В 22ММ желтый переменный (AC)" Кол-во: 20

"Позиция 217" "Лампа светодиодная 230В 22ММ зеленый переменный (AC)" Кол-во: 20

"Позиция 218" "Лампа светодиодная 230В 22ММ красный переменный (AC)" Кол-во: 20

"Позиция 219" "Лампа светодиодная 230В 22ММ синий переменный (AC)" Кол-во: 20

"Позиция 220" "Лампа светодиодная 30ВТ E27 4000К 2550ЛМ 220В белый" Кол-во: 20

"Позиция 221" "Лампа светодиодная 30ВТ E27 6500К 3000ЛМ 230В 90ММ холодный белый" Кол-во: 36

"Позиция 222" "Лампа светодиодная 3ВТ GU5.3 4000К MR16 220В дневной" Кол-во: 18

"Позиция 223" "Лампа светодиодная 40ВТ Е40 6500К 3500ЛМ 220В холодный белый" Кол-во: 80

"Позиция 224" "Лампа светодиодная 4ВТ GU5.3 4000К 350ЛМ MR16 220В 45ММ дневной" Кол-во: 8

"Позиция 225" "Лампа светодиодная 5ВТ E27 3000К 430ЛМ 220В тёплый белый" Кол-во: 20

"Позиция 226" "Лампа светодиодная 5ВТ E27 4500К 420ЛМ A60 220В 55ММ белый AC" Кол-во: 40

"Позиция 227" "Лампа светодиодная 7ВТ E27 5000К 570ЛМ груша 230В холодный" Кол-во: 80

"Позиция 228" "Лампа светодиодная 8ВТ E14 4000К 800ЛМ шар 220В дневной" Кол-во: 20

"Позиция 229" "Лампа светодиодная 8ВТ E27 4000К 560ЛМ A60 265В 60ММ белый 107ММ" Кол-во: 20

"Позиция 230" "Лампа светодиодная 8ВТ E27 5000К R63 230В белый" Кол-во: 10

"Позиция 231" "Лампа светодиодная 8ВТ E27 6500К A70 12В холодный белый" Кол-во: 70

"Позиция 232" "Лампа светодиодная 9ВТ E27 5000К 820ЛМ G45 230В холодный белый" Кол-во: 120

"Позиция 233" "Прожектор металлогалогенный Foton Lighting FL-03 GREY 220В 150ВТ IP65 серый" Кол-во: 6

"Позиция 234" "Прожектор светодиодный XF-FLS-SMD-20W 220В 1800ЛМ 6500К 20ВТ IP65 черный" Кол-во: 4

"Позиция 235" "Прожектор светодиодный СДО-02-20 230В 1400ЛМ 4200К 20ВТ IP65" Кол-во: 8

"Позиция 236" "Светильник аварийный LUCH 220В 13ВТ IP65 2400ЛМ пластик" Кол-во: 2

"Позиция 237" "Светильник влагозащищенный НПБ-100 круг 220В 100ВТ IP54 E27 сплав алюминиевый" Кол-во: 7

"Позиция 238" "Светильник люминисцентный ЛПО 01-2х36(40) "ЛЮКС" 220В 40ВТ IP20 G13 сталь" Кол-во: 12

"Позиция 239" "Светильник переносной ЛСУ-2 220В 60ВТ IP20 E27" Кол-во: 1

"Позиция 240" "Светильник переносной УП-2Р 220В 60ВТ IP20 E27" Кол-во: 1

"Позиция 241" "Светильник подвесной НСП 02(41)-200-003 220В 200ВТ IP53 E27 сталь" Кол-во: 24

"Позиция 242" "Светильник подвесной НСП 02-100-003 220В 100ВТ IP53 E27 сталь" Кол-во: 6

"Позиция 243" "Светильник промышленный BL-AR-12-30 220В 30ВТ IP65 4400ЛМ" Кол-во: 6

"Позиция 244" "Светильник промышленный BL-Q-150 220В 12ВТ IP20 1100ЛМ поликарбонат" Кол-во: 8

"Позиция 245" "Светильник пылевлагозащищенный ЛСП 3908А 2х36 ЭПРА 230В 36ВТ IP65 G13 пластик" Кол-во: 4

"Позиция 246" "Светильник светодиодный "Луна- мини" СДПП-75.03 220В 11ВТ IP54 930ЛМ" Кол-во: 14

"Позиция 247" "Светильник светодиодный PBH-PC2-RA 220В 12ВТ IP65 960ЛМ ABS-пластик" Кол-во: 12

"Позиция 248" "Светильник светодиодный аварийный Jetron LED JL 03-30 187...242В IP31 180ЛМ пластик" Кол-во: 2

"Позиция 249" "Светильник светодиодный СПП 2301 230В 12ВТ IP65 960ЛМ" Кол-во: 4

"Позиция 250" "Светильник накаливания с решеткой НПБ 1402 220В IP44 E27 1200ЛМ металл" Кол-во: 6

"Позиция 251" "Светильник ручной переносной НРБ 01-60-123" Кол-во: 2

"Позиция 252" "Светильник светодиодный Diora 6 Luna 12вт" Кол-во: 15

"Позиция 253" "Светильник светодиодный для ЖКХ Алтай-М6, 8Вт, 600-650 Лм УХЛ" Кол-во: 36

"Позиция 254" "Светильник светодиодный для ЖКХ Алтай-М9, 11Вт, 900-1200 Лм УХЛ" Кол-во: 56

"Позиция 255" "Контактор магнитный КМИ-10910 9А 230В IP20 УХЛ4 3P" Кол-во: 4

"Позиция 256" "Контактор магнитный КМИ-11210 12А 230В IP20 УХЛ4 3P" Кол-во: 16

"Позиция 257" "Контактор магнитный КМИ-11810 18А 230В IP20 УХЛ4 3P" Кол-во: 2

"Позиция 258" "Контактор магнитный КМИ-22510 25А 230В IP20 УХЛ4 3P" Кол-во: 6

"Позиция 259" "Контактор магнитный КМИ-22510 25А 400В IP20 УХЛ4 3P" Кол-во: 4

"Позиция 260" "Контактор магнитный КМИ-22511 25А 230В IP20 УХЛ4 3P" Кол-во: 4

"Позиция 261" "Контактор магнитный КМИ-34012 40А 230В IP20 УХЛ4 3P" Кол-во: 10

"Позиция 262" "Контактор магнитный КМИ-35012 50А 230В IP20 УХЛ4 3P" Кол-во: 2

"Позиция 263" "Контактор магнитный КМИ-46512 65А 230В IP20 УХЛ4 3P" Кол-во: 8

"Позиция 264" "Контактор магнитный КМИ-49512 95А 230В IP20 УХЛ4 3P" Кол-во: 4

"Позиция 265" "Контактор магнитный КТИ-5185 185А 230В IP00 УХЛ3 3P" Кол-во: 2

"Позиция 266" "Контактор магнитный КМИ-11211 12А 230В /АС-3 реверс" Кол-во: 6

"Позиция 267" "Контактор модульный КМ25-40 25А 230В УХЛ4 4P" Кол-во: 2

"Позиция 268" "Переключатель XB4BD33 черный 3 пол. с фикс." Кол-во: 2

"Позиция 269" "Переключатель XB7ND25 черный 2 пол. с фикс." Кол-во: 4

"Позиция 270" "Переключатель ALCLR-22 3 фиксированных положения" Кол-во: 4

"Позиция 271" "Приставка контактная IEK ПКИ-11 1з+1р 660/440В 10А IP20 УХЛ4 47x44x38ММ" Кол-во: 27

"Позиция 272" "Приставка контактная IEK ПКИ-22 2з+2р 660/440В 10А IP20 УХЛ4 44х47х38ММ" Кол-во: 29

"Позиция 273" "Пускатель ПМ12-010100 10А 220В IP00 УХЛ4 3P" Кол-во: 26

"Позиция 274" "Пускатель ПМ12-010150 10А 380В IР20 УХЛ4 3P" Кол-во: 8

"Позиция 275" "Пускатель ПМ12-010200 10А 220В IР20 УХЛ4 3P с реле" Кол-во: 2

"Позиция 276" "Пускатель ПМ12-010600 10А 220В IP00 УХЛ4 3P с реле" Кол-во: 12

"Позиция 277" "Пускатель ПМ12-010660 10А 220В IР20 УЗ 3P с реле" Кол-во: 6

"Позиция 278" "Пускатель ПМ12-010660 10А 380В IP40 УЗ 3P с реле" Кол-во: 2

"Позиция 279" "Пускатель ПМ12-025100 25А 220В IP00 УХЛ4 3P" Кол-во: 20

"Позиция 280" "Пускатель ПМ12-025150 25А 220В IР20 УХЛ4 3P" Кол-во: 4

"Позиция 281" "Пускатель ПМ12-025150 25А 380В IР20 УХЛ4" Кол-во: 2

"Позиция 282" "Пускатель ПМ12-025240 25А 380В IP40 УЗ 3P с реле" Кол-во: 12

"Позиция 283" "Пускатель ПМ12-025260 25А 380В IP40 УЗ 3P с реле" Кол-во: 6

"Позиция 284" "Пускатель ПМ12-025501 25А 220В IP00 УХЛ4 3P" Кол-во: 5

"Позиция 285" "Пускатель ПМ12-025551 25А 220В IР20 УХЛ4" Кол-во: 2

"Позиция 286" "Пускатель ПМ12-040200 40А 220В IP00 УХЛ4 3P с реле" Кол-во: 3

"Позиция 287" "Пускатель ПМ12-040240 40А 380В IP40 УЗ 3P с реле" Кол-во: 5

"Позиция 288" "Пускатель ПМ12-063150 63А 220В IP20 УХЛ4 3P" Кол-во: 8

"Позиция 289" "Пускатель ПМ12-063151 63А 380В IP20 УХЛ4 3P" Кол-во: 3

"Позиция 290" "Пускатель ПМ12-063201 63А 380В IP00 УХЛ4 3P с реле" Кол-во: 2

"Позиция 291" "Пускатель ПМ12-100150 100А 220В IР20 УХЛ4 3P" Кол-во: 10

"Позиция 292" "Пускатель ПМ12-160150 160А 220В IP20 УХЛ4 3P" Кол-во: 8

"Позиция 293" "Пускатель ПМ12-160150 160А 380В IP20 УХЛ4 3P" Кол-во: 2

"Позиция 294" "Пускатель ПМА-3100 40А 380В IP00 УХЛ4 3P" Кол-во: 22

"Позиция 295" "Пускатель ПМЕ-211 25А 380В IP00 УХЛ4 3P" Кол-во: 22

"Позиция 296" "Пускатель ручной ПРК32-1.6 1.6А 660В IP20 УХЛ3 3P" Кол-во: 2

"Позиция 297" "Пускатель ручной ПРК32-14 14А 660В IP20 УХЛ3 3P" Кол-во: 2

"Позиция 298" "Пускатель ручной ПРК32-18 18А 660В IP20 3P" Кол-во: 2

"Позиция 299" "Пускатель ручной ПРК32-4 4А 660В IP20 УХЛ3 3P" Кол-во: 4

"Позиция 300" "Пускатель ручной ПРК32-6.3 6.3А 660В IP20 УХЛ3 3P" Кол-во: 4

"Позиция 301" "Пускатель электромагнитный ПМ12-025601 25А 380В IP00 УХЛ4 3P с реле" Кол-во: 2

"Позиция 302" "Пускатель электромагнитный ПМ12-063151 63А 220В IP20 УХЛ4 3P" Кол-во: 2

"Позиция 303" "Пускатель электромагнитный ПМ12-100150 100А 220В IР20 УХЛ4 3P" Кол-во: 1

"Позиция 304" "Пускатель электромагнитный ПМ12-125100 125А 220В IP00 УХЛ4 3P" Кол-во: 1

"Позиция 305" "Электромагнит МИС 3200 380В IP40" Кол-во: 5

"Позиция 306" "Аппарат пускорегулирующий электронный ЭПРА 94 449 220...240В 18ВТ IP20 Пластик/Металл" Кол-во: 10

"Позиция 307" "Аппарат пускорегулирующий электронный ЭПРА 94428 220...240В 36ВТ IP20 Пластик/Металл" Кол-во: 22

"Позиция 308" "Блок защиты универсальный УБЗ-301 на DIN-рейку 380В 63-630А" Кол-во: 3

"Позиция 309" "Блок защиты универсальный УБЗ-301 на стандартную DIN-рейку 35 мм 380В 10-100А" Кол-во: 1

"Позиция 310" "Блок питания AC-DC сетевой преобразователь MDR-20-24 100-240В 0.55А 22.5x90x100ММ" Кол-во: 2

"Позиция 311" "Водонагреватель накопительный нержавеющая сталь 100ЛИТР(ДМ³) 2КВТ 432х1060х456ММ" Кол-во: 2

"Позиция 312" "Водонагреватель накопительный нержавеющая сталь 100ЛИТР(ДМ³) 2КВТ 493x1246x305ММ" Кол-во: 1

"Позиция 313" "Водонагреватель накопительный нержавеющая сталь 200ЛИТР(ДМ³) 6КВТ 530х1180х530ММ" Кол-во: 3

"Позиция 314" "Водонагреватель накопительный нержавеющая сталь 30ЛИТР(ДМ³) 1.5КВТ 503х375х365ММ" Кол-во: 1

"Позиция 315" "Водонагреватель накопительный нержавеющая сталь 50ЛИТР(ДМ³) 2КВТ 887х235х436ММ" Кол-во: 1

"Позиция 316" "Водонагреватель накопительный нержавеющая сталь 80ЛИТР(ДМ³) 2КВТ 1026х493х305ММ" Кол-во: 2

"Позиция 317" "Водонагреватель проточный 6КВТ 360х200х110ММ" Кол-во: 2

"Позиция 318" "Звонок громкого боя МЭМ-1 220В" Кол-во: 4

"Позиция 319" "Тепловая завеса 3КВТ 220В" Кол-во: 2

"Позиция 320" "Реле контроля фаз ЕЛ-11Е 380В 5А DIN-рейка/панель" Кол-во: 13

"Позиция 321" "Розетка электрическая 16А 250В 1-о постовая О/У с монтажной пластиной 2P+E" Кол-во: 18

"Позиция 322" "Розетка электрическая 16А 250В 2-х постовая О/У с монтажной пластиной 2Р+Е" Кол-во: 110

"Позиция 323" "Розетка электрическая 16А 250В IP54 с крышкой О/У 2P+E" Кол-во: 128

"Позиция 324" "Розетка электрическая с заземл. контактом и защитными шторками Schneider Electric RA16-227B 16А 250В IP44 2-х постовая открытой установки" Кол-во: 85

"Позиция 325" "Розетка электрическая с заземл. контактом Schneider Electric GSL000143 16А 220-250В IP20 1-о постовая скрытой установки 2Р+Е" Кол-во: 32

"Позиция 326" "Розетка 134 стационарная 3Р+РЕ 63А 380В IP54 ИЭК" Кол-во: 16

"Позиция 327" "Розетка кабельная 114 16А 380В IP44 1-о постовая стационарная 3Р+РЕ" Кол-во: 10

"Позиция 328" "Розетка электрическая с заземл. контактом 16А 250В С/П" Кол-во: 52

"Позиция 329" "Рубильник ВР32И-35А70220-00УХЛ3 250А 690В IP00" Кол-во: 1

"Позиция 330" "Рубильник ЯБПВУ 100А 380В IP54" Кол-во: 1

"Позиция 331" "Рубильник ЯРП 100А 380В IP54 У3" Кол-во: 2

"Позиция 332" "Рубильник ЯРП 250А 380В IP54" Кол-во: 2

"Позиция 333" "Рубильник ЯРП 400А 380В IP54" Кол-во: 1

"Позиция 334" "Трансформатор тока ТТИ-А 200/5А 660В 200/5А 0.5 5Ва под шину" Кол-во: 3

"Позиция 335" "Бокс встраиваемый 1 ряд IP40 белый пластик 222х208х92ММ с прозрачной крышкой" Кол-во: 2

"Позиция 336" "Бокс встраиваемый 1 ряд IP41 белый пластик 306х210х102ММ с прозрачной крышкой" Кол-во: 2

"Позиция 337" "Бокс навесной 1 ряд IP20 белый пластик 133х79х58ММ с прозрачной крышкой" Кол-во: 10

"Позиция 338" "Бокс навесной 1 ряд IP20 белый пластик 79х133х78ММ с прозрачной крышкой" Кол-во: 8

"Позиция 339" "Бокс навесной 1 ряд IP30 белый пластик 104х146х83ММ с прозрачной крышкой" Кол-во: 10

"Позиция 340" "Бокс навесной 1 ряд IP30 белый пластик 136х146х83ММ с прозрачной крышкой" Кол-во: 10

"Позиция 341" "Бокс навесной 1 ряд IP31 серый сталь 250х250х120ММ с прозрачной крышкой" Кол-во: 2

"Позиция 342" "Бокс навесной 1 ряд IP40 белый пластик 184х200х94ММ без крышки" Кол-во: 4

"Позиция 343" "Бокс навесной 1 ряд IP40 белый пластик 184х200х95ММ с прозрачной крышкой" Кол-во: 4

"Позиция 344" "Бокс навесной 1 ряд IP40 серый пластик 255х200х95ММ с прозрачной крышкой" Кол-во: 24

"Позиция 345" "Бокс навесной 1 ряд IP41 белый пластик 148х200х96ММ с прозрачной крышкой" Кол-во: 26

"Позиция 346" "Бокс навесной 1 ряд IP41 серый пластик 236х190х100ММ с прозрачной крышкой" Кол-во: 20

"Позиция 347" "Бокс навесной 2 ряда IP40 белый пластик 270х327х102ММ с прозрачной крышкой" Кол-во: 10

"Позиция 348" "Бокс навесной IP54 серый пластик 395х310х220ММ" Кол-во: 8

"Позиция 349" "Шкаф распределительный навесной 400х300х200ММ сталь с монтажной платой IP66 NSYCRN43200" Кол-во: 14

"Позиция 350" "Шкаф распределительный навесной 500х400х250ММ сталь IP65 R5CE0549" Кол-во: 2

"Позиция 351" "Шкаф распределительный навесной 600х400х200ММ сталь с монтажной платой IP66 NSYCRN64200P" Кол-во: 2

"Позиция 352" "Шкаф распределительный навесной 800х600х250ММ сталь с монтажной платой IP66 NSYCRN86250P" Кол-во: 3

"Позиция 353" "Щит монтажный ЩМП-3-0 У2 IP54 650х500х220ММ" Кол-во: 10

"Позиция 354" "Щит монтажный ЩМП 800х650х250 IP54 У2 металлический ЩМП-4-0 IP-54" Кол-во: 5

"Позиция 355" "Ящик с понижающим трансформатором 220/12В IР30" Кол-во: 5

"Позиция 356" "Ящик с понижающим трансформатором 220/36В IP30" Кол-во: 3

"Позиция 357" "Ящик управления Я5115-3474-УХЛ4 380В 220В 25А 2ШТ 7.5КВТ IP54 600x600x250ММ навесной" Кол-во: 2

"Позиция 358" "Электродвигатель асинхронный 0.75КВТ 380В 1000ОБ/МИН IР54 S1" Кол-во: 1

"Позиция 359" "Электродвигатель асинхронный 1.1КВТ 380В 1000ОБ/МИН IР54 S1" Кол-во: 1

"Позиция 360" "Электродвигатель асинхронный АИР 0.37КВТ 380В 1000ОБ/МИН IP54 IM1081" Кол-во: 4

"Позиция 361" "Электродвигатель АИР 56 А4 0,12кВт 380В" Кол-во: 1

"Позиция 362" "Выключатель автоматический АП 50Б-3МТ 25А IP20 400В 3п 2.5кА 10Iн" Кол-во: 4

"Позиция 363" "Выключатель автоматический АП50Б3МТ 40А IP20 500В 3п 2.5кА C" Кол-во: 2

"Позиция 364" "Выключатель автоматический АП50Б3МТ 50А IP20 400В 3п 5кА 10In" Кол-во: 2

"Позиция 365" "Выключатель автоматический ВА-101 10А IP20 230В 1п 4.5кА C" Кол-во: 22

"Позиция 366" "Выключатель автоматический ВА-101 10А IP20 400В 3п 4.5кА C" Кол-во: 12

"Позиция 367" "Выключатель автоматический ВА-101 16А IP20 230В 1п 4.5кА C" Кол-во: 36

"Позиция 368" "Выключатель автоматический ВА-101 25А IP20 230В 1п 4.5кА C" Кол-во: 36

"Позиция 369" "Выключатель автоматический ВА-101 25А IP20 400В 3п 4.5кА C" Кол-во: 12

"Позиция 370" "Выключатель автоматический ВА-101 2А IP20 230В 1п 4.5кА C" Кол-во: 4

"Позиция 371" "Выключатель автоматический ВА-101 32А IP20 230В 1п 4.5кА C" Кол-во: 4

"Позиция 372" "Выключатель автоматический ВА-101 32А IP20 400В 3п 4.5кА C" Кол-во: 4

"Позиция 373" "Выключатель автоматический ВА-101 40А IP20 230В 1п 4.5кА C" Кол-во: 4

"Позиция 374" "Выключатель автоматический ВА-101 40А IP20 400В 3п 4.5кА C" Кол-во: 4

"Позиция 375" "Выключатель автоматический ВА-101 50А IP20 400В 3п 4.5кА C" Кол-во: 18

"Позиция 376" "Выключатель автоматический ВА-101 63А IP20 400В 3п 4.5кА C" Кол-во: 6

"Позиция 377" "Выключатель автоматический ВА-101 6А IP20 230В 1п 4.5кА C" Кол-во: 12

"Позиция 378" "Выключатель автоматический ВА-101 6А IP20 400В 1п 4.5кА В" Кол-во: 4

"Позиция 379" "Выключатель автоматический ВА-101 6А IP20 400В 3п 4.5кА C" Кол-во: 12

"Позиция 380" "Выключатель автоматический ВА-201 63А IP20 400В 3п 10кА D" Кол-во: 8

"Позиция 381" "Выключатель автоматический ВА47-100 100А IP20 230/400В 3п 10кА C" Кол-во: 18

"Позиция 382" "Выключатель автоматический ВА47-100 25А IP20 230/400В 3п 10кА D" Кол-во: 4

"Позиция 383" "Выключатель автоматический ВА47-100 40А IP20 400В 3п 10кА C" Кол-во: 4

"Позиция 384" "Выключатель автоматический ВА47-100 50А IP20 400В 3п 10кА C" Кол-во: 12

"Позиция 385" "Выключатель автоматический ВА47-100 63А IP20 400В 3п 10кА C" Кол-во: 6

"Позиция 386" "Выключатель автоматический ВА47-29 10А IP20 230/400В 1п 4.5кА C" Кол-во: 2

"Позиция 387" "Выключатель автоматический ВА47-29 10А IP20 400В 1п 4.5кА C" Кол-во: 48

"Позиция 388" "Выключатель автоматический ВА47-29 10А IP20 400В 3п 4.5кА C" Кол-во: 10

"Позиция 389" "Выключатель автоматический ВА47-29 16А IP20 230/400В 1п 4.5кА C" Кол-во: 122

"Позиция 390" "Выключатель автоматический ВА47-29 16А IP20 230/400В 2п 4.5кА C" Кол-во: 2

"Позиция 391" "Выключатель автоматический ВА47-29 16А IP20 230/400В 3п 4.5кА C" Кол-во: 20

"Позиция 392" "Выключатель автоматический ВА47-29 25А IP20 220В 1п 4.5кА C" Кол-во: 129

"Позиция 393" "Выключатель автоматический ВА47-29 25А IP20 400В 2п 4.5кА C" Кол-во: 30

"Позиция 394" "Выключатель автоматический ВА47-29 25А IP20 400В 3п 4.5кА C" Кол-во: 31

"Позиция 395" "Выключатель автоматический ВА47-29 2А IP20 400В 1п 4.5кА C" Кол-во: 48

"Позиция 396" "Выключатель автоматический ВА47-29 32А IP20 230/400В 1п 4.5кА C" Кол-во: 6

"Позиция 397" "Выключатель автоматический ВА47-29 32А IP20 230/400В 2п 4.5кА C" Кол-во: 30

"Позиция 398" "Выключатель автоматический ВА47-29 32А IP20 400В 3п 4.5кА C" Кол-во: 12

"Позиция 399" "Выключатель автоматический ВА47-29 40А IP20 220В 1п 4.5кА C" Кол-во: 6

"Позиция 400" "Выключатель автоматический ВА47-29 40А IP20 400В 2п 4.5кА C" Кол-во: 9

"Позиция 401" "Выключатель автоматический ВА47-29 40А IP20 400В 3п 4.5кА C" Кол-во: 21

"Позиция 402" "Выключатель автоматический ВА47-29 4А IP20 230/400В 1п 4.5кА C" Кол-во: 26

"Позиция 403" "Выключатель автоматический ВА47-29 4А IP20 400В 3п 4.5кА C" Кол-во: 18

"Позиция 404" "Выключатель автоматический ВА47-29 50А IP20 230/400В 1п 4.5кА C" Кол-во: 1

"Позиция 405" "Выключатель автоматический ВА47-29 50А IP20 400В 3п 4.5кА C" Кол-во: 32

"Позиция 406" "Выключатель автоматический ВА47-29 63А IP20 230/400В 3п 4.5кА C" Кол-во: 36

"Позиция 407" "Выключатель автоматический ВА47-29 63А IP20 400В 1п 4.5кА C" Кол-во: 2

"Позиция 408" "Выключатель автоматический ВА47-29 6А IP20 230/400В 1п 6кА C" Кол-во: 24

"Позиция 409" "Выключатель автоматический ВА47-29 6А IP20 230/400В 3п 4.5кА C" Кол-во: 12

"Позиция 410" "Выключатель автоматический ВА51-35 100А IP20 400В 3п 20кА" Кол-во: 2

"Позиция 411" "Выключатель автоматический ВА51-35 125А IP20 400В 3п 20кА" Кол-во: 2

"Позиция 412" "Выключатель автоматический ВА51-35 160А IP20 400В 3п 20кА" Кол-во: 3

"Позиция 413" "Выключатель автоматический ВА51-35 250А IP20 400В 3п 20кА" Кол-во: 3

"Позиция 414" "Выключатель автоматический ВА57-35 100А IP20 400В 3п 30кА" Кол-во: 1

"Позиция 415" "Выключатель автоматический ВА57-35 100А IP20 690В 3п 15кА" Кол-во: 3

"Позиция 416" "Выключатель автоматический ВА57-35 125А IP20 690В 3п 18кА" Кол-во: 2

"Позиция 417" "Выключатель автоматический ВА57-35 200А IP20 690В 3п 18кА" Кол-во: 2

"Позиция 418" "Выключатель автоматический ВА57-35 40А IP20 400В 3п 10кА" Кол-во: 4

"Позиция 419" "Выключатель автоматический ВА57-35 80А IP20 660В 3п" Кол-во: 3

"Позиция 420" "Выключатель автоматический ВА57-39 400А IP20 690В 3п 40кА" Кол-во: 4

"Позиция 421" "Выключатель автоматический ВА57-39 630А IP20 690В 3п" Кол-во: 2

"Позиция 422" "Выключатель автоматический ВА57-39-340010 400А IP20 690В 3п 4.5кА" Кол-во: 2

"Позиция 423" "Выключатель автоматический ВА88-32 125А IP20 400В 3п 25кА 10In" Кол-во: 2

"Позиция 424" "Выключатель автоматический ВА88-32 80А IP20 400В 3п 25кА 10In" Кол-во: 6

"Позиция 425" "Выключатель автоматический ВА88-35 125А IP20 400В 3п 35кА" Кол-во: 2

"Позиция 426" "Выключатель автоматический ВА88-35 160А IP20 400В 3п 35кА" Кол-во: 4

"Позиция 427" "Выключатель автоматический ВА88-35 250А IP20 400В 3п 35кА" Кол-во: 2

"Позиция 428" "Выключатель автоматический дифференциальный 16А IP20 230В 1P+N 4.5кА" Кол-во: 2

"Позиция 429" "Выключатель автоматический дифференциальный 25А IP20 230В 1P+N 4.5кА" Кол-во: 2

"Позиция 430" "Выключатель автоматический дифференциальный АД14 25А IP20 230/400В 4п 30мА C" Кол-во: 4

"Позиция 431" "Выключатель автоматический защиты УЗО ВД1-63 16А IP20 230/400В 4п 4.5кА" Кол-во: 1

"Позиция 432" "Выключатель автоматический ВА57-31 80А" Кол-во: 2

"Позиция 433" "Выключатель ВК-300" Кол-во: 7

"Позиция 434" "Выключатель автоматический дифференциальный АД12 40А IP20 220В 2п 4.5кА 30мА" Кол-во: 2

"Позиция 435" "Выключатель КУ-700" Кол-во: 4

"Позиция 436" "Блок зажимов (клемм) ЗВИ-10 прямой 12 10А 2.5-6ММ² белый" Кол-во: 132

"Позиция 437" "Блок зажимов (клемм) ЗВИ-100 прямой 12 100А 10-25ММ² белый" Кол-во: 16

"Позиция 438" "Блок зажимов (клемм) ЗВИ-15 прямой 12 15А 4-10ММ² белый" Кол-во: 86

"Позиция 439" "Блок зажимов (клемм) ЗВИ-150 прямой 12 150А 16-35ММ² белый" Кол-во: 8

"Позиция 440" "Блок зажимов (клемм) ЗВИ-20 прямой 12 20А 4-10ММ² белый" Кол-во: 88

"Позиция 441" "Блок зажимов (клемм) ЗВИ-3 прямой 12 3А 1.0-2.5ММ² белый" Кол-во: 72

"Позиция 442" "Блок зажимов (клемм) ЗВИ-5 прямой 12 5А 1.5-4ММ² белый" Кол-во: 112

"Позиция 443" "Блок зажимов (клемм) ЗВИ-5 прямой 12 5А 1.5-4ММ² черный" Кол-во: 40

"Позиция 444" "Блок зажимов (клемм) ЗВИ-60 прямой 12 60А 6-16ММ² белый" Кол-во: 14

"Позиция 445" "Блок зажимов (клемм) ЗВИ-80 н/г прямой 12 80А 10-25ММ²" Кол-во: 10

"Позиция 446" "Блок зажимов (клемм) ТС-1004 прямой 4 100А 35ММ² черный" Кол-во: 8

"Позиция 447" "Блок зажимов (клемм) ТС-1504 прямой 4 150А 70ММ² белый" Кол-во: 8

"Позиция 448" "Блок зажимов (клемм) ТС-2004 прямой 4 200А 95ММ² белый" Кол-во: 8

"Позиция 449" "Вилка электрическая 2р 220В 6А IP54 белая" Кол-во: 18

"Позиция 450" "Вилка электрическая 2Р+Е 220В 16А IP54 белая" Кол-во: 96

"Позиция 451" "Вилка электрическая 3P+N+E 400В 32А IP67" Кол-во: 10

"Позиция 452" "Вилка электрическая угловая 2Р+Е 220В 16А IP20 белая" Кол-во: 144

"Позиция 453" "Выключатель 10А открытой установки 220-250В IP20 белый 1кл." Кол-во: 18

"Позиция 454" "Выключатель 10А открытой установки 220В IP54 белый 1кл." Кол-во: 40

"Позиция 455" "Выключатель 10А скрытой установки 250В IP20 белый 1кл." Кол-во: 20

"Позиция 456" "Выключатель 10А скрытой установки 250В IP20 белый 2кл." Кол-во: 10

"Позиция 457" "Выключатель 16А открытой установки 220-250В IP54 белый 1кл." Кол-во: 6

"Позиция 458" "Выключатель ПГ1 ВА66-102Б Рондо" Кол-во: 92

"Позиция 459" "Выключатель ПГ2 ВА56-225Б Рондо" Кол-во: 54

"Позиция 460" "Выключатель 16А открытой установки 220-250В IP54 белый 2кл." Кол-во: 6

"Позиция 461" "Выключатель 16А скрытой установки 220-250В IP44 белый 1кл." Кол-во: 12

"Позиция 462" "Выключатель 16А скрытой установки 250В IP44 белый 2кл." Кол-во: 12

"Позиция 463" "Выключатель 6А открытой установки 250В IP44 белый 1кл." Кол-во: 23

"Позиция 464" "Выключатель 6А открытой установки 250В IP44 белый 2кл." Кол-во: 17

"Позиция 465" "DIN-рейка 2000ММ" Кол-во: 6

"Позиция 466" "Таймер цифровой ТЭ-15 230В (способ монтажа на DIN-рейку)" Кол-во: 6

"Позиция 467" "Капа кабельная ОГТ 75/30" Кол-во: 12

"Позиция 468" "Капа кабельная ОГТ 100/40" Кол-во: 20

"Позиция 469" "Капа кабельная ОГТ 120/55" Кол-во: 20

"Позиция 470" "DIN-рейка 300ММ" Кол-во: 18

"Позиция 471" "Шина алюминиевая 100х10х3000" Кол-во: 2

"Позиция 472" "Шина алюминиевая 50х5х3000" Кол-во: 6

"Позиция 473" "Шина алюминиевая 60х6х3000" Кол-во: 9

"Позиция 474" "Шина алюминиевая 80х8х3000" Кол-во: 2

"Позиция 475" "Шина нулевая на DINрейку NBB-M69-12D/B" Кол-во: 54

"Позиция 476" "Шина нулевая на DINрейку NBB-M69-6D/B" Кол-во: 54

"Позиция 477" "Шина соединительная типа PIN (штырь) 1-фазная 63А (1м)" Кол-во: 22

"Позиция 478" "Шина соединительная типа PIN (штырь) 3-фазная 63А (1м)" Кол-во: 21

"Позиция 479" "Розетка с заземляющим контактом на ДИН-рейку Рар 10-3-ОП" Кол-во: 48

"Позиция 480" "Сальник PG 21 d кабеля 13-18мм IP54" Кол-во: 44

"Позиция 481" "Изолятор шинный 1000В красный 40х41х41ММ" Кол-во: 10

"Позиция 482" "Изолятор шинный 1000В красный 60х46х46ММ" Кол-во: 10

"Позиция 483" "Изолятор шинный 1000В красный 76х50х50ММ" Кол-во: 10

"Позиция 484" "Клемма 24А 2 2.5ММ² серый" Кол-во: 6

"Позиция 485" "Клемма 25А 2 0.5-2.5ММ² белый" Кол-во: 6

"Позиция 486" "Клемма 25А 2 1.0-2.5ММ² желтый" Кол-во: 6

"Позиция 487" "Клемма 25А 4 0.5-2.5ММ² красный" Кол-во: 6

"Позиция 488" "Клемма 32А 2 0.08-4ММ² 400В" Кол-во: 6

"Позиция 489" "Кнопка в сборе XB4ВА31 с возвратом 1НО 22ММ 240В до 3А IP69 1ШТ цилиндрическая зелёная" Кол-во: 22

"Позиция 490" "Кнопка в сборе XB4ВА42 с возвратом 1НО 22мм 240В до 3А IP69 1ШТ цилиндрическая красная" Кол-во: 8

"Позиция 491" "Кнопка КЕ 011 380В 10А 54 1ШТ круглая черная" Кол-во: 10

"Позиция 492" "Кнопка КЕ 011 660В 10А IP40 1ШТ цилиндрическая красная" Кол-во: 4

"Позиция 493" "Кнопка КЕ 011 660В 10А IP40 1ШТ цилиндрическая черная" Кол-во: 4

"Позиция 494" "Кнопка КЕ 011 660В 10А IP54 1ШТ цилиндрическая красная" Кол-во: 10

"Позиция 495" "Кнопка АРВВ-22N Пуск-Стоп d-22мм неон/240В" Кол-во: 24

"Позиция 496" "Кнопка ВК 50-21-11130-54 красный грибок" Кол-во: 12

"Позиция 497" "Кнопка ХВ7ЕА35Р диам.22мм зеленая 1 перекидной контакт" Кол-во: 20

"Позиция 498" "Кнопка ХВ7ЕА45Р диам.22мм красная 1 перекидной контакт" Кол-во: 20

"Позиция 499" "Кнопка ХВ7NA45 250В 0.1А IP54 1ШТ цилиндрическая красная" Кол-во: 10

"Позиция 500" "Пост кнопочный XALD222 Schneider" Кол-во: 1

"Позиция 501" "Пост кнопочный XALE21VIM Schneider" Кол-во: 2

"Позиция 502" "Пост кнопочный ПКЕ 222-2-У2-IP54-КЭАЗ" Кол-во: 26

"Позиция 503" "Пост кнопочный ПКЕ 222-2-У2-IP54-КЭАЗ (красный гриб)" Кол-во: 24

"Позиция 504" "Пост кнопочный ПКЕ 222-3-У2-IP54-КЭАЗ" Кол-во: 16

"Позиция 505" "Пост кнопочный ПКЕ 222-3-У2-IP54-КЭАЗ (красный гриб)" Кол-во: 21

"Позиция 506" "Пульт управления ХАС-А-6813К (6 кнопок, стоп-бутон+ключ)" Кол-во: 11

"Позиция 507" "Пульт управления ХАС-А-6813К (4 кнопки, стоп-бутон+ключ)" Кол-во: 11

"Позиция 508" "Пост кнопочный ПКТ-40 660В 10А 54 4ШТ цилиндрическая черная" Кол-во: 6

"Позиция 509" "Пост кнопочный ПКТ-60 660В 10А 54 6ШТ цилиндрическая черная" Кол-во: 6

"Позиция 510" "Трубка электроизоляционная гофрированная для наружной установки с протяжкой ПНД 11ММ 16ММ от -40 до +45 ГОСТ 50827-95" Кол-во: 300

"Позиция 511" "Трубка электроизоляционная гофрированная для наружной установки с протяжкой ПНД 16ММ 20ММ от -40 до +45 ГОСТ 50827-95" Кол-во: 400

"Позиция 512" "Трубка электроизоляционная гофрированная для наружной установки с протяжкой ПНД 19ММ 25ММ от -40 до +45 ГОСТ 50827-95" Кол-во: 180

"Позиция 513" "Трубка электроизоляционная гофрированная для наружной установки с протяжкой ПНД 26ММ 32ММ от -40 до +45 ГОСТ 50827-95" Кол-во: 100

"Позиция 514" "Трубка электроизоляционная ПНД ИЭК 50ММ ГОСТ 50827-95" Кол-во: 15

"Позиция 515" "Трубка электроизоляционная гофрированная с протяжкой (для электропроводки) 16ММ" Кол-во: 450

"Позиция 516" "Трубка электроизоляционная гофрированная с протяжкой (для электропроводки) 20ММ" Кол-во: 900

"Позиция 517" "Трубка электроизоляционная гофрированная с протяжкой (для электропроводки) 25ММ" Кол-во: 475

"Позиция 518" "Трубка электроизоляционная гофрированная с протяжкой (для электропроводки) 32ММ" Кол-во: 400

"Позиция 519" "Трубка электроизоляционная гофрированная с протяжкой (для электропроводки) ПНД 16ММ 20ММ ГОСТ 50827-95" Кол-во: 400

"Позиция 520" "Трубка электроизоляционная гофрированная с протяжкой (для электропроводки) ПНД 19ММ 25ММ ГОСТ 50827-95" Кол-во: 600

"Позиция 521" "Батарейка 6LR61 9В" Кол-во: 29

"Позиция 522" "Батарейка LR03 (AAA) 1.5В" Кол-во: 134

"Позиция 523" "Батарейка LR06 (АА) 1.5В" Кол-во: 126