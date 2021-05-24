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    Главная / Торги / Поставка электротехнических изделий для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"

    Поставка электротехнических изделий для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.06.2021 12:1201.06.2021 12:12Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110254116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротехнических изделий для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"БарнаулПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110254116

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электротехнических изделий для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.04.2021 09:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_32110254116_Эл_тех.pdf

    ЗД.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    Почтовый адрес

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Контактный телефон

    +7 3852 50-07-82

    Факс

    +7 3852 50-06-93

    Адрес электронной почты

    mvv@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малышев Василий Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Барнаул

    Закупки и тендеры Алтайский край

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое прочее

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электротехнических изделий для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.06.2021 12:12 GMT +301.06.2021 12:1201.06.2021 12:12Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110254116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротехнических изделий для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"Барнаул

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 08:0030.06.2021 08:0030.06.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110254116Подведение итогов не позднее Поставка электротехнических изделий для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"Барнаул

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 08:0030.06.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110254116Подведение итогов не позднее Поставка электротехнических изделий для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"Барнаул

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электротехнических изделий для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"

    Начальная цена

    3 332 677,12

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Классификатор ОКПД2

    27.12

    Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая

    Классификатор ОКВЭД2

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/968677/name/60dabe5e8c2850.03040818

    29.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Амперметр цифровой 5А 0-9999А 0.5 переменный (AC) 96х96ММ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Индикатор напряжения двухполюсный 24-380В 1КВ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Индикатор электрический 70-250В контактный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Датчик движения ДД012 белый, макс. Нагрузка 1100Вт, угол обзора 180град., дальность 12м, IP44"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Реле времени РВО-П3-У-08"

    Кол-во: 8

    "Позиция 6"

    "Клещи токоизмерительные M266F"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Мультиметр Mastech MAS830L"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Электросчетчик Меркурий 206 PRNO 5(60)А/220В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Счетчик электроэнергии трехфазный многотарифный Меркурий 230 ART-02 PQRSIN 380В 1.0/2.0 10-100А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Счетчик электроэнергии трехфазный многотарифный Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN 380В 0.5s/1.0 5-7.5А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Счетчик электроэнергии трехфазный многотарифный ПСЧ-4ТМ.03М.01 3х57-100В 0.5s/1.0 5-7.5А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Счетчик электроэнергии электронный Нева 220В 1.0 5-40А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Лента изоляционная 18ММ 0.4ММ 30М х/б"

    Кол-во: 46

    "Позиция 14"

    "Лента изоляционная ЛЭТСАР КФ-0.5 0.5ММ красная силоксановый полимер"

    Кол-во: 60

    "Позиция 15"

    "Лента изоляционная 19ММ 0.13ММ 20М PVC Желтая"

    Кол-во: 116

    "Позиция 16"

    "Лента изоляционная 19ММ 0.13ММ 20М PVC Зеленая"

    Кол-во: 116

    "Позиция 17"

    "Лента изоляционная 19ММ 0.13ММ 20М PVC Красная"

    Кол-во: 116

    "Позиция 18"

    "Лента изоляционная 19ММ 0.13ММ 20М PVC Черная"

    Кол-во: 116

    "Позиция 19"

    "Лента изоляционная 19ММ 0.13ММ 20М PVC Желто-Зеленая"

    Кол-во: 106

    "Позиция 20"

    "Лента изоляционная 19ММ 0.13ММ 20М PVC Серая"

    Кол-во: 56

    "Позиция 21"

    "Лента изоляционная 19ММ 0.13ММ 20М PVC Синяя"

    Кол-во: 120

    "Позиция 22"

    "Лента изоляционная 19ММ 0.18ММ 20М PVC"

    Кол-во: 126

    "Позиция 23"

    "Лента изоляционная 70ММ 0.15ММ 20М PVC"

    Кол-во: 20

    "Позиция 24"

    "Лента техническая киперная х/б ЛЭ-10-2-х/б 10ММ 1.78Г/М ГОСТ 4514-78"

    Кол-во: 700

    "Позиция 25"

    "Лента техническая киперная х/б ЛЭ-20-24-х/б 20ММ 3.33Г/М ГОСТ 4514-78"

    Кол-во: 700

    "Позиция 26"

    "Бирка кабельная маркировочная 55х55ММ квадрат натуральный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 27"

    "Бирка кабельная маркировочная 55х55ММ круг натуральный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 28"

    "Бирка кабельная маркировочная 62х55ММ треугольник натуральный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Гильза кабельная алюминиевая ГА 120-14 120ММ² ГОСТ 23469.2"

    Кол-во: 12

    "Позиция 30"

    "Гильза кабельная алюминиевая ГА 240-22 240ММ² ГОСТ 23469.2"

    Кол-во: 12

    "Позиция 31"

    "Гильза кабельная алюминиевая ГА 35-8 35ММ² ГОСТ 23469.2"

    Кол-во: 8

    "Позиция 32"

    "Гильза кабельная алюминиевая с болтовым соединением 4СБ-2 (150-240) 150ММ² 240ММ² ТУ 3449-014-99856433-2013"

    Кол-во: 6

    "Позиция 33"

    "Гильза кабельная алюминиевая с болтовым соединением 4СБ-2 (70-120) 70ММ² 120ММ² ТУ 3449-014-99856433-2013"

    Кол-во: 6

    "Позиция 34"

    "Гильза кабельная медная ГМ 10 10ММ² ГОСТ 23469.3"

    Кол-во: 40

    "Позиция 35"

    "Гильза кабельная медная ГМ 120 120ММ² ГОСТ 23469.3"

    Кол-во: 8

    "Позиция 36"

    "Гильза кабельная медная ГМ 16 16ММ² ГОСТ 23469.3"

    Кол-во: 44

    "Позиция 37"

    "Гильза кабельная медная ГМ 25 25ММ² ГОСТ 23469.3"

    Кол-во: 44

    "Позиция 38"

    "Гильза кабельная медная ГМ 35-10 35ММ² ГОСТ 23469.3"

    Кол-во: 24

    "Позиция 39"

    "Гильза кабельная медная ГМ 50 50ММ² ГОСТ 23469.3"

    Кол-во: 24

    "Позиция 40"

    "Гильза кабельная медная ГМ 6-4 6ММ² ГОСТ 23469.3"

    Кол-во: 16

    "Позиция 41"

    "Держатель для гофротруб 40ММ"

    Кол-во: 40

    "Позиция 42"

    "Держатель клипса с защелкой для гофротруб 16ММ"

    Кол-во: 700

    "Позиция 43"

    "Держатель клипса с защелкой для гофротруб 20ММ"

    Кол-во: 800

    "Позиция 44"

    "Держатель клипса с защелкой для гофротруб 25ММ"

    Кол-во: 350

    "Позиция 45"

    "Держатель клипса с защелкой для гофротруб 32ММ"

    Кол-во: 340

    "Позиция 46"

    "Держатель клипса с защелкой для труб 50ММ"

    Кол-во: 40

    "Позиция 47"

    "Зажим анкерный PC 63 F 27 2х6-4х25ММ²"

    Кол-во: 10

    "Позиция 48"

    "Зажим анкерный ЗАН 16-35/1000 (PA 1000) 16-35ММ²"

    Кол-во: 26

    "Позиция 49"

    "Зажим анкерный поддерживающий PAS 216/435 2х16-4х35ММ²"

    Кол-во: 6

    "Позиция 50"

    "Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 19ММ² 95ММ² 2.5ММ² 35ММ²"

    Кол-во: 40

    "Позиция 51"

    "Зажим ответвительный прокалывающий герметичный 35-150/6-35 р.6 35ММ² 150ММ² 6ММ² 35ММ²"

    Кол-во: 6

    "Позиция 52"

    "Зажим ответвительный прокалывающий герметичный 6-95/1,5-10 р.4 6ММ² 95ММ² 1.5ММ² 10ММ²"

    Кол-во: 6

    "Позиция 53"

    "Коробка распределительная IP55 пластик 70х70х40ММ открытой установки"

    Кол-во: 40

    "Позиция 54"

    "Коробка КМ 41233 100х100х50"

    Кол-во: 44

    "Позиция 55"

    "Коробка распределительная GE41235 IP44 (85*85*40мм)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 56"

    "Коробка клемная с наборными зажимами IP54 У-615А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 57"

    "Коробка распаячная 60х60ММ наружной установки"

    Кол-во: 20

    "Позиция 58"

    "Коробка установочная 68х40ММ скрытой установки"

    Кол-во: 20

    "Позиция 59"

    "Крышка лотка кабельного оцинкован.100*2500 S-1.2мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 60"

    "Кабель-канал 15x10ММ 2М"

    Кол-во: 126

    "Позиция 61"

    "Кабель-канал 20x12.5ММ 2М"

    Кол-во: 66

    "Позиция 62"

    "Кабель-канал перфорированный 25х25"

    Кол-во: 60

    "Позиция 63"

    "Кабель-канал 40x16ММ 2М"

    Кол-во: 36

    "Позиция 64"

    "Кабель-канал 100х60"

    Кол-во: 24

    "Позиция 65"

    "Кабель-канал 25х16"

    Кол-во: 82

    "Позиция 66"

    "Кабель-канал 60х40"

    Кол-во: 24

    "Позиция 67"

    "Кабель-канал ПВХ 40x25ММ 2000М белый"

    Кол-во: 40

    "Позиция 68"

    "Лоток метаплический перфорированный оцинкованный 300*80*2500"

    Кол-во: 16

    "Позиция 69"

    "Лоток метаплический перфорированный оцинкованный 100*50*2500"

    Кол-во: 42

    "Позиция 70"

    "Лоток перфорированный замковый оцинкованный 50x50ММ 3М"

    Кол-во: 10

    "Позиция 71"

    "Муфта кабельная концевая внутренней и наружной установки 1КВтп-4х150-240 1КВ 4 150ММ² 240ММ²"

    Кол-во: 6

    "Позиция 72"

    "Муфта кабельная концевая внутренней и наружной установки 1КВтп-4х35-50 1КВ 4 35ММ² 50ММ²"

    Кол-во: 10

    "Позиция 73"

    "Муфта кабельная концевая внутренней и наружной установки 1КВтп-4х70-120 1КВ 4 70ММ² 120ММ²"

    Кол-во: 8

    "Позиция 74"

    "Муфта кабельная концевая внутренней и наружной установки 3КВНтп-3х35-50 3КВ 3 35ММ² 50ММ²"

    Кол-во: 6

    "Позиция 75"

    "Муфта кабельная концевая внутренней установки 10КВтп-3х150-240 Н 10КВ 3 150ММ² 240ММ² в комплекте с механическим болтовым наконечником"

    Кол-во: 9

    "Позиция 76"

    "Муфта кабельная концевая внутренней установки 10КВтп-3х70-120 10КВ 3 70ММ² 120ММ²"

    Кол-во: 6

    "Позиция 77"

    "Наконечник кабельный алюминиевый (под опрессовку) 35"

    Кол-во: 4

    "Позиция 78"

    "Наконечник кабельный алюминиевый (под опрессовку) 50"

    Кол-во: 24

    "Позиция 79"

    "Наконечник кабельный алюминиевый 150-240"

    Кол-во: 20

    "Позиция 80"

    "Наконечник кабельный алюминиевый 25-50"

    Кол-во: 12

    "Позиция 81"

    "Наконечник кабельный алюминиевый 70-120"

    Кол-во: 12

    "Позиция 82"

    "Наконечник кабельный алюминиевый 120"

    Кол-во: 24

    "Позиция 83"

    "Наконечник кабельный алюминиевый 185"

    Кол-во: 8

    "Позиция 84"

    "Наконечник кабельный алюминиевый 240"

    Кол-во: 16

    "Позиция 85"

    "Наконечник кабельный алюминиевый ТА 70-10-12 70ММ2 КВТ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 86"

    "Наконечник кабельный алюминиевый ТА 95-12-13 95ММ2"

    Кол-во: 8

    "Позиция 87"

    "Наконечник кабельный алюминиевый ТА 150-16-17 150ММ2"

    Кол-во: 8

    "Позиция 88"

    "Наконечник кабельный медный 25ММ2"

    Кол-во: 115

    "Позиция 89"

    "Наконечник кабельный медный 70ММ2"

    Кол-во: 16

    "Позиция 90"

    "Наконечник кабельный медный луженый 10ММ2"

    Кол-во: 76

    "Позиция 91"

    "Наконечник М-6"

    Кол-во: 64

    "Позиция 92"

    "Наконечник М-16"

    Кол-во: 92

    "Позиция 93"

    "Наконечник М-35"

    Кол-во: 112

    "Позиция 94"

    "Наконечник медный ТМЛ-120-12-17"

    Кол-во: 8

    "Позиция 95"

    "Наконечник кабельный медный луженый 150"

    Кол-во: 10

    "Позиция 96"

    "Наконечник кабельный медный луженый 35"

    Кол-во: 16

    "Позиция 97"

    "Трубка термоусадочная GTI-3000 - тонкостенная, без клеевого слоя 1.5/0.5ММ полиолефин черная 3:1 от +120°С"

    Кол-во: 20

    "Позиция 98"

    "Трубка термоусадочная GTI-3000 - тонкостенная, без клеевого слоя 6.0/2.0ММ полиолефин белая 3:1 от +70°С до +120°С"

    Кол-во: 20

    "Позиция 99"

    "Трубка термоусадочная GTI-3000 - тонкостенная, без клеевого слоя 6.0/2.0ММ полиолефин прозрачная 3:1 от +70°С до +120°С"

    Кол-во: 20

    "Позиция 100"

    "Трубка термоусадочная IAKT - тонкостенная, гибкая, с клеевым слоем 16/4.0ММ полиолефин прозрачная 4:1 от +70°С до +125°С"

    Кол-во: 6

    "Позиция 101"

    "Трубка термоусадочная ТУТ - без клеевого слоя 12.0/6.0ММ полиолефин желтая 2:1 от +90°С до +120°С"

    Кол-во: 6

    "Позиция 102"

    "Трубка термоусадочная ТУТ - без клеевого слоя 12.0/6.0ММ полиолефин желто-зеленая 2:1 +150℃"

    Кол-во: 6

    "Позиция 103"

    "Трубка термоусадочная ТУТ - без клеевого слоя 12.0/6.0ММ полиолефин зеленая 2:1 от +90°С до +120°С"

    Кол-во: 6

    "Позиция 104"

    "Трубка термоусадочная ТУТ - без клеевого слоя 12.0/6.0ММ полиолефин красная 2:1 от +90°С до +120°С"

    Кол-во: 6

    "Позиция 105"

    "Трубка термоусадочная ТУТ - без клеевого слоя 12.0/6.0ММ полиолефин синяя 2:1 от +90°С до +120°С"

    Кол-во: 6

    "Позиция 106"

    "Трубка термоусадочная ТУТ - без клеевого слоя 12.0/6.0ММ полиолефин черная 2:1 от +90°С до +120°С"

    Кол-во: 6

    "Позиция 107"

    "Трубка термоусадочная ТУТ - без клеевого слоя 16/8.0ММ ПВХ желто-зеленая 2:1 от +120°С"

    Кол-во: 6

    "Позиция 108"

    "Трубка термоусадочная ТУТ - без клеевого слоя 16/8.0ММ полиэтилен высокого давления зеленая 2:1 от +120°С"

    Кол-во: 6

    "Позиция 109"

    "Трубка термоусадочная ТУТ - без клеевого слоя 20/10ММ полиолефин желтая 2:1 от +90°С до +120°С"

    Кол-во: 6

    "Позиция 110"

    "Трубка термоусадочная ТУТ - без клеевого слоя 20/10ММ полиолефин красная 2:1 от +90°С до +120°С"

    Кол-во: 6

    "Позиция 111"

    "Трубка термоусадочная ТУТ - без клеевого слоя 20/10ММ полиолефин синяя 2:1 от +90°С до +120°С"

    Кол-во: 6

    "Позиция 112"

    "Трубка термоусадочная ТУТ - без клеевого слоя 20/10ММ полиэтилен высокого давления черная 2:1 от +120°С"

    Кол-во: 6

    "Позиция 113"

    "Трубка термоусадочная ТУТ - без клеевого слоя 30/15ММ полиолефин зеленая 2:1 от +90°С до +120°С"

    Кол-во: 6

    "Позиция 114"

    "Трубка термоусадочная ТУТ - без клеевого слоя 30/15ММ полиолефин черная 2:1 от +90°С до +120°С"

    Кол-во: 6

    "Позиция 115"

    "Трубка термоусадочная ТУТ - без клеевого слоя 35/17.5ММ полиэтилен желтая 2:1 от +120°С"

    Кол-во: 6

    "Позиция 116"

    "Трубка термоусадочная ТУТ - без клеевого слоя 35/17.5ММ полиэтилен зеленая 2:1 от +120°С"

    Кол-во: 6

    "Позиция 117"

    "Трубка термоусадочная ТУТ - без клеевого слоя 35/17.5ММ полиэтилен красная 2:1 от +120°С"

    Кол-во: 6

    "Позиция 118"

    "Трубка термоусадочная ТУТ - без клеевого слоя 6.0/3.0ММ ПВХ желто-зеленая 2:1 от +120°С"

    Кол-во: 10

    "Позиция 119"

    "Трубка термоусадочная ТУТ - без клеевого слоя 6.0/3.0ММ полиэтилен высокого давления зеленая 2:1 от +120°С"

    Кол-во: 10

    "Позиция 120"

    "Трубка термоусадочная ТУТ - без клеевого слоя 6.0/3.0ММ полиэтилен высокого давления красная 2:1 от +120°С"

    Кол-во: 10

    "Позиция 121"

    "Трубка термоусадочная ТУТ - без клеевого слоя 6.0/3.0ММ полиэтилен высокого давления синяя 2:1 от +120°С"

    Кол-во: 10

    "Позиция 122"

    "Трубка термоусадочная ТУТ - без клеевого слоя 6.0/3.0ММ полиэтилен высокого давления черная 2:1 от +125°C"

    Кол-во: 10

    "Позиция 123"

    "Трубка термоусадочная ТУТ - тонкостенная, без клеевого слоя 60/30ММ полиэтилен высокого давления желтая 2:1 от +120°С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 124"

    "Трубка термоусадочная ТУТ - тонкостенная, без клеевого слоя 60/30ММ полиэтилен высокого давления зеленая 2:1 от +120°С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 125"

    "Трубка термоусадочная ТУТ - тонкостенная, без клеевого слоя 60/30ММ полиэтилен высокого давления красная 2:1 от +120°С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 126"

    "Трубка термоусадочная ТУТнг - без клеевого слоя 20/10ММ полиолефин черная 2:1 от +90°С до +120°С"

    Кол-во: 10

    "Позиция 127"

    "Трубка термоусадочная ТУТнг - без клеевого слоя 25/12.5ММ полиолефин черная 2:1 от +90°С до +120°С"

    Кол-во: 10

    "Позиция 128"

    "Трубка термоусадочная ТУТнг - без клеевого слоя 30/15ММ полиолефин черная 2:1 от +90°С до +120°С"

    Кол-во: 10

    "Позиция 129"

    "Трубка термоусадочная ТУТнг - без клеевого слоя 40/20ММ полиолефин черная 2:1 от +90°С до +120°С"

    Кол-во: 10

    "Позиция 130"

    "Трубка термоусадочная ТУТнг - без клеевого слоя 50/25ММ полиэтилен высокого давления черная 2:1 от +125°C"

    Кол-во: 14

    "Позиция 131"

    "Инфракрасный обогреватель 1КВТ 220В"

    Кол-во: 4

    "Позиция 132"

    "Инфракрасный обогреватель 2КВТ 220В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 133"

    "Обогреватель электрический ПЭТ-4 1,5кВт"

    Кол-во: 8

    "Позиция 134"

    "Тепловая завеса BALLU BHC-L10-S06 0/3/6 кВт 220 В"

    Кол-во: 3

    "Позиция 135"

    "Тепловая пушка 0/11/22 кВт 380 В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "Тепловая пушка 0/1/2 кВт 220 В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "Знак электробезопасности T01 Стой напряжение 200х100ММ пластик ПВХ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 138"

    "Знак электробезопасности T01 Стой напряжение 300х150ММ пластик ПВХ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 139"

    "Знак электробезопасности T03 Работать здесь 250х250ММ пластик ПВХ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 140"

    "Знак электробезопасности T05 Не включать, работают люди 100х50MM пластик ПВХ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 141"

    "Знак электробезопасности T05 Не включать, работают люди 200х100ММ пластик ПВХ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 142"

    "Знак электробезопасности W 08 Внимание! Опасность поражения электрическим током 150х150х150MM оцинкованный металл"

    Кол-во: 8

    "Позиция 143"

    "Знак электробезопасности W 08 Внимание! Опасность поражения электрическим током 150х150х150MM самоклеющаяся пленка"

    Кол-во: 40

    "Позиция 144"

    "Знак электробезопасности W 08 Внимание! Опасность поражения электрическим током 50х50х50MM самоклеющаяся пленка"

    Кол-во: 40

    "Позиция 145"

    "Знак электробезопасности W 08 Внимание!Опасность поражения электрическим током 100х100х100ММ самоклеющаяся пленка"

    Кол-во: 40

    "Позиция 146"

    "Знак электробезопасности W0 8 Внимание! опасность поражения электрическим током 100х100х100ММ пластик ПВХ"

    Кол-во: 40

    "Позиция 147"

    "Знак электробезопасности Работать здесь 150х150MM самоклеющаяся пленка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 148"

    "Знак электробезопасности Т06 Не включать, работа на линии 200х100ММ пластик ПВХ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 149"

    "Знак электробезопасности Указатель напряжения 220В 100х50MM самоклеющаяся пленка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 150"

    "Припой ПОС-61 катушка"

    Кол-во: 5

    "Позиция 151"

    "Припой ПОС-30"

    Кол-во: 2

    "Позиция 152"

    "Припой ПОС-40"

    Кол-во: 4

    "Позиция 153"

    "Флюс KS87-V5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 154"

    "Разъем 3P+N+E 380В 32А"

    Кол-во: 8

    "Позиция 155"

    "Удлинитель катушка 40М 4 розетки 2Р+Е IP44 16а ПВС 3х1,5 TDM"

    Кол-во: 7

    "Позиция 156"

    "Патрон Е27 подвесной карболитовый"

    Кол-во: 34

    "Позиция 157"

    "Патрон Е27Ф-035 настенный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 158"

    "Хомут пластиковый кабельный нейлоновый 2.5ММ 150ММ 100ШТ"

    Кол-во: 28

    "Позиция 159"

    "Хомут пластиковый кабельный нейлоновый 2.5ММ 200ММ 100ШТ"

    Кол-во: 17

    "Позиция 160"

    "Хомут пластиковый кабельный нейлоновый 2.5ММ 300ММ"

    Кол-во: 16

    "Позиция 161"

    "Хомут пластиковый кабельный нейлоновый 3.5ММ 150ММ 100ШТ"

    Кол-во: 29

    "Позиция 162"

    "Хомут пластиковый кабельный нейлоновый 3.6ММ 200ММ 100ШТ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 163"

    "Хомут пластиковый кабельный нейлоновый 3.6ММ 300ММ 100ШТ"

    Кол-во: 83

    "Позиция 164"

    "Хомут пластиковый кабельный нейлоновый 4.8ММ 400ММ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 165"

    "Хомут пластиковый кабельный нейлоновый 7.6ММ 540ММ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 166"

    "Хомут пластиковый нейлоновый 2.5ММ 100ММ 100ШТ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 167"

    "Хомут пластиковый нейлоновый 4.8ММ 250ММ 100ШТ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 168"

    "Хомут пластиковый нейлоновый 7.6ММ 400ММ 100ШТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 169"

    "Хомут пластиковый нейлоновый 8.8ММ 400ММ 100ШТ"

    Кол-во: 14

    "Позиция 170"

    "Хомут пластиковый нейлоновый 9ММ 760ММ 100ШТ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 171"

    "Хомут пластиковый нейлоновый 9ММ 780ММ черный 100ШТ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 172"

    "Изолятор опорный СА-3/6 фарфор 4 6КВ УХЛ2 70ММ 70ММ 0.52КГ ГОСТ 9984-85"

    Кол-во: 6

    "Позиция 173"

    "Вставка плавкая ПН2-100 380В 100А 168.5x40x71ММ"

    Кол-во: 60

    "Позиция 174"

    "Вставка плавкая ПН2-250 380В 250А 201x50x90ММ"

    Кол-во: 60

    "Позиция 175"

    "Вставка плавкая ПН2-400 380В 400А 251x66x97.5ММ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 176"

    "Предохранитель высоковольтный ПКТ 102-10-50 10000В 50А 464x72ММ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 177"

    "Предохранитель высоковольтный ПКТ 102-6-50 6000В 50А 364x72ММ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 178"

    "Предохранитель высоковольтный ПКТ 102-6-80 6000В 80А 364x72ММ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 179"

    "Предохранитель высоковольтный ПКТ 103-10-80 10000В 80А 464x72ММ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 180"

    "Предохранитель ПКН 001-10 У3 10000В 320x196x82ММ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 181"

    "Предохранитель ПКН 001-6 У3 6000В 320x196x82ММ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 182"

    "Предохранитель ПКТ 102-6-31,5 6000В 31.5А 464х72ММ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 183"

    "ФР-7/220В фотореле"

    Кол-во: 2

    "Позиция 184"

    "Дроссель 1И250 ДНАТ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 185"

    "Стартер одиночного выключателя 4-65ВТ"

    Кол-во: 25

    "Позиция 186"

    "Стартер последовательного включения 4-22Вт"

    Кол-во: 25

    "Позиция 187"

    "Устройство импульсно-зажигающее для ламп ДНаТ и ДРИ от 100 до 1000Вт ИЗУ-1М 100/1000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 188"

    "Аппарат пускорегулирующий электронный ЭПРА 236 180...256В 36ВТ IP20 Пластик/Металл IEK"

    Кол-во: 2

    "Позиция 189"

    "Драйвер для LED-светильников ИПС 35-350Т"

    Кол-во: 8

    "Позиция 190"

    "Драйвер для LED-светильников ИПС 100-1050Т"

    Кол-во: 5

    "Позиция 191"

    "Кронштейн для уличного светильника с переменным углом посадочный диаметр 45ММ КР-3"

    Кол-во: 14

    "Позиция 192"

    "Лампа галогенная линейная 150ВТ 4200 RX7s 23ММ 230В 12500ЛМ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 193"

    "Лампа люминесцентная 18ВТ G13 26ММ 6500К 1050ЛМ 220В T8"

    Кол-во: 50

    "Позиция 194"

    "Лампа люминесцентная 36ВТ G13 1220ММ 28ММ 6500К 2850ЛМ 230В"

    Кол-во: 50

    "Позиция 195"

    "Лампа накаливания 75ВТ E27 230В шар 61ММ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 196"

    "Лампа накаливания 95ВТ E27 220В грушевидная 50ММ"

    Кол-во: 400

    "Позиция 197"

    "Лампа накаливания ЛОН 200ВТ E27 220В шар"

    Кол-во: 60

    "Позиция 198"

    "Лампа накаливания МО 60ВТ E27 12В"

    Кол-во: 60

    "Позиция 199"

    "Лампа накаливания МО 60ВТ E27 36В грушевидная 50ММ"

    Кол-во: 260

    "Позиция 200"

    "Лампа накаливания МО 95ВТ E27 36В шар"

    Кол-во: 210

    "Позиция 201"

    "Лампа натриевая 150ВТ E40 14500ЛМ 211ММ 46ММ трубчатая"

    Кол-во: 4

    "Позиция 202"

    "Лампа ртутная 150ВТ RX7s 4200К 12000ЛМ 23ММ 220В"

    Кол-во: 4

    "Позиция 203"

    "Лампа светодиодная 10ВТ E27 3000К A60 230В 60ММ тёплый белый 113ММ AC"

    Кол-во: 40

    "Позиция 204"

    "Лампа светодиодная 10ВТ E27 4500К 890ЛМ груша 220В холодный белый"

    Кол-во: 140

    "Позиция 205"

    "Лампа светодиодная 10ВТ G13 4000К 800ЛМ 220В 26ММ белый 600ММ AC"

    Кол-во: 16

    "Позиция 206"

    "Лампа светодиодная 10ВТ G13 6500К T8 220В 26ММ холодный белый"

    Кол-во: 120

    "Позиция 207"

    "Лампа светодиодная LED Е27 (12, 24, 36 ВОЛЬТ) 10 ВТ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 208"

    "Лампа светодиодная LED Е27 (12, 24, 36 ВОЛЬТ) 15 ВТ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 209"

    "Лампа светодиодная 11ВТ E27 4000К 990ЛМ шар 230В белый AC"

    Кол-во: 140

    "Позиция 210"

    "Лампа светодиодная 12ВТ E27 4000К A60 230В 60ММ белый"

    Кол-во: 240

    "Позиция 211"

    "Лампа светодиодная 14ВТ E27 2700К 1360ЛМ шар 220В белый AC"

    Кол-во: 200

    "Позиция 212"

    "Лампа светодиодная 15.5ВТ E27 2700К 1390ЛМ G95 230В 95ММ тёплый белый"

    Кол-во: 70

    "Позиция 213"

    "Лампа светодиодная 18ВТ E27 5000К 1820ЛМ шар 230В 60ММ холодный белый 126ММ"

    Кол-во: 500

    "Позиция 214"

    "Лампа светодиодная 18ВТ G13 4000К 1620ЛМ трубчатая 230В белый 1200ММ AC"

    Кол-во: 100

    "Позиция 215"

    "Лампа светодиодная 18ВТ G13 6500К 1450ЛМ T865GL 230В 32ММ холодный белый 120ММ AC/DC"

    Кол-во: 60

    "Позиция 216"

    "Лампа светодиодная 230В 22ММ желтый переменный (AC)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 217"

    "Лампа светодиодная 230В 22ММ зеленый переменный (AC)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 218"

    "Лампа светодиодная 230В 22ММ красный переменный (AC)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 219"

    "Лампа светодиодная 230В 22ММ синий переменный (AC)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 220"

    "Лампа светодиодная 30ВТ E27 4000К 2550ЛМ 220В белый"

    Кол-во: 20

    "Позиция 221"

    "Лампа светодиодная 30ВТ E27 6500К 3000ЛМ 230В 90ММ холодный белый"

    Кол-во: 36

    "Позиция 222"

    "Лампа светодиодная 3ВТ GU5.3 4000К MR16 220В дневной"

    Кол-во: 18

    "Позиция 223"

    "Лампа светодиодная 40ВТ Е40 6500К 3500ЛМ 220В холодный белый"

    Кол-во: 80

    "Позиция 224"

    "Лампа светодиодная 4ВТ GU5.3 4000К 350ЛМ MR16 220В 45ММ дневной"

    Кол-во: 8

    "Позиция 225"

    "Лампа светодиодная 5ВТ E27 3000К 430ЛМ 220В тёплый белый"

    Кол-во: 20

    "Позиция 226"

    "Лампа светодиодная 5ВТ E27 4500К 420ЛМ A60 220В 55ММ белый AC"

    Кол-во: 40

    "Позиция 227"

    "Лампа светодиодная 7ВТ E27 5000К 570ЛМ груша 230В холодный"

    Кол-во: 80

    "Позиция 228"

    "Лампа светодиодная 8ВТ E14 4000К 800ЛМ шар 220В дневной"

    Кол-во: 20

    "Позиция 229"

    "Лампа светодиодная 8ВТ E27 4000К 560ЛМ A60 265В 60ММ белый 107ММ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 230"

    "Лампа светодиодная 8ВТ E27 5000К R63 230В белый"

    Кол-во: 10

    "Позиция 231"

    "Лампа светодиодная 8ВТ E27 6500К A70 12В холодный белый"

    Кол-во: 70

    "Позиция 232"

    "Лампа светодиодная 9ВТ E27 5000К 820ЛМ G45 230В холодный белый"

    Кол-во: 120

    "Позиция 233"

    "Прожектор металлогалогенный Foton Lighting FL-03 GREY 220В 150ВТ IP65 серый"

    Кол-во: 6

    "Позиция 234"

    "Прожектор светодиодный XF-FLS-SMD-20W 220В 1800ЛМ 6500К 20ВТ IP65 черный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 235"

    "Прожектор светодиодный СДО-02-20 230В 1400ЛМ 4200К 20ВТ IP65"

    Кол-во: 8

    "Позиция 236"

    "Светильник аварийный LUCH 220В 13ВТ IP65 2400ЛМ пластик"

    Кол-во: 2

    "Позиция 237"

    "Светильник влагозащищенный НПБ-100 круг 220В 100ВТ IP54 E27 сплав алюминиевый"

    Кол-во: 7

    "Позиция 238"

    "Светильник люминисцентный ЛПО 01-2х36(40) "ЛЮКС" 220В 40ВТ IP20 G13 сталь"

    Кол-во: 12

    "Позиция 239"

    "Светильник переносной ЛСУ-2 220В 60ВТ IP20 E27"

    Кол-во: 1

    "Позиция 240"

    "Светильник переносной УП-2Р 220В 60ВТ IP20 E27"

    Кол-во: 1

    "Позиция 241"

    "Светильник подвесной НСП 02(41)-200-003 220В 200ВТ IP53 E27 сталь"

    Кол-во: 24

    "Позиция 242"

    "Светильник подвесной НСП 02-100-003 220В 100ВТ IP53 E27 сталь"

    Кол-во: 6

    "Позиция 243"

    "Светильник промышленный BL-AR-12-30 220В 30ВТ IP65 4400ЛМ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 244"

    "Светильник промышленный BL-Q-150 220В 12ВТ IP20 1100ЛМ поликарбонат"

    Кол-во: 8

    "Позиция 245"

    "Светильник пылевлагозащищенный ЛСП 3908А 2х36 ЭПРА 230В 36ВТ IP65 G13 пластик"

    Кол-во: 4

    "Позиция 246"

    "Светильник светодиодный "Луна- мини" СДПП-75.03 220В 11ВТ IP54 930ЛМ"

    Кол-во: 14

    "Позиция 247"

    "Светильник светодиодный PBH-PC2-RA 220В 12ВТ IP65 960ЛМ ABS-пластик"

    Кол-во: 12

    "Позиция 248"

    "Светильник светодиодный аварийный Jetron LED JL 03-30 187...242В IP31 180ЛМ пластик"

    Кол-во: 2

    "Позиция 249"

    "Светильник светодиодный СПП 2301 230В 12ВТ IP65 960ЛМ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 250"

    "Светильник накаливания с решеткой НПБ 1402 220В IP44 E27 1200ЛМ металл"

    Кол-во: 6

    "Позиция 251"

    "Светильник ручной переносной НРБ 01-60-123"

    Кол-во: 2

    "Позиция 252"

    "Светильник светодиодный Diora 6 Luna 12вт"

    Кол-во: 15

    "Позиция 253"

    "Светильник светодиодный для ЖКХ Алтай-М6, 8Вт, 600-650 Лм УХЛ"

    Кол-во: 36

    "Позиция 254"

    "Светильник светодиодный для ЖКХ Алтай-М9, 11Вт, 900-1200 Лм УХЛ"

    Кол-во: 56

    "Позиция 255"

    "Контактор магнитный КМИ-10910 9А 230В IP20 УХЛ4 3P"

    Кол-во: 4

    "Позиция 256"

    "Контактор магнитный КМИ-11210 12А 230В IP20 УХЛ4 3P"

    Кол-во: 16

    "Позиция 257"

    "Контактор магнитный КМИ-11810 18А 230В IP20 УХЛ4 3P"

    Кол-во: 2

    "Позиция 258"

    "Контактор магнитный КМИ-22510 25А 230В IP20 УХЛ4 3P"

    Кол-во: 6

    "Позиция 259"

    "Контактор магнитный КМИ-22510 25А 400В IP20 УХЛ4 3P"

    Кол-во: 4

    "Позиция 260"

    "Контактор магнитный КМИ-22511 25А 230В IP20 УХЛ4 3P"

    Кол-во: 4

    "Позиция 261"

    "Контактор магнитный КМИ-34012 40А 230В IP20 УХЛ4 3P"

    Кол-во: 10

    "Позиция 262"

    "Контактор магнитный КМИ-35012 50А 230В IP20 УХЛ4 3P"

    Кол-во: 2

    "Позиция 263"

    "Контактор магнитный КМИ-46512 65А 230В IP20 УХЛ4 3P"

    Кол-во: 8

    "Позиция 264"

    "Контактор магнитный КМИ-49512 95А 230В IP20 УХЛ4 3P"

    Кол-во: 4

    "Позиция 265"

    "Контактор магнитный КТИ-5185 185А 230В IP00 УХЛ3 3P"

    Кол-во: 2

    "Позиция 266"

    "Контактор магнитный КМИ-11211 12А 230В /АС-3 реверс"

    Кол-во: 6

    "Позиция 267"

    "Контактор модульный КМ25-40 25А 230В УХЛ4 4P"

    Кол-во: 2

    "Позиция 268"

    "Переключатель XB4BD33 черный 3 пол. с фикс."

    Кол-во: 2

    "Позиция 269"

    "Переключатель XB7ND25 черный 2 пол. с фикс."

    Кол-во: 4

    "Позиция 270"

    "Переключатель ALCLR-22 3 фиксированных положения"

    Кол-во: 4

    "Позиция 271"

    "Приставка контактная IEK ПКИ-11 1з+1р 660/440В 10А IP20 УХЛ4 47x44x38ММ"

    Кол-во: 27

    "Позиция 272"

    "Приставка контактная IEK ПКИ-22 2з+2р 660/440В 10А IP20 УХЛ4 44х47х38ММ"

    Кол-во: 29

    "Позиция 273"

    "Пускатель ПМ12-010100 10А 220В IP00 УХЛ4 3P"

    Кол-во: 26

    "Позиция 274"

    "Пускатель ПМ12-010150 10А 380В IР20 УХЛ4 3P"

    Кол-во: 8

    "Позиция 275"

    "Пускатель ПМ12-010200 10А 220В IР20 УХЛ4 3P с реле"

    Кол-во: 2

    "Позиция 276"

    "Пускатель ПМ12-010600 10А 220В IP00 УХЛ4 3P с реле"

    Кол-во: 12

    "Позиция 277"

    "Пускатель ПМ12-010660 10А 220В IР20 УЗ 3P с реле"

    Кол-во: 6

    "Позиция 278"

    "Пускатель ПМ12-010660 10А 380В IP40 УЗ 3P с реле"

    Кол-во: 2

    "Позиция 279"

    "Пускатель ПМ12-025100 25А 220В IP00 УХЛ4 3P"

    Кол-во: 20

    "Позиция 280"

    "Пускатель ПМ12-025150 25А 220В IР20 УХЛ4 3P"

    Кол-во: 4

    "Позиция 281"

    "Пускатель ПМ12-025150 25А 380В IР20 УХЛ4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 282"

    "Пускатель ПМ12-025240 25А 380В IP40 УЗ 3P с реле"

    Кол-во: 12

    "Позиция 283"

    "Пускатель ПМ12-025260 25А 380В IP40 УЗ 3P с реле"

    Кол-во: 6

    "Позиция 284"

    "Пускатель ПМ12-025501 25А 220В IP00 УХЛ4 3P"

    Кол-во: 5

    "Позиция 285"

    "Пускатель ПМ12-025551 25А 220В IР20 УХЛ4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 286"

    "Пускатель ПМ12-040200 40А 220В IP00 УХЛ4 3P с реле"

    Кол-во: 3

    "Позиция 287"

    "Пускатель ПМ12-040240 40А 380В IP40 УЗ 3P с реле"

    Кол-во: 5

    "Позиция 288"

    "Пускатель ПМ12-063150 63А 220В IP20 УХЛ4 3P"

    Кол-во: 8

    "Позиция 289"

    "Пускатель ПМ12-063151 63А 380В IP20 УХЛ4 3P"

    Кол-во: 3

    "Позиция 290"

    "Пускатель ПМ12-063201 63А 380В IP00 УХЛ4 3P с реле"

    Кол-во: 2

    "Позиция 291"

    "Пускатель ПМ12-100150 100А 220В IР20 УХЛ4 3P"

    Кол-во: 10

    "Позиция 292"

    "Пускатель ПМ12-160150 160А 220В IP20 УХЛ4 3P"

    Кол-во: 8

    "Позиция 293"

    "Пускатель ПМ12-160150 160А 380В IP20 УХЛ4 3P"

    Кол-во: 2

    "Позиция 294"

    "Пускатель ПМА-3100 40А 380В IP00 УХЛ4 3P"

    Кол-во: 22

    "Позиция 295"

    "Пускатель ПМЕ-211 25А 380В IP00 УХЛ4 3P"

    Кол-во: 22

    "Позиция 296"

    "Пускатель ручной ПРК32-1.6 1.6А 660В IP20 УХЛ3 3P"

    Кол-во: 2

    "Позиция 297"

    "Пускатель ручной ПРК32-14 14А 660В IP20 УХЛ3 3P"

    Кол-во: 2

    "Позиция 298"

    "Пускатель ручной ПРК32-18 18А 660В IP20 3P"

    Кол-во: 2

    "Позиция 299"

    "Пускатель ручной ПРК32-4 4А 660В IP20 УХЛ3 3P"

    Кол-во: 4

    "Позиция 300"

    "Пускатель ручной ПРК32-6.3 6.3А 660В IP20 УХЛ3 3P"

    Кол-во: 4

    "Позиция 301"

    "Пускатель электромагнитный ПМ12-025601 25А 380В IP00 УХЛ4 3P с реле"

    Кол-во: 2

    "Позиция 302"

    "Пускатель электромагнитный ПМ12-063151 63А 220В IP20 УХЛ4 3P"

    Кол-во: 2

    "Позиция 303"

    "Пускатель электромагнитный ПМ12-100150 100А 220В IР20 УХЛ4 3P"

    Кол-во: 1

    "Позиция 304"

    "Пускатель электромагнитный ПМ12-125100 125А 220В IP00 УХЛ4 3P"

    Кол-во: 1

    "Позиция 305"

    "Электромагнит МИС 3200 380В IP40"

    Кол-во: 5

    "Позиция 306"

    "Аппарат пускорегулирующий электронный ЭПРА 94 449 220...240В 18ВТ IP20 Пластик/Металл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 307"

    "Аппарат пускорегулирующий электронный ЭПРА 94428 220...240В 36ВТ IP20 Пластик/Металл"

    Кол-во: 22

    "Позиция 308"

    "Блок защиты универсальный УБЗ-301 на DIN-рейку 380В 63-630А"

    Кол-во: 3

    "Позиция 309"

    "Блок защиты универсальный УБЗ-301 на стандартную DIN-рейку 35 мм 380В 10-100А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 310"

    "Блок питания AC-DC сетевой преобразователь MDR-20-24 100-240В 0.55А 22.5x90x100ММ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 311"

    "Водонагреватель накопительный нержавеющая сталь 100ЛИТР(ДМ³) 2КВТ 432х1060х456ММ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 312"

    "Водонагреватель накопительный нержавеющая сталь 100ЛИТР(ДМ³) 2КВТ 493x1246x305ММ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 313"

    "Водонагреватель накопительный нержавеющая сталь 200ЛИТР(ДМ³) 6КВТ 530х1180х530ММ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 314"

    "Водонагреватель накопительный нержавеющая сталь 30ЛИТР(ДМ³) 1.5КВТ 503х375х365ММ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 315"

    "Водонагреватель накопительный нержавеющая сталь 50ЛИТР(ДМ³) 2КВТ 887х235х436ММ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 316"

    "Водонагреватель накопительный нержавеющая сталь 80ЛИТР(ДМ³) 2КВТ 1026х493х305ММ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 317"

    "Водонагреватель проточный 6КВТ 360х200х110ММ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 318"

    "Звонок громкого боя МЭМ-1 220В"

    Кол-во: 4

    "Позиция 319"

    "Тепловая завеса 3КВТ 220В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 320"

    "Реле контроля фаз ЕЛ-11Е 380В 5А DIN-рейка/панель"

    Кол-во: 13

    "Позиция 321"

    "Розетка электрическая 16А 250В 1-о постовая О/У с монтажной пластиной 2P+E"

    Кол-во: 18

    "Позиция 322"

    "Розетка электрическая 16А 250В 2-х постовая О/У с монтажной пластиной 2Р+Е"

    Кол-во: 110

    "Позиция 323"

    "Розетка электрическая 16А 250В IP54 с крышкой О/У 2P+E"

    Кол-во: 128

    "Позиция 324"

    "Розетка электрическая с заземл. контактом и защитными шторками Schneider Electric RA16-227B 16А 250В IP44 2-х постовая открытой установки"

    Кол-во: 85

    "Позиция 325"

    "Розетка электрическая с заземл. контактом Schneider Electric GSL000143 16А 220-250В IP20 1-о постовая скрытой установки 2Р+Е"

    Кол-во: 32

    "Позиция 326"

    "Розетка 134 стационарная 3Р+РЕ 63А 380В IP54 ИЭК"

    Кол-во: 16

    "Позиция 327"

    "Розетка кабельная 114 16А 380В IP44 1-о постовая стационарная 3Р+РЕ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 328"

    "Розетка электрическая с заземл. контактом 16А 250В С/П"

    Кол-во: 52

    "Позиция 329"

    "Рубильник ВР32И-35А70220-00УХЛ3 250А 690В IP00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 330"

    "Рубильник ЯБПВУ 100А 380В IP54"

    Кол-во: 1

    "Позиция 331"

    "Рубильник ЯРП 100А 380В IP54 У3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 332"

    "Рубильник ЯРП 250А 380В IP54"

    Кол-во: 2

    "Позиция 333"

    "Рубильник ЯРП 400А 380В IP54"

    Кол-во: 1

    "Позиция 334"

    "Трансформатор тока ТТИ-А 200/5А 660В 200/5А 0.5 5Ва под шину"

    Кол-во: 3

    "Позиция 335"

    "Бокс встраиваемый 1 ряд IP40 белый пластик 222х208х92ММ с прозрачной крышкой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 336"

    "Бокс встраиваемый 1 ряд IP41 белый пластик 306х210х102ММ с прозрачной крышкой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 337"

    "Бокс навесной 1 ряд IP20 белый пластик 133х79х58ММ с прозрачной крышкой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 338"

    "Бокс навесной 1 ряд IP20 белый пластик 79х133х78ММ с прозрачной крышкой"

    Кол-во: 8

    "Позиция 339"

    "Бокс навесной 1 ряд IP30 белый пластик 104х146х83ММ с прозрачной крышкой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 340"

    "Бокс навесной 1 ряд IP30 белый пластик 136х146х83ММ с прозрачной крышкой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 341"

    "Бокс навесной 1 ряд IP31 серый сталь 250х250х120ММ с прозрачной крышкой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 342"

    "Бокс навесной 1 ряд IP40 белый пластик 184х200х94ММ без крышки"

    Кол-во: 4

    "Позиция 343"

    "Бокс навесной 1 ряд IP40 белый пластик 184х200х95ММ с прозрачной крышкой"

    Кол-во: 4

    "Позиция 344"

    "Бокс навесной 1 ряд IP40 серый пластик 255х200х95ММ с прозрачной крышкой"

    Кол-во: 24

    "Позиция 345"

    "Бокс навесной 1 ряд IP41 белый пластик 148х200х96ММ с прозрачной крышкой"

    Кол-во: 26

    "Позиция 346"

    "Бокс навесной 1 ряд IP41 серый пластик 236х190х100ММ с прозрачной крышкой"

    Кол-во: 20

    "Позиция 347"

    "Бокс навесной 2 ряда IP40 белый пластик 270х327х102ММ с прозрачной крышкой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 348"

    "Бокс навесной IP54 серый пластик 395х310х220ММ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 349"

    "Шкаф распределительный навесной 400х300х200ММ сталь с монтажной платой IP66 NSYCRN43200"

    Кол-во: 14

    "Позиция 350"

    "Шкаф распределительный навесной 500х400х250ММ сталь IP65 R5CE0549"

    Кол-во: 2

    "Позиция 351"

    "Шкаф распределительный навесной 600х400х200ММ сталь с монтажной платой IP66 NSYCRN64200P"

    Кол-во: 2

    "Позиция 352"

    "Шкаф распределительный навесной 800х600х250ММ сталь с монтажной платой IP66 NSYCRN86250P"

    Кол-во: 3

    "Позиция 353"

    "Щит монтажный ЩМП-3-0 У2 IP54 650х500х220ММ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 354"

    "Щит монтажный ЩМП 800х650х250 IP54 У2 металлический ЩМП-4-0 IP-54"

    Кол-во: 5

    "Позиция 355"

    "Ящик с понижающим трансформатором 220/12В IР30"

    Кол-во: 5

    "Позиция 356"

    "Ящик с понижающим трансформатором 220/36В IP30"

    Кол-во: 3

    "Позиция 357"

    "Ящик управления Я5115-3474-УХЛ4 380В 220В 25А 2ШТ 7.5КВТ IP54 600x600x250ММ навесной"

    Кол-во: 2

    "Позиция 358"

    "Электродвигатель асинхронный 0.75КВТ 380В 1000ОБ/МИН IР54 S1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 359"

    "Электродвигатель асинхронный 1.1КВТ 380В 1000ОБ/МИН IР54 S1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 360"

    "Электродвигатель асинхронный АИР 0.37КВТ 380В 1000ОБ/МИН IP54 IM1081"

    Кол-во: 4

    "Позиция 361"

    "Электродвигатель АИР 56 А4 0,12кВт 380В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 362"

    "Выключатель автоматический АП 50Б-3МТ 25А IP20 400В 3п 2.5кА 10Iн"

    Кол-во: 4

    "Позиция 363"

    "Выключатель автоматический АП50Б3МТ 40А IP20 500В 3п 2.5кА C"

    Кол-во: 2

    "Позиция 364"

    "Выключатель автоматический АП50Б3МТ 50А IP20 400В 3п 5кА 10In"

    Кол-во: 2

    "Позиция 365"

    "Выключатель автоматический ВА-101 10А IP20 230В 1п 4.5кА C"

    Кол-во: 22

    "Позиция 366"

    "Выключатель автоматический ВА-101 10А IP20 400В 3п 4.5кА C"

    Кол-во: 12

    "Позиция 367"

    "Выключатель автоматический ВА-101 16А IP20 230В 1п 4.5кА C"

    Кол-во: 36

    "Позиция 368"

    "Выключатель автоматический ВА-101 25А IP20 230В 1п 4.5кА C"

    Кол-во: 36

    "Позиция 369"

    "Выключатель автоматический ВА-101 25А IP20 400В 3п 4.5кА C"

    Кол-во: 12

    "Позиция 370"

    "Выключатель автоматический ВА-101 2А IP20 230В 1п 4.5кА C"

    Кол-во: 4

    "Позиция 371"

    "Выключатель автоматический ВА-101 32А IP20 230В 1п 4.5кА C"

    Кол-во: 4

    "Позиция 372"

    "Выключатель автоматический ВА-101 32А IP20 400В 3п 4.5кА C"

    Кол-во: 4

    "Позиция 373"

    "Выключатель автоматический ВА-101 40А IP20 230В 1п 4.5кА C"

    Кол-во: 4

    "Позиция 374"

    "Выключатель автоматический ВА-101 40А IP20 400В 3п 4.5кА C"

    Кол-во: 4

    "Позиция 375"

    "Выключатель автоматический ВА-101 50А IP20 400В 3п 4.5кА C"

    Кол-во: 18

    "Позиция 376"

    "Выключатель автоматический ВА-101 63А IP20 400В 3п 4.5кА C"

    Кол-во: 6

    "Позиция 377"

    "Выключатель автоматический ВА-101 6А IP20 230В 1п 4.5кА C"

    Кол-во: 12

    "Позиция 378"

    "Выключатель автоматический ВА-101 6А IP20 400В 1п 4.5кА В"

    Кол-во: 4

    "Позиция 379"

    "Выключатель автоматический ВА-101 6А IP20 400В 3п 4.5кА C"

    Кол-во: 12

    "Позиция 380"

    "Выключатель автоматический ВА-201 63А IP20 400В 3п 10кА D"

    Кол-во: 8

    "Позиция 381"

    "Выключатель автоматический ВА47-100 100А IP20 230/400В 3п 10кА C"

    Кол-во: 18

    "Позиция 382"

    "Выключатель автоматический ВА47-100 25А IP20 230/400В 3п 10кА D"

    Кол-во: 4

    "Позиция 383"

    "Выключатель автоматический ВА47-100 40А IP20 400В 3п 10кА C"

    Кол-во: 4

    "Позиция 384"

    "Выключатель автоматический ВА47-100 50А IP20 400В 3п 10кА C"

    Кол-во: 12

    "Позиция 385"

    "Выключатель автоматический ВА47-100 63А IP20 400В 3п 10кА C"

    Кол-во: 6

    "Позиция 386"

    "Выключатель автоматический ВА47-29 10А IP20 230/400В 1п 4.5кА C"

    Кол-во: 2

    "Позиция 387"

    "Выключатель автоматический ВА47-29 10А IP20 400В 1п 4.5кА C"

    Кол-во: 48

    "Позиция 388"

    "Выключатель автоматический ВА47-29 10А IP20 400В 3п 4.5кА C"

    Кол-во: 10

    "Позиция 389"

    "Выключатель автоматический ВА47-29 16А IP20 230/400В 1п 4.5кА C"

    Кол-во: 122

    "Позиция 390"

    "Выключатель автоматический ВА47-29 16А IP20 230/400В 2п 4.5кА C"

    Кол-во: 2

    "Позиция 391"

    "Выключатель автоматический ВА47-29 16А IP20 230/400В 3п 4.5кА C"

    Кол-во: 20

    "Позиция 392"

    "Выключатель автоматический ВА47-29 25А IP20 220В 1п 4.5кА C"

    Кол-во: 129

    "Позиция 393"

    "Выключатель автоматический ВА47-29 25А IP20 400В 2п 4.5кА C"

    Кол-во: 30

    "Позиция 394"

    "Выключатель автоматический ВА47-29 25А IP20 400В 3п 4.5кА C"

    Кол-во: 31

    "Позиция 395"

    "Выключатель автоматический ВА47-29 2А IP20 400В 1п 4.5кА C"

    Кол-во: 48

    "Позиция 396"

    "Выключатель автоматический ВА47-29 32А IP20 230/400В 1п 4.5кА C"

    Кол-во: 6

    "Позиция 397"

    "Выключатель автоматический ВА47-29 32А IP20 230/400В 2п 4.5кА C"

    Кол-во: 30

    "Позиция 398"

    "Выключатель автоматический ВА47-29 32А IP20 400В 3п 4.5кА C"

    Кол-во: 12

    "Позиция 399"

    "Выключатель автоматический ВА47-29 40А IP20 220В 1п 4.5кА C"

    Кол-во: 6

    "Позиция 400"

    "Выключатель автоматический ВА47-29 40А IP20 400В 2п 4.5кА C"

    Кол-во: 9

    "Позиция 401"

    "Выключатель автоматический ВА47-29 40А IP20 400В 3п 4.5кА C"

    Кол-во: 21

    "Позиция 402"

    "Выключатель автоматический ВА47-29 4А IP20 230/400В 1п 4.5кА C"

    Кол-во: 26

    "Позиция 403"

    "Выключатель автоматический ВА47-29 4А IP20 400В 3п 4.5кА C"

    Кол-во: 18

    "Позиция 404"

    "Выключатель автоматический ВА47-29 50А IP20 230/400В 1п 4.5кА C"

    Кол-во: 1

    "Позиция 405"

    "Выключатель автоматический ВА47-29 50А IP20 400В 3п 4.5кА C"

    Кол-во: 32

    "Позиция 406"

    "Выключатель автоматический ВА47-29 63А IP20 230/400В 3п 4.5кА C"

    Кол-во: 36

    "Позиция 407"

    "Выключатель автоматический ВА47-29 63А IP20 400В 1п 4.5кА C"

    Кол-во: 2

    "Позиция 408"

    "Выключатель автоматический ВА47-29 6А IP20 230/400В 1п 6кА C"

    Кол-во: 24

    "Позиция 409"

    "Выключатель автоматический ВА47-29 6А IP20 230/400В 3п 4.5кА C"

    Кол-во: 12

    "Позиция 410"

    "Выключатель автоматический ВА51-35 100А IP20 400В 3п 20кА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 411"

    "Выключатель автоматический ВА51-35 125А IP20 400В 3п 20кА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 412"

    "Выключатель автоматический ВА51-35 160А IP20 400В 3п 20кА"

    Кол-во: 3

    "Позиция 413"

    "Выключатель автоматический ВА51-35 250А IP20 400В 3п 20кА"

    Кол-во: 3

    "Позиция 414"

    "Выключатель автоматический ВА57-35 100А IP20 400В 3п 30кА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 415"

    "Выключатель автоматический ВА57-35 100А IP20 690В 3п 15кА"

    Кол-во: 3

    "Позиция 416"

    "Выключатель автоматический ВА57-35 125А IP20 690В 3п 18кА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 417"

    "Выключатель автоматический ВА57-35 200А IP20 690В 3п 18кА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 418"

    "Выключатель автоматический ВА57-35 40А IP20 400В 3п 10кА"

    Кол-во: 4

    "Позиция 419"

    "Выключатель автоматический ВА57-35 80А IP20 660В 3п"

    Кол-во: 3

    "Позиция 420"

    "Выключатель автоматический ВА57-39 400А IP20 690В 3п 40кА"

    Кол-во: 4

    "Позиция 421"

    "Выключатель автоматический ВА57-39 630А IP20 690В 3п"

    Кол-во: 2

    "Позиция 422"

    "Выключатель автоматический ВА57-39-340010 400А IP20 690В 3п 4.5кА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 423"

    "Выключатель автоматический ВА88-32 125А IP20 400В 3п 25кА 10In"

    Кол-во: 2

    "Позиция 424"

    "Выключатель автоматический ВА88-32 80А IP20 400В 3п 25кА 10In"

    Кол-во: 6

    "Позиция 425"

    "Выключатель автоматический ВА88-35 125А IP20 400В 3п 35кА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 426"

    "Выключатель автоматический ВА88-35 160А IP20 400В 3п 35кА"

    Кол-во: 4

    "Позиция 427"

    "Выключатель автоматический ВА88-35 250А IP20 400В 3п 35кА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 428"

    "Выключатель автоматический дифференциальный 16А IP20 230В 1P+N 4.5кА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 429"

    "Выключатель автоматический дифференциальный 25А IP20 230В 1P+N 4.5кА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 430"

    "Выключатель автоматический дифференциальный АД14 25А IP20 230/400В 4п 30мА C"

    Кол-во: 4

    "Позиция 431"

    "Выключатель автоматический защиты УЗО ВД1-63 16А IP20 230/400В 4п 4.5кА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 432"

    "Выключатель автоматический ВА57-31 80А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 433"

    "Выключатель ВК-300"

    Кол-во: 7

    "Позиция 434"

    "Выключатель автоматический дифференциальный АД12 40А IP20 220В 2п 4.5кА 30мА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 435"

    "Выключатель КУ-700"

    Кол-во: 4

    "Позиция 436"

    "Блок зажимов (клемм) ЗВИ-10 прямой 12 10А 2.5-6ММ² белый"

    Кол-во: 132

    "Позиция 437"

    "Блок зажимов (клемм) ЗВИ-100 прямой 12 100А 10-25ММ² белый"

    Кол-во: 16

    "Позиция 438"

    "Блок зажимов (клемм) ЗВИ-15 прямой 12 15А 4-10ММ² белый"

    Кол-во: 86

    "Позиция 439"

    "Блок зажимов (клемм) ЗВИ-150 прямой 12 150А 16-35ММ² белый"

    Кол-во: 8

    "Позиция 440"

    "Блок зажимов (клемм) ЗВИ-20 прямой 12 20А 4-10ММ² белый"

    Кол-во: 88

    "Позиция 441"

    "Блок зажимов (клемм) ЗВИ-3 прямой 12 3А 1.0-2.5ММ² белый"

    Кол-во: 72

    "Позиция 442"

    "Блок зажимов (клемм) ЗВИ-5 прямой 12 5А 1.5-4ММ² белый"

    Кол-во: 112

    "Позиция 443"

    "Блок зажимов (клемм) ЗВИ-5 прямой 12 5А 1.5-4ММ² черный"

    Кол-во: 40

    "Позиция 444"

    "Блок зажимов (клемм) ЗВИ-60 прямой 12 60А 6-16ММ² белый"

    Кол-во: 14

    "Позиция 445"

    "Блок зажимов (клемм) ЗВИ-80 н/г прямой 12 80А 10-25ММ²"

    Кол-во: 10

    "Позиция 446"

    "Блок зажимов (клемм) ТС-1004 прямой 4 100А 35ММ² черный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 447"

    "Блок зажимов (клемм) ТС-1504 прямой 4 150А 70ММ² белый"

    Кол-во: 8

    "Позиция 448"

    "Блок зажимов (клемм) ТС-2004 прямой 4 200А 95ММ² белый"

    Кол-во: 8

    "Позиция 449"

    "Вилка электрическая 2р 220В 6А IP54 белая"

    Кол-во: 18

    "Позиция 450"

    "Вилка электрическая 2Р+Е 220В 16А IP54 белая"

    Кол-во: 96

    "Позиция 451"

    "Вилка электрическая 3P+N+E 400В 32А IP67"

    Кол-во: 10

    "Позиция 452"

    "Вилка электрическая угловая 2Р+Е 220В 16А IP20 белая"

    Кол-во: 144

    "Позиция 453"

    "Выключатель 10А открытой установки 220-250В IP20 белый 1кл."

    Кол-во: 18

    "Позиция 454"

    "Выключатель 10А открытой установки 220В IP54 белый 1кл."

    Кол-во: 40

    "Позиция 455"

    "Выключатель 10А скрытой установки 250В IP20 белый 1кл."

    Кол-во: 20

    "Позиция 456"

    "Выключатель 10А скрытой установки 250В IP20 белый 2кл."

    Кол-во: 10

    "Позиция 457"

    "Выключатель 16А открытой установки 220-250В IP54 белый 1кл."

    Кол-во: 6

    "Позиция 458"

    "Выключатель ПГ1 ВА66-102Б Рондо"

    Кол-во: 92

    "Позиция 459"

    "Выключатель ПГ2 ВА56-225Б Рондо"

    Кол-во: 54

    "Позиция 460"

    "Выключатель 16А открытой установки 220-250В IP54 белый 2кл."

    Кол-во: 6

    "Позиция 461"

    "Выключатель 16А скрытой установки 220-250В IP44 белый 1кл."

    Кол-во: 12

    "Позиция 462"

    "Выключатель 16А скрытой установки 250В IP44 белый 2кл."

    Кол-во: 12

    "Позиция 463"

    "Выключатель 6А открытой установки 250В IP44 белый 1кл."

    Кол-во: 23

    "Позиция 464"

    "Выключатель 6А открытой установки 250В IP44 белый 2кл."

    Кол-во: 17

    "Позиция 465"

    "DIN-рейка 2000ММ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 466"

    "Таймер цифровой ТЭ-15 230В (способ монтажа на DIN-рейку)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 467"

    "Капа кабельная ОГТ 75/30"

    Кол-во: 12

    "Позиция 468"

    "Капа кабельная ОГТ 100/40"

    Кол-во: 20

    "Позиция 469"

    "Капа кабельная ОГТ 120/55"

    Кол-во: 20

    "Позиция 470"

    "DIN-рейка 300ММ"

    Кол-во: 18

    "Позиция 471"

    "Шина алюминиевая 100х10х3000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 472"

    "Шина алюминиевая 50х5х3000"

    Кол-во: 6

    "Позиция 473"

    "Шина алюминиевая 60х6х3000"

    Кол-во: 9

    "Позиция 474"

    "Шина алюминиевая 80х8х3000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 475"

    "Шина нулевая на DINрейку NBB-M69-12D/B"

    Кол-во: 54

    "Позиция 476"

    "Шина нулевая на DINрейку NBB-M69-6D/B"

    Кол-во: 54

    "Позиция 477"

    "Шина соединительная типа PIN (штырь) 1-фазная 63А (1м)"

    Кол-во: 22

    "Позиция 478"

    "Шина соединительная типа PIN (штырь) 3-фазная 63А (1м)"

    Кол-во: 21

    "Позиция 479"

    "Розетка с заземляющим контактом на ДИН-рейку Рар 10-3-ОП"

    Кол-во: 48

    "Позиция 480"

    "Сальник PG 21 d кабеля 13-18мм IP54"

    Кол-во: 44

    "Позиция 481"

    "Изолятор шинный 1000В красный 40х41х41ММ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 482"

    "Изолятор шинный 1000В красный 60х46х46ММ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 483"

    "Изолятор шинный 1000В красный 76х50х50ММ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 484"

    "Клемма 24А 2 2.5ММ² серый"

    Кол-во: 6

    "Позиция 485"

    "Клемма 25А 2 0.5-2.5ММ² белый"

    Кол-во: 6

    "Позиция 486"

    "Клемма 25А 2 1.0-2.5ММ² желтый"

    Кол-во: 6

    "Позиция 487"

    "Клемма 25А 4 0.5-2.5ММ² красный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 488"

    "Клемма 32А 2 0.08-4ММ² 400В"

    Кол-во: 6

    "Позиция 489"

    "Кнопка в сборе XB4ВА31 с возвратом 1НО 22ММ 240В до 3А IP69 1ШТ цилиндрическая зелёная"

    Кол-во: 22

    "Позиция 490"

    "Кнопка в сборе XB4ВА42 с возвратом 1НО 22мм 240В до 3А IP69 1ШТ цилиндрическая красная"

    Кол-во: 8

    "Позиция 491"

    "Кнопка КЕ 011 380В 10А 54 1ШТ круглая черная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 492"

    "Кнопка КЕ 011 660В 10А IP40 1ШТ цилиндрическая красная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 493"

    "Кнопка КЕ 011 660В 10А IP40 1ШТ цилиндрическая черная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 494"

    "Кнопка КЕ 011 660В 10А IP54 1ШТ цилиндрическая красная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 495"

    "Кнопка АРВВ-22N Пуск-Стоп d-22мм неон/240В"

    Кол-во: 24

    "Позиция 496"

    "Кнопка ВК 50-21-11130-54 красный грибок"

    Кол-во: 12

    "Позиция 497"

    "Кнопка ХВ7ЕА35Р диам.22мм зеленая 1 перекидной контакт"

    Кол-во: 20

    "Позиция 498"

    "Кнопка ХВ7ЕА45Р диам.22мм красная 1 перекидной контакт"

    Кол-во: 20

    "Позиция 499"

    "Кнопка ХВ7NA45 250В 0.1А IP54 1ШТ цилиндрическая красная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 500"

    "Пост кнопочный XALD222 Schneider"

    Кол-во: 1

    "Позиция 501"

    "Пост кнопочный XALE21VIM Schneider"

    Кол-во: 2

    "Позиция 502"

    "Пост кнопочный ПКЕ 222-2-У2-IP54-КЭАЗ"

    Кол-во: 26

    "Позиция 503"

    "Пост кнопочный ПКЕ 222-2-У2-IP54-КЭАЗ (красный гриб)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 504"

    "Пост кнопочный ПКЕ 222-3-У2-IP54-КЭАЗ"

    Кол-во: 16

    "Позиция 505"

    "Пост кнопочный ПКЕ 222-3-У2-IP54-КЭАЗ (красный гриб)"

    Кол-во: 21

    "Позиция 506"

    "Пульт управления ХАС-А-6813К (6 кнопок, стоп-бутон+ключ)"

    Кол-во: 11

    "Позиция 507"

    "Пульт управления ХАС-А-6813К (4 кнопки, стоп-бутон+ключ)"

    Кол-во: 11

    "Позиция 508"

    "Пост кнопочный ПКТ-40 660В 10А 54 4ШТ цилиндрическая черная"

    Кол-во: 6

    "Позиция 509"

    "Пост кнопочный ПКТ-60 660В 10А 54 6ШТ цилиндрическая черная"

    Кол-во: 6

    "Позиция 510"

    "Трубка электроизоляционная гофрированная для наружной установки с протяжкой ПНД 11ММ 16ММ от -40 до +45 ГОСТ 50827-95"

    Кол-во: 300

    "Позиция 511"

    "Трубка электроизоляционная гофрированная для наружной установки с протяжкой ПНД 16ММ 20ММ от -40 до +45 ГОСТ 50827-95"

    Кол-во: 400

    "Позиция 512"

    "Трубка электроизоляционная гофрированная для наружной установки с протяжкой ПНД 19ММ 25ММ от -40 до +45 ГОСТ 50827-95"

    Кол-во: 180

    "Позиция 513"

    "Трубка электроизоляционная гофрированная для наружной установки с протяжкой ПНД 26ММ 32ММ от -40 до +45 ГОСТ 50827-95"

    Кол-во: 100

    "Позиция 514"

    "Трубка электроизоляционная ПНД ИЭК 50ММ ГОСТ 50827-95"

    Кол-во: 15

    "Позиция 515"

    "Трубка электроизоляционная гофрированная с протяжкой (для электропроводки) 16ММ"

    Кол-во: 450

    "Позиция 516"

    "Трубка электроизоляционная гофрированная с протяжкой (для электропроводки) 20ММ"

    Кол-во: 900

    "Позиция 517"

    "Трубка электроизоляционная гофрированная с протяжкой (для электропроводки) 25ММ"

    Кол-во: 475

    "Позиция 518"

    "Трубка электроизоляционная гофрированная с протяжкой (для электропроводки) 32ММ"

    Кол-во: 400

    "Позиция 519"

    "Трубка электроизоляционная гофрированная с протяжкой (для электропроводки) ПНД 16ММ 20ММ ГОСТ 50827-95"

    Кол-во: 400

    "Позиция 520"

    "Трубка электроизоляционная гофрированная с протяжкой (для электропроводки) ПНД 19ММ 25ММ ГОСТ 50827-95"

    Кол-во: 600

    "Позиция 521"

    "Батарейка 6LR61 9В"

    Кол-во: 29

    "Позиция 522"

    "Батарейка LR03 (AAA) 1.5В"

    Кол-во: 134

    "Позиция 523"

    "Батарейка LR06 (АА) 1.5В"

    Кол-во: 126

    "Позиция 524"

    "Батарейка А23 12В"

    Кол-во: 5

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