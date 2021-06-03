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    Главная / Торги / Выполнение работ по техническому перевооружению ГРП

    Выполнение работ по техническому перевооружению ГРП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.06.2021 07:5903.06.2021 07:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110253781Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому перевооружению ГРПСаратовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110253781

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по техническому перевооружению ГРП

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.04.2021 08:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_32110253781.pdf

    Приложение_2___техническое_задание.rar

    Приложение_к_Форме_1___ТП.docx

    Приложение_к_Форме_1___ЦП.docx

    Приложение_1___проект_договора.docx

    Приложение_1_к_договору_Техническое_задание.doc

    Приложение_3___методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Документация_конкурентного_отбора.docx

    Извещение_о_проведении_конкурентного_отбора_в_электронной_форме.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Юридический адрес

    410076, ОБЛ САРАТОВСКАЯ, Г САРАТОВ, УЛ ИМ ОРДЖОНИКИДЗЕ Г.К., ДОМ 26,

    Почтовый адрес

    410076, ОБЛ САРАТОВСКАЯ64, Г САРАТОВ, УЛ ИМ ОРДЖОНИКИДЗЕ Г.К. , ДОМ 26

    Контактный телефон

    +7 937 242-90-09

    Факс

    +7 8452 49-34-71

    Адрес электронной почты

    aleksandr-kisin@bk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кисин Александр Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по техническому перевооружению ГРП

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.06.202107.06.2021 11:0007.06.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110253781Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому перевооружению ГРПСаратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по техническому перевооружению ГРП

    Начальная цена

    1 242 868,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Адрес местонахождения

    410076, ОБЛ САРАТОВСКАЯ, Г САРАТОВ, УЛ ИМ ОРДЖОНИКИДЗЕ Г.К., ДОМ 26,

    410076, ОБЛ САРАТОВСКАЯ64, Г САРАТОВ, УЛ ИМ ОРДЖОНИКИДЗЕ Г.К. , ДОМ 26

    Классификатор ОКПД2

    42.2

    Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций

    Классификатор ОКВЭД2

    42.2

    Строительство инженерных коммуникаций

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/954549/name/60c343fb61d816.31422486

    11.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций"

    Кол-во: 1.00000

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