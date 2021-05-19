Приобретение запасных частей для ремонта механизма разгрузки вагонов хопперов для перевозки окатышей для нужд ООО "Мечел-Транс" на 2021 г.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП105806 Уникальный номер закупки Номер закупки 480823 Наименование закупки Приобретение запасных частей для ремонта механизма разгрузки вагонов хопперов для перевозки окатышей для нужд ООО "Мечел-Транс" на 2021 г. Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Мечел-Транс

Все закупки и тендеры Мечел-Транс Юридический адрес 125167, Российская Федерация, Московская область, Москва, Красноармейская, д. 1 Почтовый адрес 125167, Российская Федерация, Московская область, Москва, Красноармейская, д. 1 Контактный телефон +7 351 725-42-54 доб. 78941 Факс -- Адрес электронной почты LyudmilaBalkina@mechel.ru Ф.И.О. контактного лица Балкина Людмила Юрьевна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова:

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