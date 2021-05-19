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    Главная / Торги / Приобретение запасных частей для ремонта механизма разгрузки вагонов хопперов для перевозки окатышей для нужд ООО "Мечел-Транс" на 2021 г.

    Приобретение запасных частей для ремонта механизма разгрузки вагонов хопперов для перевозки окатышей для нужд ООО "Мечел-Транс" на 2021 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 15:0019.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105806Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение запасных частей для ремонта механизма разгрузки вагонов хопперов для перевозки окатышей для нужд ООО "Мечел-Транс" на 2021 г.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105806

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    480823

    Наименование закупки

    Приобретение запасных частей для ремонта механизма разгрузки вагонов хопперов для перевозки окатышей для нужд ООО "Мечел-Транс" на 2021 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    12.05.2021 13:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_запчасти_2021_зп._для_хопперов.docx

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_на_поставку_зап.частей_для_хопперов.doc

    Договор_поставки_ЗП_для_ремотна_хопперов_с_правками.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Мечел-Транс
    Все закупки и тендеры Мечел-Транс

    Юридический адрес

    125167, Российская Федерация, Московская область, Москва, Красноармейская, д. 1

    Почтовый адрес

    125167, Российская Федерация, Московская область, Москва, Красноармейская, д. 1

    Контактный телефон

    +7 351 725-42-54 доб. 78941

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    LyudmilaBalkina@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Балкина Людмила Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение запасных частей для ремонта механизма разгрузки вагонов хопперов для перевозки окатышей для нужд ООО "Мечел-Транс" на 2021 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 15:00 GMT +319.05.2021 15:0019.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105806Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение запасных частей для ремонта механизма разгрузки вагонов хопперов для перевозки окатышей для нужд ООО "Мечел-Транс" на 2021 г.Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.06.2021 10:0025.06.2021 10:0025.06.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105806Подведение итогов не позднее Приобретение запасных частей для ремонта механизма разгрузки вагонов хопперов для перевозки окатышей для нужд ООО "Мечел-Транс" на 2021 г.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.06.202125.06.2021 10:0025.06.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105806Подведение итогов не позднее Приобретение запасных частей для ремонта механизма разгрузки вагонов хопперов для перевозки окатышей для нужд ООО "Мечел-Транс" на 2021 г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение запасных частей для ремонта механизма разгрузки вагонов хопперов для перевозки окатышей для нужд ООО "Мечел-Транс" на 2021 г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-Транс
    Все закупки и тендеры Мечел-Транс

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Московская область, Москва, Красноармейская, д. 1

    Классификатор ОКПД2

    30.20.40.140

    Комплектующие (запасные части) прочего подвижного состава, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран разобщительный 4300"

    Кол-во: 82

    "Позиция 2"

    "Кран концевой 4314"

    Кол-во: 82

    "Позиция 3"

    "Рукав соединительный Р17"

    Кол-во: 82

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    Прием заявок:
    02.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
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