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Номер извещения
ГП105806
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение запасных частей для ремонта механизма разгрузки вагонов хопперов для перевозки окатышей для нужд ООО "Мечел-Транс" на 2021 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
12.05.2021 13:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Российская Федерация, Московская область, Москва, Красноармейская, д. 1
Почтовый адрес
125167, Российская Федерация, Московская область, Москва, Красноармейская, д. 1
Контактный телефон
+7 351 725-42-54 доб. 78941
Факс
--
Адрес электронной почты
LyudmilaBalkina@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Балкина Людмила Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Приобретение запасных частей для ремонта механизма разгрузки вагонов хопперов для перевозки окатышей для нужд ООО "Мечел-Транс" на 2021 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 15:00 GMT +319.05.2021 15:0019.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105806Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение запасных частей для ремонта механизма разгрузки вагонов хопперов для перевозки окатышей для нужд ООО "Мечел-Транс" на 2021 г.Москва
Подведение итогов не позднее
25.06.2021 10:0025.06.2021 10:0025.06.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105806Подведение итогов не позднее Приобретение запасных частей для ремонта механизма разгрузки вагонов хопперов для перевозки окатышей для нужд ООО "Мечел-Транс" на 2021 г.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение запасных частей для ремонта механизма разгрузки вагонов хопперов для перевозки окатышей для нужд ООО "Мечел-Транс" на 2021 г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел-Транс
Все закупки и тендеры Мечел-Транс
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Московская область, Москва, Красноармейская, д. 1
30.20.40.140
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 82
Кол-во: 82
Кол-во: 82
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