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    Главная / Торги / Ремонт ливнестоков и стояка пожаротушения в ЛТК ПАО «Уралхиммаш»

    Ремонт ливнестоков и стояка пожаротушения в ЛТК ПАО «Уралхиммаш»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2021 15:0026.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176694Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт ливнестоков и стояка пожаротушения в ЛТК ПАО «Уралхиммаш»ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176694

    Уникальный номер закупки

    262-562/21

    Номер закупки

    262-562/21

    Наименование закупки

    Ремонт ливнестоков и стояка пожаротушения в ЛТК ПАО «Уралхиммаш»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.04.2021 08:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    _Приложение 4. Форма ценового предложения с приложениями

    _Приложение 3.1. ТЗ Ремонт ливнестоков и стояка пожаротушения в ЛТК (Приложение к ТЗ)

    _Приложение 3. ТЗ Ремонт ливнестоков и стояка пожаротушения ЛТК

    _Приложение_1._Форма_анкеты_участника_со_списком_предоставляемых_документов.docx

    _Приложение_2._Форма_договора_ПАО__Уралхиммаш_.doc

    __ЭТП_ГПБ_Ремонт_ливнестоков_и_стояка_пожаротушения_ЛТК.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-08-52

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Lyudmila.Frizen@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Фризен Людмила Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт ливнестоков и стояка пожаротушения в ЛТК ПАО «Уралхиммаш»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2021 15:00 GMT +326.05.2021 15:0026.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176694Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт ливнестоков и стояка пожаротушения в ЛТК ПАО «Уралхиммаш»Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    26.05.2021 15:0026.05.2021 15:0026.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176694Дата и время вскрытия заявок Ремонт ливнестоков и стояка пожаротушения в ЛТК ПАО «Уралхиммаш»Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    11.06.2021 15:0011.06.2021 15:0011.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176694Подведение итогов не позднее Ремонт ливнестоков и стояка пожаротушения в ЛТК ПАО «Уралхиммаш»Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.06.202111.06.2021 15:0011.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176694Подведение итогов не позднее Ремонт ливнестоков и стояка пожаротушения в ЛТК ПАО «Уралхиммаш»Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт ливнестоков и стояка пожаротушения в ЛТК ПАО «Уралхиммаш»

    Начальная цена

    1 800 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно материалам закупки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, д. 33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Аванс допускается не более 50 % от стоимости материалов, необходимых для выполнения работ
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    43.22

    Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    _Приложение 3. ТЗ Ремонт ливнестоков и стояка пожаротушения ЛТК

    02.06.2021

    _Приложение 4. Форма ценового предложения с приложениями

    02.06.2021

    _Приложение 3.1. ТЗ Ремонт ливнестоков и стояка пожаротушения в ЛТК (Приложение к ТЗ)

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт ливнестоков и стояка пожаротушения в ЛТК ПАО «Уралхиммаш»"

    Кол-во: 1

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