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    Главная / Торги / Поставка системы контроля каротажа

    Поставка системы контроля каротажа

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.06.2021 12:0025.06.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176686Дата и время окончания срока приема заявок Поставка системы контроля каротажаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176686

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    100000434929

    Наименование закупки

    Поставка системы контроля каротажа

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.04.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-НОЯБРЬСКНЕФТЕГАЗГЕОФИЗИКА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ - ННГГФ

    Юридический адрес

    629809, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Промзона,территория промузел пелей,панель XV, дом 24

    Почтовый адрес

    629809, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Промзона,территория промузел пелей,панель XV, дом 24

    Контактный телефон

    +7 3452 29-02-42

    Адрес электронной почты

    Gosteva.EV@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гостева Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Закупки и тендеры Нефть сырая и газ природный

    Ключевые слова:

    нефть

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка системы контроля каротажа

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    25.06.202125.06.2021 12:0025.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176686Подведение итогов не позднее Поставка системы контроля каротажа

    Предмет договора

    Поставка системы контроля каротажа

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМНЕФТЬ - ННГГФ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ - ННГГФ

    Адрес местонахождения

    629809, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Промзона,территория промузел пелей,панель XV, дом 24

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