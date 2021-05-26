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    Главная / Торги / КО-020-ПИР-СМР-ИП-21 на право заключения договора на выполнение полного комплекса работ «под ключ» по объектам рамочного договора по строительству/реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения, а также сопутствующих объектов сетей водоснабжения и водоотведения Тюменского рай-она направление «ЦЕНТР»

    КО-020-ПИР-СМР-ИП-21 на право заключения договора на выполнение полного комплекса работ «под ключ» по объектам рамочного договора по строительству/реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения, а также сопутствующих объектов сетей водоснабжения и водоотведения Тюменского рай-она направление «ЦЕНТР»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2021 18:2826.05.2021 18:28Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110257103Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение полного комплекса работ «под ключ» по объектам рамочного договора по строительству/реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения, а также сопутствующих объектов сетей водоснабжения и водоотведения Тюменского района направление «ЦЕНТР»121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110257103

    Уникальный номер закупки

    КО-020-ПИР-СМР-ИП-21

    Номер закупки

    КО-020-ПИР-СМР-ИП-21

    Наименование закупки

    КО-020-ПИР-СМР-ИП-21 на право заключения договора на выполнение полного комплекса работ «под ключ» по объектам рамочного договора по строительству/реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения, а также сопутствующих объектов сетей водоснабжения и водоотведения Тюменского рай-она направление «ЦЕНТР»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.04.2021 14:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    PrTKVOZTm_Протокол_ТК_ВОЗ___33_2021_03.06.2021_3.3.pdf

    2._Приложение__1_к_ЗД___Техническое_задание.docx

    2.1._Приложения_к_Техническому_заданию.7z

    3.1._Приложения_к_договору.7z

    1._Информационная_карта_КО_020_ПИР_СМР_ИП_21.docx

    4._Приложение__3_к_ЗД__Формы_подачи_предложений.doc

    4.1._Приложение__3.1_к_Формам___Календарный_график.xlsx

    5._Приложение__4_к_ЗД__Критерии_оценки_.xlsx

    3._Приложение__2_к_ЗД__Договор_ПИР_и_СМР_под_ключ.docx

    6._ГЛБ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    Почтовый адрес

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Контактный телефон

    +7 3452 54-09-40 доб. 1733

    Факс

    +7 3452 54-09-24 доб. 1219

    Адрес электронной почты

    t.kuznecova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение полного комплекса работ «под ключ» по объектам рамочного договора по строительству/реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения, а также сопутствующих объектов сетей водоснабжения и водоотведения Тюменского района направление «ЦЕНТР»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2021 18:28 GMT +326.05.2021 18:2826.05.2021 18:28Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110257103Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение полного комплекса работ «под ключ» по объектам рамочного договора по строительству/реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения, а также сопутствующих объектов сетей водоснабжения и водоотведения Тюменского района направление «ЦЕНТР»121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12

    Подведение итогов не позднее

    30.07.2021 12:0030.07.2021 12:0030.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110257103Подведение итогов не позднее Выполнение полного комплекса работ «под ключ» по объектам рамочного договора по строительству/реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения, а также сопутствующих объектов сетей водоснабжения и водоотведения Тюменского района направление «ЦЕНТР»121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.07.202130.07.2021 12:0030.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110257103Подведение итогов не позднее Выполнение полного комплекса работ «под ключ» по объектам рамочного договора по строительству/реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения, а также сопутствующих объектов сетей водоснабжения и водоотведения Тюменского района направление «ЦЕНТР»121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение полного комплекса работ «под ключ» по объектам рамочного договора по строительству/реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения, а также сопутствующих объектов сетей водоснабжения и водоотведения Тюменского района направление «ЦЕНТР»

    Начальная цена

    341 248 194,43

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    42.21

    Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/967947/name/60d9a8d190a112.27670666

    28.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение полного комплекса работ «под ключ» по объектам рамочного договора по строительству/реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения, а также сопутствующих объектов сетей водоснабжения и водоотведения Тюменского района направление «ЦЕНТР»ения"

    Кол-во: 1.00000

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