КО-020-ПИР-СМР-ИП-21 на право заключения договора на выполнение полного комплекса работ «под ключ» по объектам рамочного договора по строительству/реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения, а также сопутствующих объектов сетей водоснабжения и водоотведения Тюменского рай-она направление «ЦЕНТР»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110257103 Уникальный номер закупки КО-020-ПИР-СМР-ИП-21 Номер закупки КО-020-ПИР-СМР-ИП-21 Наименование закупки КО-020-ПИР-СМР-ИП-21 на право заключения договора на выполнение полного комплекса работ «под ключ» по объектам рамочного договора по строительству/реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения, а также сопутствующих объектов сетей водоснабжения и водоотведения Тюменского рай-она направление «ЦЕНТР» Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

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