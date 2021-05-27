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Номер извещения
32110257027
Уникальный номер закупки
КО-019-ПИР-СМР-ИП-21
Наименование закупки
КО-019-ПИР-СМР-ИП-21 на право заключения договора на выполнение полного комплекса работ «под ключ» по объектам рамочного договора по строительству/реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения, а также сопутствующих объектов сетей водоснабжения и водоотведения Тюменского рай-она направление «ЮГ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
30.04.2021 14:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 54-09-40 доб. 1733
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
t.kuznecova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Татьяна Владимировна
Место рассмотрения предложений
121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов
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Выполнение полного комплекса работ «под ключ» по объектам рамочного договора по строительству/реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения, а также сопутствую-щих объектов сетей водоснабжения и водоотведения Тюменского района направление «ЮГ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.05.2021 09:24 GMT +327.05.2021 09:2427.05.2021 09:24Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110257027Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение полного комплекса работ «под ключ» по объектам рамочного договора по строительству/реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения, а также сопутствую-щих объектов сетей водоснабжения и водоотведения Тюменского района направление «ЮГ»121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12
Подведение итогов не позднее
30.07.2021 12:0030.07.2021 12:0030.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110257027Подведение итогов не позднее Выполнение полного комплекса работ «под ключ» по объектам рамочного договора по строительству/реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения, а также сопутствую-щих объектов сетей водоснабжения и водоотведения Тюменского района направление «ЮГ»121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.07.202130.07.2021 12:0030.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110257027Подведение итогов не позднее Выполнение полного комплекса работ «под ключ» по объектам рамочного договора по строительству/реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения, а также сопутствую-щих объектов сетей водоснабжения и водоотведения Тюменского района направление «ЮГ»121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж 12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение полного комплекса работ «под ключ» по объектам рамочного договора по строительству/реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения, а также сопутствую-щих объектов сетей водоснабжения и водоотведения Тюменского района направление «ЮГ»
Начальная цена
372 536 930,09
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
42.21
42.21
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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