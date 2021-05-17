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Номер извещения
32110253151
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка опорных изоляторов для нужд ОП АО «Электросеть» в г. Златоуст.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
30.04.2021 06:40
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
Почтовый адрес
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
Контактный телефон
+7 351 725-25-52
Факс
+7 38475 3-20-89
Адрес электронной почты
Andrey.Korablev@zaoelektroset.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кораблев Андрей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка опорных изоляторов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка опорных изоляторов
Начальная цена
812 592,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Обособленное подразделение АО «Электросеть» в г.Златоуст, 456203 , Челябинская обл., г.Златоуст, ул. им. С.М.Кирова, д.1, (территория ООО "Златоустовский металлургический завод").Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
Адрес местонахождения
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
27.90
27.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 114.00000
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