Поставка опорных изоляторов для нужд ОП АО «Электросеть» в г. Златоуст.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится в течение 15 рабочих дней с момента поставки на склад Заказчика для поставщиков, относящихся к Субъектам Малого и среднего Предпринимательства (СМСП); в течение 60 календарных дней с момента поставки на склад Заказчика для поставщиков, не относящихся к (СМСП).