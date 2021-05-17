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    Главная / Торги / Поставка опорных изоляторов для нужд ОП АО «Электросеть» в г. Златоуст.

    Поставка опорных изоляторов для нужд ОП АО «Электросеть» в г. Златоуст.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 08:0017.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110253151Дата и время окончания срока приема заявок Поставка опорных изоляторовЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110253151

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    15/ЭС/ЗЛ

    Наименование закупки

    Поставка опорных изоляторов для нужд ОП АО «Электросеть» в г. Златоуст.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.04.2021 06:40

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ТЗ___11__ЗЛ_М_2021_изоляторы.docx

    Проект_догвора_поставки_Спец._изоляторы.docx

    Закупочная_документация..docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
    Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ

    Юридический адрес

    652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25

    Почтовый адрес

    652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25

    Контактный телефон

    +7 351 725-25-52

    Факс

    +7 38475 3-20-89

    Адрес электронной почты

    Andrey.Korablev@zaoelektroset.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кораблев Андрей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка опорных изоляторов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.06.202114.06.2021 08:0014.06.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110253151Подведение итогов не позднее Поставка опорных изоляторовЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка опорных изоляторов

    Начальная цена

    812 592,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Обособленное подразделение АО «Электросеть» в г.Златоуст, 456203 , Челябинская обл., г.Златоуст, ул. им. С.М.Кирова, д.1, (территория ООО "Златоустовский металлургический завод").Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится в течение 15 рабочих дней с момента поставки на склад Заказчика для поставщиков, относящихся к Субъектам Малого и среднего Предпринимательства (СМСП); в течение 60 календарных дней с момента поставки на склад Заказчика для поставщиков, не относящихся к (СМСП).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭЛЕКТРОСЕТЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
    Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ

    Адрес местонахождения

    652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25

    Классификатор ОКПД2

    27.90

    Оборудование электрическое прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочего электрического оборудования"

    Кол-во: 114.00000

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