www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП176683
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оценка влияния закачки СО2 на ФЕС образцов керна пласта Ач51 Уренгойского месторождения при длительном воздействии в пластовых условиях
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
30.04.2021 06:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет Влксм, 53
Почтовый адрес
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет ВЛКСМ, 53
Контактный телефон
+7 3452 68-46-67
Факс
+7 3452 68-03-33
Адрес электронной почты
vvbugaev@novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мехряков Денис Петрович
Место рассмотрения предложений
Тюмень
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оценка влияния закачки СО2 на ФЕС образцов керна пласта Ач51 Уренгойского месторождения при длительном воздействии в пластовых условиях
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 18:00 GMT +314.05.2021 18:0014.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176683Дата и время окончания срока приема заявок Оценка влияния закачки СО2 на ФЕС образцов керна пласта Ач51 Уренгойского месторождения при длительном воздействии в пластовых условияхТюмень
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2021 18:0014.05.2021 18:0014.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176683Дата и время вскрытия заявок Оценка влияния закачки СО2 на ФЕС образцов керна пласта Ач51 Уренгойского месторождения при длительном воздействии в пластовых условияхТюмень
Подведение итогов не позднее
31.05.2021 20:0031.05.2021 20:0031.05.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176683Подведение итогов не позднее Оценка влияния закачки СО2 на ФЕС образцов керна пласта Ач51 Уренгойского месторождения при длительном воздействии в пластовых условияхТюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оценка влияния закачки СО2 на ФЕС образцов керна пласта Ач51 Уренгойского месторождения при длительном воздействии в пластовых условиях
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК НТЦ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК НТЦ
Адрес местонахождения
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет Влксм, 53
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет ВЛКСМ, 53
71.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.