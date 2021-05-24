"Позиция 1" "Оказание услуг по пультовой охране помещений ПАО "Кузбассэнергосбыт" в: 1)г. Прокопьевск, ул. Ленина, 14(ПЦН, КТС)2)г. Прокопьевск, ул. Волынова, 11б (ПЦН, КТС) 3) г. Новокузнецк, ул.Орджоникидзе, 18а РКЦ (ПЦН, КТС) 4)г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 18 а Склад+тип(ПЦН) 5)г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 18 (ПЦН, КТС) 6) г. Новокузнецк, ул. Кирова, 50 (ПЦН, КТС) 7) г. Мыски, ул. Первомайская, 11 8) г.Мыски, ул. Мира, 5 (ПЦН, КТС) 9) г. Осинники, ул. Победы, 36 (ПЦН, КТС) 10) г. Калтан, ул.Горького,32 (ПЦН, КТС) 11) пос. Малиновка, ул. 60 Лет Октября, 32 (ПЦН,КТС)"

Кол-во: 1