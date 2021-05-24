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    Главная / Торги / Оказание услуг по охране помещений

    Оказание услуг по охране помещений

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 11:0024.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110253364Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по охране помещенийКемеровоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110253364

    Уникальный номер закупки

    21/КЭС/0031

    Номер закупки

    21/КЭС/0031

    Наименование закупки

    Оказание услуг по охране помещений

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.04.2021 07:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    PL_32110253364_3.PDF

    техзадание_А_Судженск.docx

    техзадание_ПЦН__КТС.docx

    Обоснование.docx

    техзадание_Белово.docx

    Проект_договора__ПЦН__КТС_.docx

    Проект_договора_охраны_А_судженск.doc

    Проект_договор_охраны_Белово.doc

    ЗД_ЗП_услуги_21_КЭС_0031_на_сайт.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КУЗБАССКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ

    Юридический адрес

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,

    Почтовый адрес

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4

    Контактный телефон

    3842 доб. 719528

    Факс

    +7 3842 71-95-28

    Адрес электронной почты

    kes.zakupki@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гурская Елена Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Кемерово

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Закупки и тендеры Услуги частных охранных служб

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по охране помещений

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.06.202118.06.2021 11:0018.06.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110253364Подведение итогов не позднее Оказание услуг по охране помещенийКемерово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по охране помещений

    Начальная цена

    3 679 603,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Услуг Исполнителя за месяц производится Заказчиком на основании счета в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта об оказании услуг путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ
    Все закупки и тендеры ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ

    Адрес местонахождения

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4

    Классификатор ОКПД2

    80.10

    Услуги частных охранных служб

    Классификатор ОКВЭД2

    80.10

    Деятельность частных охранных служб

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/959340/name/60cc43c3d12f46.65656510

    18.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по пультовой охране помещений ПАО "Кузбассэнергосбыт" в: 1)г. Прокопьевск, ул. Ленина, 14(ПЦН, КТС)2)г. Прокопьевск, ул. Волынова, 11б (ПЦН, КТС) 3) г. Новокузнецк, ул.Орджоникидзе, 18а РКЦ (ПЦН, КТС) 4)г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 18 а Склад+тип(ПЦН) 5)г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 18 (ПЦН, КТС) 6) г. Новокузнецк, ул. Кирова, 50 (ПЦН, КТС) 7) г. Мыски, ул. Первомайская, 11 8) г.Мыски, ул. Мира, 5 (ПЦН, КТС) 9) г. Осинники, ул. Победы, 36 (ПЦН, КТС) 10) г. Калтан, ул.Горького,32 (ПЦН, КТС) 11) пос. Малиновка, ул. 60 Лет Октября, 32 (ПЦН,КТС)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Оказание услуг по физической охране помещений ПАО "Кузбассэнергосбыт" в: 1) г. Белово, пер. Почтовый, 49 (круглосуточный пост) 2) г. Белово, ул. Суворова, 2 (круглосуточный пост)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Оказание услуг по физической охране помещений ПАО "Кузбассэнергосбыт" в г. Анжеро-Судженск, ул. 50 Лет ВЛКСМ, 2 (круглосуточный пост)"

    Кол-во: 1

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