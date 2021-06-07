Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Покупатель обязуется оплатить 90% суммы за поставленный Товар в течение 15 рабочих дней с момента поставки и предоставления Поставщиком оригиналов документов в соответствии с п. 3.5 договора и 10% суммы в течение 15 рабочих дней по факту выполнения всех обязательств по договору