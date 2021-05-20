Определение подрядчика для выполнения работ по реконструкции газопровода высокого давления к ГРПШ 1.2.3.4.5 в г. Новосибирске по ул. Большая, ул. Междуреченская, ул. Портовая, ул. 1-я Портовая, ул. Полярная. Газоснабжение частного сектора ПО «Обьгазстрой»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110252999 Уникальный номер закупки Номер закупки МИ-27/2021/НФ Наименование закупки Определение подрядчика для выполнения работ по реконструкции газопровода высокого давления к ГРПШ 1.2.3.4.5 в г. Новосибирске по ул. Большая, ул. Междуреченская, ул. Портовая, ул. 1-я Портовая, ул. Полярная. Газоснабжение частного сектора ПО «Обьгазстрой» Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК Юридический адрес 634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А, Почтовый адрес 634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А Контактный телефон 383 доб.373-42-51 Факс +7 3822 90-26-01 Адрес электронной почты zakupki.nsk@gazpromgr.tomsk.ru Ф.И.О. контактного лица Сергеева Ольга Викторовна Место рассмотрения предложений г. Новосибирск Закупки и тендеры Томская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru