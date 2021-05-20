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Номер извещения
32110253004
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Определение подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ по строительству газопроводов в Новосибирской области
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
30.04.2021 05:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,
Почтовый адрес
634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А
Контактный телефон
383 доб.373-42-51
Факс
+7 3822 90-26-01
Адрес электронной почты
zakupki.nsk@gazpromgr.tomsk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сергеева Ольга Викторовна
Место рассмотрения предложений
г. Новосибирск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение строительно-монтажных работ по строительству газопроводов в Новосибирской области
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных работ по строительству газопроводов в Новосибирской области
Начальная цена
6 900 035,75
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
115 000,60 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в Извещении и Документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Указано в Извещении и ДокументацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
Адрес местонахождения
634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,
634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А
42.21.22.130
42.21
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
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