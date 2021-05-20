Определение подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ по строительству газопроводов в Новосибирской области

Выполнение строительно-монтажных работ по строительству газопроводов в Новосибирской области

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Выполнение строительно-монтажных работ по строительству газопроводов в Новосибирской области

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Требования к документации

634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А

634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,

ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Выполнение строительно-монтажных работ по строительству газопроводов протяженностью от 0 до 50 метров, максимальный диаметр 32 мм" Кол-во: 11

"Позиция 2" "Выполнение строительно-монтажных работ по строительству газопроводов протяженностью от 0 до 50 метров, максимальный диаметр 63 мм" Кол-во: 28

"Позиция 3" "Выполнение строительно-монтажных работ по строительству газопроводов протяженностью от 0 до 50 м, максимальный диаметр 110 мм" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Выполнение строительно-монтажных работ по строительству газопроводов протяженностью от 0 до 50 метров, максимальный диаметр 57 мм" Кол-во: 5

"Позиция 5" "Выполнение строительно-монтажных работ по строительству газопроводов протяженностью от 0 до 50 метров, максимальный диаметр 89 мм" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Выполнение строительно-монтажных работ по строительству газопроводов протяженностью от 50,01 до 150 метров, максимальный диаметр 63 мм" Кол-во: 12