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Номер извещения
32110252825
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
№ 00114 на право заключения договора на поставку пиломатериала на объекты СМП-178
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
30.04.2021 03:47
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Фрунзе, дом 95
Почтовый адрес
680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Фрунзе, дом 95
Контактный телефон
+7 4212 91-13-75
Факс
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Адрес электронной почты
AndreikoUV@rzdstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
АНДРЕЙКО ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка пиломатериала на объекты СМП-178
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пиломатериала на объекты СМП-178
Начальная цена
1 748 754,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с приложениями к извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул.Огородная 9Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Фрунзе, дом 95
02
02
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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