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    Главная / Торги / № 00114 на право заключения договора на поставку пиломатериала на объекты СМП-178

    № 00114 на право заключения договора на поставку пиломатериала на объекты СМП-178

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 10:0013.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110252825Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пиломатериала на объекты СМП-178ХабаровскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110252825

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    00114

    Наименование закупки

    № 00114 на право заключения договора на поставку пиломатериала на объекты СМП-178

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.04.2021 03:47

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Приложение_к_извещению_ЗК_МСП_порядок.doc

    Извещение.docx

    Приложение_к_извещению_ЗК_МСП_условия.doc

    Итоговый_протокол_ЗКТ_МСП.doc

    Итоговый_протокол_ЗКТ_МСП.jpg.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Строительно-монтажный трест № 16 - филиал АО РЖДстрой
    Все закупки и тендеры СМТ №16

    Юридический адрес

    680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Фрунзе, дом 95

    Почтовый адрес

    680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Фрунзе, дом 95

    Контактный телефон

    +7 4212 91-13-75

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    AndreikoUV@rzdstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    АНДРЕЙКО ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка пиломатериала на объекты СМП-178

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.05.202118.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110252825Подведение итогов не позднее Поставка пиломатериала на объекты СМП-178Хабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пиломатериала на объекты СМП-178

    Начальная цена

    1 748 754,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с приложениями к извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Хабаровский край, г. Хабаровск, ул.Огородная 9Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с приложениями к извещению

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СМТ №16
    Все закупки и тендеры СМТ №16

    Адрес местонахождения

    680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Фрунзе, дом 95

    Классификатор ОКПД2

    02

    Продукция лесоводства, лесозаготовок и связанные с этим услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    02

    Лесоводство и лесозаготовки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/930872/name/60a5b13185a5e7.88060275

    20.05.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/930873/name/60a5b136b31c35.18180858

    20.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лесоводство и лесозаготовки"

    Кол-во: 1.00000

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    Прием заявок:
    01.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
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