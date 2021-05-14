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    Главная / Торги / № 00115 на право заключения договора на поставку МВСП на объекты строительства ГУП «Сахалин»

    № 00115 на право заключения договора на поставку МВСП на объекты строительства ГУП «Сахалин»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110252824Дата и время окончания срока приема заявок Поставка МВСП на объекты строительства ГУП "Сахалин"ХабаровскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110252824

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    00115

    Наименование закупки

    № 00115 на право заключения договора на поставку МВСП на объекты строительства ГУП «Сахалин»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.04.2021 03:45

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Конкурсная_документация_МСП_порядок.doc

    Конкурсная_документация_МСП_условия.docx

    Протокол_Комиссии.doc

    Протокол_Комиссии.jpg.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Строительно-монтажный трест № 16 - филиал АО РЖДстрой
    Все закупки и тендеры СМТ №16

    Юридический адрес

    680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Фрунзе, дом 95

    Почтовый адрес

    680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Фрунзе, дом 95

    Контактный телефон

    4212 доб.911375

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    AndreikoUV@rzdstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    АНДРЕЙКО ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка МВСП на объекты строительства ГУП "Сахалин"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110252824Подведение итогов не позднее Поставка МВСП на объекты строительства ГУП "Сахалин"Хабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка МВСП на объекты строительства ГУП "Сахалин"

    Начальная цена

    13 192 266,82

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Сахалинская область , Гор. Поронайск , ул.Сахалинская дом.20 Сахалинская область ,Гор. Южно-Сахалинск-Грузовой, ул. Железнодорожная,65 Сахалинская область , Гор. Холмск ул. Локомотивная дом.44Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупке

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СМТ №16
    Все закупки и тендеры СМТ №16

    Адрес местонахождения

    680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Фрунзе, дом 95

    Классификатор ОКПД2

    25.9

    Изделия металлические готовые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    25.9

    Производство прочих готовых металлических изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/935062/name/60ac5889d757d2.25008438

    25.05.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/935063/name/60ac5890506f38.03555660

    25.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих готовых металлических изделий"

    Кол-во: 1.00000

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