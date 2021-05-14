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Номер извещения
32110252824
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
№ 00115 на право заключения договора на поставку МВСП на объекты строительства ГУП «Сахалин»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
30.04.2021 03:45
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Фрунзе, дом 95
Почтовый адрес
680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Фрунзе, дом 95
Контактный телефон
4212 доб.911375
Факс
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Адрес электронной почты
AndreikoUV@rzdstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
АНДРЕЙКО ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка МВСП на объекты строительства ГУП "Сахалин"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка МВСП на объекты строительства ГУП "Сахалин"
Начальная цена
13 192 266,82
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Сахалинская область , Гор. Поронайск , ул.Сахалинская дом.20 Сахалинская область ,Гор. Южно-Сахалинск-Грузовой, ул. Железнодорожная,65 Сахалинская область , Гор. Холмск ул. Локомотивная дом.44Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Фрунзе, дом 95
25.9
25.9
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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