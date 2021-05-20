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    Главная / Торги / ПОКРЫТИЯ ЗАЩИТНЫЕ

    ПОКРЫТИЯ ЗАЩИТНЫЕ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 03:0020.05.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110252728Дата и время окончания срока приема заявок Покрытия защитныеХабаровск ул.Воронежская 47а каб 516Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110252728

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ОЗП 29

    Наименование закупки

    ПОКРЫТИЯ ЗАЩИТНЫЕ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.04.2021 01:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Типовой_договор_поставки_Хаб__новый_.doc

    Форма__3_Коммерческое_предложение__ОЗП___29.xlsx

    Документация_о_запросе_предложений_ОЗП__29.docx

    Извещение_ОЗПэл__29.doc.doc

    ТЗ_ГЭС_Хабаровск__Покрытия_защитные_.xlsx

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК

    Юридический адрес

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А

    Почтовый адрес

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А

    Контактный телефон

    +7 4212 72-59-00

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    draganov.d@gesdv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Драганов Денис Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск ул.Воронежская 47а каб 516

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Покрытия защитные

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.05.2021 03:00 GMT +320.05.2021 03:0020.05.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110252728Дата и время окончания срока приема заявок Покрытия защитныеХабаровск ул.Воронежская 47а каб 516

    Дата и время вскрытия заявок

    20.05.2021 03:0020.05.2021 03:0020.05.2021 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110252728Дата и время вскрытия заявок Покрытия защитныеХабаровск ул.Воронежская 47а каб 516

    Подведение итогов не позднее

    04.06.2021 10:0004.06.2021 10:0004.06.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110252728Подведение итогов не позднее Покрытия защитныеХабаровск ул.Воронежская 47а каб 516

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.06.202104.06.2021 10:0004.06.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110252728Подведение итогов не позднее Покрытия защитныеХабаровск ул.Воронежская 47а каб 516

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покрытия защитные

    Начальная цена

    266 401,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК

    Адрес местонахождения

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А

    Классификатор ОКПД2

    19.20.4

    Нефтепродукты прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    19.2

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/932367/name/60a728579365c7.82619444

    21.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 1156.00000

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