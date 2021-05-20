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Номер извещения
32110252728
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ПОКРЫТИЯ ЗАЩИТНЫЕ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
30.04.2021 01:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А
Почтовый адрес
680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А
Контактный телефон
+7 4212 72-59-00
Факс
--
Адрес электронной почты
draganov.d@gesdv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Драганов Денис Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Хабаровск ул.Воронежская 47а каб 516
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Покрытия защитные
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.05.2021 03:00 GMT +320.05.2021 03:0020.05.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110252728Дата и время окончания срока приема заявок Покрытия защитныеХабаровск ул.Воронежская 47а каб 516
Дата и время вскрытия заявок
20.05.2021 03:0020.05.2021 03:0020.05.2021 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110252728Дата и время вскрытия заявок Покрытия защитныеХабаровск ул.Воронежская 47а каб 516
Подведение итогов не позднее
04.06.2021 10:0004.06.2021 10:0004.06.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110252728Подведение итогов не позднее Покрытия защитныеХабаровск ул.Воронежская 47а каб 516
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покрытия защитные
Начальная цена
266 401,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК
Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК
Адрес местонахождения
680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А
19.20.4
19.2
Документация лота
Кол-во: 1156.00000
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