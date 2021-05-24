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    Главная / Торги / Поставка медицинских расходных материалов

    Поставка медицинских расходных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 10:0024.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110252713Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медицинских расходных материаловКалининградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110252713

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка медицинских расходных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    30.04.2021 00:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    304___Поставка_медицинских_расходных_материалов.docx

    Извещение_ЭА.docx

    Раздел_5._Положение_о_закупке_товаров__работ__услуг.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры ГАУ КО РПЦ

    Юридический адрес

    236023, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Каштановая аллея, 145

    Почтовый адрес

    236023, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Каштановая аллея, 145

    Контактный телефон

    +7 4012 31-39-02

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    gaurpckld@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Грицкевич Ольга Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Калининград

    Закупки и тендеры Калининградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка медицинских расходных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2021 10:00 GMT +324.05.2021 10:0024.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110252713Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медицинских расходных материаловКалининград

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.05.2021 00:0026.05.2021 00:0026.05.2021 00:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110252713Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка медицинских расходных материаловКалининград

    Дата и время проведения

    28.05.2021 10:0028.05.2021 10:0028.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110252713Дата и время проведения Поставка медицинских расходных материаловКалининград

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2021 00:0029.05.2021 00:0029.05.2021 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110252713Подведение итогов не позднее Поставка медицинских расходных материаловКалининград

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    29.05.202129.05.2021 00:0029.05.2021 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110252713Подведение итогов не позднее Поставка медицинских расходных материаловКалининград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка медицинских расходных материалов

    Начальная цена

    315 083,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАУ КО РПЦ
    Все закупки и тендеры ГАУ КО РПЦ

    Адрес местонахождения

    236023, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Каштановая аллея, 145

    Классификатор ОКПД2

    21.20.24.160

    Материалы перевязочные и аналогичные изделия, в том числе пропитанные или покрытые лекарственными средствами

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Салфетки спиртовые"

    Кол-во: 20000.00000

    "Позиция 2"

    "Салфетки спиртовые инъекционные"

    Кол-во: 960.00000

    "Позиция 3"

    "Спиртовые салфетки"

    Кол-во: 20000.00000

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