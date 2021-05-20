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    Главная / Торги / Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110252706Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтовКалининградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110252706

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    30.04.2021 00:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_ЭА.docx

    Раздел_5._Положение_о_закупке_товаров__работ__услуг.doc

    288___ТО_лифтов.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры ГАУ КО РПЦ

    Юридический адрес

    236023, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Каштановая аллея, 145

    Почтовый адрес

    236023, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Каштановая аллея, 145

    Контактный телефон

    +7 4012 31-39-02

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    gaurpckld@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Грицкевич Ольга Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Калининград

    Закупки и тендеры Калининградская область

    Закупки и тендеры Услуги по ремонту оборудования

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.05.2021 10:00 GMT +320.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110252706Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтовКалининград

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.05.2021 00:0022.05.2021 00:0022.05.2021 00:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110252706Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтовКалининград

    Дата и время проведения

    24.05.2021 10:0024.05.2021 10:0024.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110252706Дата и время проведения Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтовКалининград

    Подведение итогов не позднее

    25.05.2021 00:0025.05.2021 00:0025.05.2021 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110252706Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтовКалининград

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.05.202125.05.2021 00:0025.05.2021 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110252706Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтовКалининград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов

    Начальная цена

    417 853,98

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАУ КО РПЦ
    Все закупки и тендеры ГАУ КО РПЦ

    Адрес местонахождения

    236023, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Каштановая аллея, 145

    Классификатор ОКПД2

    33.12.15.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов"

    Кол-во: 6.00000

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