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Номер извещения
32110252672
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
КО №257/КО - Нефтепродукты (бензин марки Аи-92, дизельное топливо) для нужд Серпуховского филиала ООО "Газпром теплоэнерго МО"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
29.04.2021 22:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 483
Факс
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Адрес электронной почты
ldemina@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Демина Лолита Сергеевна
Место рассмотрения предложений
-
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КО №257/КО - Нефтепродукты (бензин марки Аи-92, дизельное топливо) для нужд Серпуховского филиала ООО "Газпром теплоэнерго МО" для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.06.202130.06.2021 23:5930.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110252672Подведение итогов не позднее КО №257/КО - Нефтепродукты (бензин марки Аи-92, дизельное топливо) для нужд Серпуховского филиала ООО "Газпром теплоэнерго МО" для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область»-
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КО №257/КО - Нефтепродукты (бензин марки Аи-92, дизельное топливо) для нужд Серпуховского филиала ООО "Газпром теплоэнерго МО" для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область»
Начальная цена
6 230 490,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО МО
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО МО
Адрес местонахождения
142214, Российская Федерация, Московская область, Серпухов, Звездная, 4 пом.76
19.20.25.113
19.20
Документация лота
Кол-во: 1
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