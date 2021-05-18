www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП176678
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
132/МС - Замена технического газа, обслуживание баллонов и поставка газосварочного оборудования для нужд ООО "МТЭР Санкт-Петербург" (3.2/25-21/1)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
29.04.2021 21:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 495
Факс
{}
Адрес электронной почты
mmareev@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мареев Максим Михайлович
Место рассмотрения предложений
119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
132/МС - Замена технического газа, обслуживание баллонов и поставка газосварочного оборудования для нужд ООО "МТЭР Санкт-Петербург" (3.2/25-21/1)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2021 10:00 GMT +318.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176678Дата и время окончания срока приема заявок 132/МС - Замена технического газа, обслуживание баллонов и поставка газосварочного оборудования для нужд ООО "МТЭР Санкт-Петербург" (3.2/25-21/1)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2021 10:0018.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176678Дата и время вскрытия заявок 132/МС - Замена технического газа, обслуживание баллонов и поставка газосварочного оборудования для нужд ООО "МТЭР Санкт-Петербург" (3.2/25-21/1)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3
Подведение итогов не позднее
08.06.2021 23:5908.06.2021 23:5908.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176678Подведение итогов не позднее 132/МС - Замена технического газа, обслуживание баллонов и поставка газосварочного оборудования для нужд ООО "МТЭР Санкт-Петербург" (3.2/25-21/1)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
08.06.202108.06.2021 23:5908.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176678Подведение итогов не позднее 132/МС - Замена технического газа, обслуживание баллонов и поставка газосварочного оборудования для нужд ООО "МТЭР Санкт-Петербург" (3.2/25-21/1)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
132/МС - Замена технического газа, обслуживание баллонов и поставка газосварочного оборудования для нужд ООО "МТЭР Санкт-Петербург" (3.2/25-21/1)
Начальная цена
4 938 100,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МТЭР САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Все закупки и тендеры МТЭР САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Адрес местонахождения
190005, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Набережная обводного канала, 118 А лит Б
35.21.10.190
46.75.2
Документация лота
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.