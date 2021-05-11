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Номер извещения
32110252637
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка ламинарного шкафа II класса защиты БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 NEOTERIC для нужд микробиологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
29.04.2021 21:26
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
105066, Г МОСКВА, ПЕР 1-Й БАСМАННЫЙ, ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 2,
Почтовый адрес
105066, Г МОСКВА, ПЕР БАСМАННЫЙ 1-Й, ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 2
Контактный телефон
+7 499 265-76-79
Факс
--
Адрес электронной почты
fbuz020@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зубкова Яна Не
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка ламинарного шкафа II класса защиты БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 NEOTERIC для нужд микробиологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту».
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.05.202113.05.2021 15:0013.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110252637Подведение итогов не позднее Поставка ламинарного шкафа II класса защиты БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 NEOTERIC для нужд микробиологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту».Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ламинарного шкафа II класса защиты БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 NEOTERIC для нужд микробиологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту».
Начальная цена
1 397 355,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ
Все закупки и тендеры ФБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ
Адрес местонахождения
105066, Г МОСКВА, ПЕР 1-Й БАСМАННЫЙ, ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 2,
105066, Г МОСКВА, ПЕР БАСМАННЫЙ 1-Й, ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 2
28.25.14.119
28.25.14
Документация лота
Кол-во: 3.00000
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