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    Главная / Торги / Поставка дозаторов для нужд санитарно-гигиенической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

    Поставка дозаторов для нужд санитарно-гигиенической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 12:0013.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110252638Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дозаторов для нужд санитарно-гигиенической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110252638

    Уникальный номер закупки

    172

    Номер закупки

    172

    Наименование закупки

    Поставка дозаторов для нужд санитарно-гигиенической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    29.04.2021 21:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Аукционная_документация_ЭА_среди_СМП__с_изм._от_04.05.2021_.doc

    ИЗВЕЩЕНИЕ__с_изм._от_04.05.2021_.docx

    Изменения_в_документацию.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ
    Все закупки и тендеры ФБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ

    Юридический адрес

    105066, Г МОСКВА, ПЕР 1-Й БАСМАННЫЙ, ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 2,

    Почтовый адрес

    105066, Г МОСКВА, ПЕР БАСМАННЫЙ 1-Й, ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 2

    Контактный телефон

    +7 499 265-76-79

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    fbuz020@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зубкова Яна Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Приборы для контроля прочих физических величин

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка дозаторов для нужд санитарно-гигиенической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.05.202117.05.2021 15:0017.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110252638Подведение итогов не позднее Поставка дозаторов для нужд санитарно-гигиенической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка дозаторов для нужд санитарно-гигиенической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

    Начальная цена

    380 341,02

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ
    Все закупки и тендеры ФБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ

    Адрес местонахождения

    105066, Г МОСКВА, ПЕР 1-Й БАСМАННЫЙ, ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 2,

    105066, Г МОСКВА, ПЕР БАСМАННЫЙ 1-Й, ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 2

    Классификатор ОКПД2

    26.51.52.110

    Приборы для измерения или контроля расхода жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51.5

    Производство приборов для контроля прочих физических величин

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дозатор механический (титратор) 1-канальный варьируемого объема 50 мл "

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 2"

    "Бутыль 1,0 л с заглушкой (темное стекло), 45 мм "

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 3"

    "1-канальный дозатор фиксированного объема (10 000±30) мкл (Кат. № 4651122N) "

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 4"

    "1-канальный дозатор фиксированного объема, (2 000±6) мкл (Кат. № 4651092N)"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 5"

    "1-канальный дозатор фиксированного объема, (5 000±15) мкл (Кат. № 4651112N "

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 6"

    "1-канальный дозатор переменного объема 100-1 000 мкл (Кат. № 4640062) "

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 7"

    "1-канальный дозатор переменного объема, 1000-10 000 мкл (Кат. № 4640072) "

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 8"

    "1-канальный дозатор фиксированного объема, 1000 мкл (Кат. № 4651082N) "

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 9"

    "1-канальный дозатор переменного объема, (500±10 -5000±25) мкл (Кат. № 4641112N) "

    Кол-во: 2.00000

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