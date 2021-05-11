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    Главная / Торги / Поставка измерителя параметров микроклимата «Метеоскоп-М» для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту».

    Поставка измерителя параметров микроклимата «Метеоскоп-М» для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.05.2021 12:0011.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110252639Дата и время окончания срока приема заявок Поставка измерителя параметров микроклимата «Метеоскоп-М» для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту».МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110252639

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    171

    Наименование закупки

    Поставка измерителя параметров микроклимата «Метеоскоп-М» для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    29.04.2021 21:27

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ИЗВЕЩЕНИЕ.docx

    Аукционная_документация_ЭА_среди_СМП.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ
    Все закупки и тендеры ФБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ

    Юридический адрес

    105066, Г МОСКВА, ПЕР 1-Й БАСМАННЫЙ, ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 2,

    Почтовый адрес

    105066, Г МОСКВА, ПЕР БАСМАННЫЙ 1-Й, ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 2

    Контактный телефон

    +7 499 265-76-79

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    fbuz020@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зубкова Яна Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка измерителя параметров микроклимата «Метеоскоп-М» для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту».

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.05.202113.05.2021 15:0013.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110252639Подведение итогов не позднее Поставка измерителя параметров микроклимата «Метеоскоп-М» для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту».Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка измерителя параметров микроклимата «Метеоскоп-М» для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту».

    Начальная цена

    174 266,68

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ
    Все закупки и тендеры ФБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ

    Адрес местонахождения

    105066, Г МОСКВА, ПЕР 1-Й БАСМАННЫЙ, ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 2,

    105066, Г МОСКВА, ПЕР БАСМАННЫЙ 1-Й, ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 2

    Классификатор ОКПД2

    26.51.53.190

    Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51.5

    Производство приборов для контроля прочих физических величин

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Измеритель параметров микроклимата "

    Кол-во: 4.00000

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