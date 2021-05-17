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    Главная / Торги / Поставка системы контроля датчиков CR0403

    Поставка системы контроля датчиков CR0403

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 06:0017.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110252583Дата и время окончания срока приема заявок Поставка системы контроля датчиков CR0403620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110252583

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    256/83-ЗКЦ

    Наименование закупки

    Поставка системы контроля датчиков CR0403

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    29.04.2021 20:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Извещение

    32110252583_ИП.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 329-35-69

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бабынина Ирина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка системы контроля датчиков CR0403

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2021 06:00 GMT +317.05.2021 06:0017.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110252583Дата и время окончания срока приема заявок Поставка системы контроля датчиков CR0403620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Дата и время вскрытия заявок

    17.05.2021 06:0017.05.2021 06:0017.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110252583Дата и время вскрытия заявок Поставка системы контроля датчиков CR0403620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 16:0021.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110252583Подведение итогов не позднее Поставка системы контроля датчиков CR0403620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка системы контроля датчиков CR0403

    Начальная цена

    911 001,55

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    41 ШТ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад Поставщика в г.Екатеринбурге, либо терминал транспортной компании-перевозчика в г. Екатеринбурге, расположенный по адресу: _____________________________________.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 100% в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Покупателем документа о приемке поставленного Товара и выставления счета-фактуры.; Однократная поставка; Доставка осуществляется силами и за счет средств Покупателя либо со склада Поставщика в г.Екатеринбурге, либо из терминала транспортной компании - перевозчика в г.Екатеринбурге. В случае отправки Товара на терминал транспортной компании-перевозчика в г.Екатеринбурге, Поставщик обязан уведомить Покупателя в день отгрузки Товара, сообщив необходимые данные для отслеживания груза (номер накладной перевозчика, дата отгрузки). Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены до 05.07.2021г. включительно.
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    26.51.70.190

    Приборы автоматические регулирующие и контрольно-измерительные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/935402/name/60ac9834053197.27098308

    25.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Система контроля датчиков CR0403"

    Кол-во: 41

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