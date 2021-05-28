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    Главная / Торги / Оказание услуг по размещению, питанию, трансферу работников АО «Авиакомпания «Россия» (Калининград)

    Оказание услуг по размещению, питанию, трансферу работников АО «Авиакомпания «Россия» (Калининград)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2021 10:0028.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110252606Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по размещению, питанию, трансферу работников АО «Авиакомпания «Россия» (Калининград)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110252606

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по размещению, питанию, трансферу работников АО «Авиакомпания «Россия» (Калининград)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    29.04.2021 20:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПКК__218_21.pdf

    Извещение_КО_Размещение_работников_АО__Авиакомпания__Россия__г._Калининград_от_20.05.docx

    Извещение_об_изменении_от_20.05.2021__гостиницы_Калининград_.pdf

    ДЗ_КО_Размещение_работников_АО__Авиакомпания__Россия__г._Калининград_от_20.05.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Контактный телефон

    +7 495 139-76-00 доб. 7250

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    M.S.Gorshkov@rossiya-airlines.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Горшков Михаил Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по размещению, питанию, трансферу работников АО «Авиакомпания «Россия» (Калининград)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.05.2021 10:00 GMT +328.05.2021 10:0028.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110252606Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по размещению, питанию, трансферу работников АО «Авиакомпания «Россия» (Калининград)Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    28.05.2021 10:0028.05.2021 10:0028.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110252606Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по размещению, питанию, трансферу работников АО «Авиакомпания «Россия» (Калининград)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    01.06.2021 16:0001.06.2021 16:0001.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110252606Подведение итогов не позднее Оказание услуг по размещению, питанию, трансферу работников АО «Авиакомпания «Россия» (Калининград)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.06.202101.06.2021 16:0001.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110252606Подведение итогов не позднее Оказание услуг по размещению, питанию, трансферу работников АО «Авиакомпания «Россия» (Калининград)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по размещению, питанию, трансферу работников АО «Авиакомпания «Россия» (Калининград)

    Начальная цена

    17 801 328,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    3 576

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. КалининградРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за фактически оказанные услуги Исполнителя производится Заказчиком ежемесячно посредством перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании выставленных счетов в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения счета с приложением соответствующих подтверждающих документов
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    55.10

    Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья

    Классификатор ОКВЭД2

    55.10

    Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/948610/name/60bdaf7cd35ff7.40571444

    07.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания"

    Кол-во: 3576.00000

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