www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП176669
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по доставке МТР водным транспортом в период навигации для Дивизиона «Север» ООО «Газпромнефть-Снабжение»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
29.04.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 8164
Адрес электронной почты
select-gpns@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петушкова Ольга Васильевна
Место рассмотрения заявок
Тюмень
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по доставке МТР водным транспортом в период навигации для Дивизиона «Север» ООО «Газпромнефть-Снабжение»
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 11:00 GMT +319.05.2021 11:0019.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176669Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по доставке МТР водным транспортом в период навигации для Дивизиона «Север» ООО «Газпромнефть-Снабжение»Тюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по доставке МТР водным транспортом в период навигации для Дивизиона «Север» ООО «Газпромнефть-Снабжение»
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.