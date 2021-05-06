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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП176667
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Автомобиль Toyota Fortuner
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
29.04.2021 19:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Юго-Западный, Черемушки, Новочеремушкинская, дом 63 помещение VIII этаж 2 комната 138
Почтовый адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Юго-Западный, Черемушки, Новочеремушкинская, дом 63 помещение VIII этаж 2 комната 138
Контактный телефон
+7 495 664-55-55 доб. 321
Факс
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Адрес электронной почты
tenders@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Березин Андрей Эдуардович
Место рассмотрения предложений
Юго-Западный
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Автомобиль Toyota Fortuner
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.05.2021 11:00 GMT +306.05.2021 11:0006.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176667Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль Toyota Fortuner Юго-Западный
Дата и время вскрытия заявок
06.05.2021 11:0006.05.2021 11:0006.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176667Дата и время вскрытия заявок Автомобиль Toyota Fortuner Юго-Западный
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобиль Toyota Fortuner
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК УЗТМ-КАРТЭКС
Все закупки и тендеры УК УЗТМ-КАРТЭКС
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Юго-Западный, Черемушки, Новочеремушкинская, дом 63 помещение VIII этаж 2 комната 138
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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