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    Главная / Торги / Автомобиль Toyota Fortuner

    Автомобиль Toyota Fortuner

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.05.2021 11:0006.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176667Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль Toyota Fortuner Юго-ЗападныйПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176667

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    13

    Наименование закупки

    Автомобиль Toyota Fortuner

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    29.04.2021 19:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_проведении_закупки__13.docx

    Приложение__1_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ УЗТМ-КАРТЭКС
    Все закупки и тендеры УК УЗТМ-КАРТЭКС

    Юридический адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Юго-Западный, Черемушки, Новочеремушкинская, дом 63 помещение VIII этаж 2 комната 138

    Почтовый адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Юго-Западный, Черемушки, Новочеремушкинская, дом 63 помещение VIII этаж 2 комната 138

    Контактный телефон

    +7 495 664-55-55 доб. 321

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Березин Андрей Эдуардович

    Место рассмотрения предложений

    Юго-Западный

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Автомобиль Toyota Fortuner

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.05.2021 11:00 GMT +306.05.2021 11:0006.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176667Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль Toyota Fortuner Юго-Западный

    Дата и время вскрытия заявок

    06.05.2021 11:0006.05.2021 11:0006.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176667Дата и время вскрытия заявок Автомобиль Toyota Fortuner Юго-Западный

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 15:0021.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176667Подведение итогов не позднее Автомобиль Toyota Fortuner Юго-Западный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль Toyota Fortuner

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК УЗТМ-КАРТЭКС
    Все закупки и тендеры УК УЗТМ-КАРТЭКС

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Юго-Западный, Черемушки, Новочеремушкинская, дом 63 помещение VIII этаж 2 комната 138

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль Toyota Fortuner "

    Кол-во:

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