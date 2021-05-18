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    Главная / Торги / КО №15799/КО - Изготовление технических планов (паспортов) на здания, строения, сооружения для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Сургутская ГРЭС-1 (221P200792)

    КО №15799/КО - Изготовление технических планов (паспортов) на здания, строения, сооружения для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Сургутская ГРЭС-1 (221P200792)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110252438Дата и время окончания срока приема заявок КО №15799/КО - Изготовление технических планов (паспортов) на здания, строения, сооружения для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Сургутская ГРЭС-1 (221P200792)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110252438

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КО №15799/КО - Изготовление технических планов (паспортов) на здания, строения, сооружения для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Сургутская ГРЭС-1 (221P200792)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    29.04.2021 19:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    15799_КО_1_180_ОГК_2_КО_03.06.2021.zip

    Документация и извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 493

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    pzotov@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зотов Павел Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КО №15799/КО - Изготовление технических планов (паспортов) на здания, строения, сооружения для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Сургутская ГРЭС-1 (221P200792)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    02.07.202102.07.2021 23:5902.07.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110252438Подведение итогов не позднее КО №15799/КО - Изготовление технических планов (паспортов) на здания, строения, сооружения для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Сургутская ГРЭС-1 (221P200792)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КО №15799/КО - Изготовление технических планов (паспортов) на здания, строения, сооружения для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Сургутская ГРЭС-1 (221P200792)

    Начальная цена

    130 455,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ОГК-2
    Все закупки и тендеры ПАО ОГК-2

    Адрес местонахождения

    356126, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск, нет, нет

    195140, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 66, корпус 1, лит. А

    Классификатор ОКПД2

    68.32.13

    Услуги по управлению объектами нежилого фонда, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    68.32

    Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/951418/name/60c073b333fb35.10746815

    09.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КО №15799/КО - Изготовление технических планов (паспортов) на здания, строения, сооружения для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Сургутская ГРЭС-1 (221P200792)"

    Кол-во: 1

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