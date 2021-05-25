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Номер извещения
ГП176674
Уникальный номер закупки
РКСМ-1198
Наименование закупки
Запрос котировок на право заключения договора на поставку уличного игрового и физкультурного оборудования для муниципальных дошкольных образовательных учреждений г. Тамбов в 2021 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
29.04.2021 20:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Малая Полянка, д.2, этаж 2, помещение I, комната 23
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Бахрушина, дом 18, стр. 3
Контактный телефон
+7 495 783-32-33 доб. 1429
Факс
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Адрес электронной почты
akorenev@roscomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коренев Александр Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка уличного игрового и физкультурного оборудования для муниципальных дошкольных образовательных учреждений г. Тамбов в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2021 16:00 GMT +325.05.2021 16:0025.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176674Дата и время окончания срока приема заявок Поставка уличного игрового и физкультурного оборудования для муниципальных дошкольных образовательных учреждений г. Тамбов в 2021 году Москва
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2021 16:0025.05.2021 16:0025.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176674Дата и время вскрытия заявок Поставка уличного игрового и физкультурного оборудования для муниципальных дошкольных образовательных учреждений г. Тамбов в 2021 году Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка уличного игрового и физкультурного оборудования для муниципальных дошкольных образовательных учреждений г. Тамбов в 2021 году
Начальная цена
15 006 105,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РКС-ХОЛДИНГ
Все закупки и тендеры РКС-ХОЛДИНГ
Адрес местонахождения
119180, Российская Федерация, Москва, Малая Полянка, д.2, этаж 2, помещение I, комната 23
115054, Российская Федерация, Москва, Бахрушина, дом 18, стр. 3
Отсутствуют
Документация лота
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