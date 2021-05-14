www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП176745
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка видео и коммутационного оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
30.04.2021 11:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
193231, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПР-КТ РОССИЙСКИЙ, 6 СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 11-Н
Почтовый адрес
193231, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПР-КТ РОССИЙСКИЙ, 6 СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 11-Н
Контактный телефон
9601580
Факс
+7 812 960-15-82
Адрес электронной почты
d.samsonenko@ska.ru
Ф.И.О. контактного лица
Самсоненко Дмитрий Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Видео и коммутационное оборудование
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 10:00 GMT +314.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176745Дата и время окончания срока приема заявок Видео и коммутационное оборудованиеСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2021 11:0014.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176745Дата и время вскрытия заявок Видео и коммутационное оборудованиеСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
17.05.2021 15:0017.05.2021 15:0017.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176745Подведение итогов не позднее Видео и коммутационное оборудованиеСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Видео и коммутационное оборудование
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Продавец осуществляет доставку и разгрузку всего товара являющегося предметом договора в офис покупателя.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Общество с ограниченной ответственностью "Хоккейный Клуб СКА", 193231, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.Российский, д.6, строение 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ СКА
Все закупки и тендеры ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ СКА
Адрес местонахождения
193231, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПР-КТ РОССИЙСКИЙ, 6 СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 11-Н
26
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 32
Кол-во: 32
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 7
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 200
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 550
Кол-во: 2
Кол-во: 150
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.