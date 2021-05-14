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    Главная / Торги / Закупка видео и коммутационного оборудования

    Закупка видео и коммутационного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176745Дата и время окончания срока приема заявок Видео и коммутационное оборудованиеСанкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176745

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка видео и коммутационного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.04.2021 11:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Список.pdf

    оформление_предложения.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ СКА
    Все закупки и тендеры ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ СКА

    Юридический адрес

    193231, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПР-КТ РОССИЙСКИЙ, 6 СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 11-Н

    Почтовый адрес

    193231, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПР-КТ РОССИЙСКИЙ, 6 СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 11-Н

    Контактный телефон

    9601580

    Факс

    +7 812 960-15-82

    Адрес электронной почты

    d.samsonenko@ska.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самсоненко Дмитрий Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Видео и коммутационное оборудование

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 10:00 GMT +314.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176745Дата и время окончания срока приема заявок Видео и коммутационное оборудованиеСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 11:0014.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176745Дата и время вскрытия заявок Видео и коммутационное оборудованиеСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    17.05.2021 15:0017.05.2021 15:0017.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176745Подведение итогов не позднее Видео и коммутационное оборудованиеСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.05.202117.05.2021 15:0017.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176745Подведение итогов не позднее Видео и коммутационное оборудованиеСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Видео и коммутационное оборудование

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Продавец осуществляет доставку и разгрузку всего товара являющегося предметом договора в офис покупателя.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Общество с ограниченной ответственностью "Хоккейный Клуб СКА", 193231, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.Российский, д.6, строение 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты и поставки товара регулируются договором поставки. 100% постоплата в течении 10 рабочих дней с момента подписания акта (товарной накладной ТОРГ-12) о приемке товара. Поставка выполняется в срок не более 4 недель с даты подписания договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ СКА
    Все закупки и тендеры ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ СКА

    Адрес местонахождения

    193231, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПР-КТ РОССИЙСКИЙ, 6 СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 11-Н

    Классификатор ОКПД2

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Blackmagic smart videohub 12g 40x40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Blackmagic smart videohub 6g 20x20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Blackmagic mini converter optical fiber 12g"

    Кол-во: 32

    "Позиция 4"

    "Blackmagic 3G-SDI SFP Optical module"

    Кол-во: 32

    "Позиция 5"

    "Blackmagic Mini Converter HDMI to SDI 6G"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Blackmagic Mini Converter SDI to HDMI 6G"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Blackmagic micro converter HDMI to SDI 3g"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Blackmagic micro converter SDI to HDMI 3g"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Blackmagic micro converter BiDirectional SDI/HDMI 3g"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "ATEN VS184A"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Lenkeng LKV393"

    Кол-во: 7

    "Позиция 12"

    "Kramer 610 R/T"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "BNC патч-панель Hyperline PPBL-BNC-19-48BNC"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "BNC патч-панель Hyperline 19" PPBL-BNC-19-24BNC"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Терминал BNC Neutrik NBB75FG"

    Кол-во: 200

    "Позиция 16"

    "Коммутатор D-link DGS-1210-10MP/FL"

    Кол-во: 6

    "Позиция 17"

    "Блок розеток Hyperline SHE19-8SH-S-2.5EU"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Телекоммуникационный шкаф AYSN-19"-660-BG"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Полка стационарная Datarex DR-421111"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Коаксиальный кабель Canare L-4.5CHWS RG6 75 Ом"

    Кол-во: 550

    "Позиция 21"

    "Hyperline UFTP4-C6-S23-IN-LSZH-BK-500"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Коаксиальный разъём NEUTRIK NBNC75BTU11X"

    Кол-во: 150

    "Позиция 23"

    "Hyperline PLUG-8P8C-U-C6-100"

    Кол-во: 1

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