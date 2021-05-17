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Номер извещения
32110252393
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по ремонтным работам (входная группа, лестницы, полы, двери) в МОАУ Лицей №7
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
29.04.2021 19:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460051, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, пр. Промысловый, 11
Почтовый адрес
460051, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, пр. Промысловый, 11
Контактный телефон
+7 3532 43-07-22
Факс
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Адрес электронной почты
27@orenschool.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пушкарева Нурания Галейевна
Место рассмотрения предложений
Оренбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по ремонтным работам (входная группа, лестницы, полы, двери) в МОАУ Лицей №7
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2021 08:00 GMT +317.05.2021 08:0017.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110252393Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по ремонтным работам (входная группа, лестницы, полы, двери) в МОАУ Лицей №7Оренбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.05.2021 16:0018.05.2021 16:0018.05.2021 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110252393Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по ремонтным работам (входная группа, лестницы, полы, двери) в МОАУ Лицей №7Оренбург
Дата и время проведения
19.05.2021 08:0019.05.2021 08:0019.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110252393Дата и время проведения Оказание услуг по ремонтным работам (входная группа, лестницы, полы, двери) в МОАУ Лицей №7Оренбург
Подведение итогов не позднее
19.05.2021 16:0019.05.2021 16:0019.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110252393Подведение итогов не позднее Оказание услуг по ремонтным работам (входная группа, лестницы, полы, двери) в МОАУ Лицей №7Оренбург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по ремонтным работам (входная группа, лестницы, полы, двери) в МОАУ Лицей №7
Начальная цена
11 345 453,12
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МОАУ ЛИЦЕЙ № 7
Все закупки и тендеры МОАУ ЛИЦЕЙ № 7
Адрес местонахождения
460051, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, пр. Промысловый, 11
43
43
Документация лота
Кол-во:
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