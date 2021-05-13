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Номер извещения
ГП176663
Уникальный номер закупки
12
Наименование закупки
Инструмент и СиЗы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
29.04.2021 19:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Юго-Западный, Черемушки, Новочеремушкинская, дом 63 помещение VIII этаж 2 комната 138
Почтовый адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Юго-Западный, Черемушки, Новочеремушкинская, дом 63 помещение VIII этаж 2 комната 138
Контактный телефон
922 доб. 129 доб. 71 доб. 32
Факс
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Адрес электронной почты
tenders@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лапшина Полина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Юго-Западный
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Инструмент и СиЗы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.05.2021 14:00 GMT +313.05.2021 14:0013.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176663Дата и время окончания срока приема заявок Инструмент и СиЗы Юго-Западный
Подведение итогов не позднее
21.05.2021 15:0021.05.2021 15:0021.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176663Подведение итогов не позднее Инструмент и СиЗы Юго-Западный
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инструмент и СиЗы
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК УЗТМ-КАРТЭКС
Все закупки и тендеры УК УЗТМ-КАРТЭКС
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Юго-Западный, Черемушки, Новочеремушкинская, дом 63 помещение VIII этаж 2 комната 138
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Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 35
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