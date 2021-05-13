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    Главная / Торги / Инструмент и СиЗы

    Инструмент и СиЗы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 14:0013.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176663Дата и время окончания срока приема заявок Инструмент и СиЗы Юго-ЗападныйПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176663

    Уникальный номер закупки

    12

    Номер закупки

    12

    Наименование закупки

    Инструмент и СиЗы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    29.04.2021 19:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП176663_Протокол_вскрытия_заявок_подведение_итогов.rtf

    Извещение_о_проведении_закупки__12.docx

    Приложение__1_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Приложение__3_Справка_об_опыте_работы.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ УЗТМ-КАРТЭКС
    Все закупки и тендеры УК УЗТМ-КАРТЭКС

    Юридический адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Юго-Западный, Черемушки, Новочеремушкинская, дом 63 помещение VIII этаж 2 комната 138

    Почтовый адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Юго-Западный, Черемушки, Новочеремушкинская, дом 63 помещение VIII этаж 2 комната 138

    Контактный телефон

    922 доб. 129 доб. 71 доб. 32

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лапшина Полина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Юго-Западный

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Инструмент и СиЗы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.05.2021 14:00 GMT +313.05.2021 14:0013.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176663Дата и время окончания срока приема заявок Инструмент и СиЗы Юго-Западный

    Подведение итогов не позднее

    21.05.2021 15:0021.05.2021 15:0021.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176663Подведение итогов не позднее Инструмент и СиЗы Юго-Западный

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 15:0021.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176663Подведение итогов не позднее Инструмент и СиЗы Юго-Западный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инструмент и СиЗы

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК УЗТМ-КАРТЭКС
    Все закупки и тендеры УК УЗТМ-КАРТЭКС

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Юго-Западный, Черемушки, Новочеремушкинская, дом 63 помещение VIII этаж 2 комната 138

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/956568/name/60c98124878b88.11508885

    16.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МонтировкаRE-2736002"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Отрезные диски 125 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Лепестковый диск 125мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Кордщетка 125мм."

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Лепестковая щетка на дрель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Электрододержатель 300 (300 А) сварочный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ ГАБАРИТ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "ПЕРЧАТКИ ХБ С ПУПЫРЫШКАМИ"

    Кол-во: 50

    "Позиция 9"

    "Респиратор универсальный, FFP2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 10"

    "Очки защитные, цвет: Прозрачный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Защитные перчатки (краги) из коровьей кожи с хб подкладкой JWK45"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Страховочная привязь с двумя точками крепления"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Набор ударных головок глубоких 1" 9пр. 27-50 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Гайковерт импульсный 30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Аккумуляторный гайковерт Bosch GDX 180-LI"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Переходник 1 1/2" на 1""

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Сварочный аппарат ВДУ 506C"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Пенал для прокалки электродов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Угловая шлифмашинка 125мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Реостат малатный РБ-302У2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Электрод УОНИ 13/55 3мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Электрод УОНИ 13/55 4мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 23"

    "Электрод УОНИ 13/55 5мм"

    Кол-во: 35

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