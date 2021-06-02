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    Главная / Торги / Техническое перевооружение (выполнение противопожарных мероприятий) МАЗС № 260 расположенной по адресу: РСО-Алания, Кировский район, с. Эльхотово, Федеральная трасса Ростов-на-Дону-Баку, 512 км.

    Техническое перевооружение (выполнение противопожарных мероприятий) МАЗС № 260 расположенной по адресу: РСО-Алания, Кировский район, с. Эльхотово, Федеральная трасса Ростов-на-Дону-Баку, 512 км.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.06.2021 11:0002.06.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176661Дата и время окончания срока приема заявок Техническое перевооружение (выполнение противопожарных мероприятий) МАЗС № 260 расположенной по адресу: РСО-Алания, Кировский район, с. Эльхотово, Федеральная трасса Ростов-на-Дону-Баку, 512 км.Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176661

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    054/ГНП сеть/29.04.2021/ОЗПэ

    Наименование закупки

    Техническое перевооружение (выполнение противопожарных мероприятий) МАЗС № 260 расположенной по адресу: РСО-Алания, Кировский район, с. Эльхотово, Федеральная трасса Ростов-на-Дону-Баку, 512 км.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    29.04.2021 19:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.doc

    Документация.doc

    Приложение_2_Техническое_задание.docx

    Проект_договора___кор.zip

    Итоговый_протокол_33_4___копия.docx

    Итоговый_протокол_33_4.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газонефтепродукт сеть»
    Все закупки и тендеры «ГНП сеть»

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401

    Контактный телефон

    +7 812 244-80-80 доб. 2854

    Факс

    +7 86361 9-20-35

    Адрес электронной почты

    n.levchenko@retail.gazpromlpg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Левченко Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Техническое перевооружение (выполнение противопожарных мероприятий) МАЗС № 260 расположенной по адресу: РСО-Алания, Кировский район, с. Эльхотово, Федеральная трасса Ростов-на-Дону-Баку, 512 км.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.06.2021 11:00 GMT +302.06.2021 11:0002.06.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176661Дата и время окончания срока приема заявок Техническое перевооружение (выполнение противопожарных мероприятий) МАЗС № 260 расположенной по адресу: РСО-Алания, Кировский район, с. Эльхотово, Федеральная трасса Ростов-на-Дону-Баку, 512 км.Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    02.06.2021 11:0002.06.2021 11:0002.06.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176661Дата и время вскрытия заявок Техническое перевооружение (выполнение противопожарных мероприятий) МАЗС № 260 расположенной по адресу: РСО-Алания, Кировский район, с. Эльхотово, Федеральная трасса Ростов-на-Дону-Баку, 512 км.Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    24.06.2021 18:0024.06.2021 18:0024.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176661Подведение итогов не позднее Техническое перевооружение (выполнение противопожарных мероприятий) МАЗС № 260 расположенной по адресу: РСО-Алания, Кировский район, с. Эльхотово, Федеральная трасса Ростов-на-Дону-Баку, 512 км.Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.06.202124.06.2021 18:0024.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176661Подведение итогов не позднее Техническое перевооружение (выполнение противопожарных мероприятий) МАЗС № 260 расположенной по адресу: РСО-Алания, Кировский район, с. Эльхотово, Федеральная трасса Ростов-на-Дону-Баку, 512 км.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое перевооружение (выполнение противопожарных мероприятий) МАЗС № 260 расположенной по адресу: РСО-Алания, Кировский район, с. Эльхотово, Федеральная трасса Ростов-на-Дону-Баку, 512 км.

    Начальная цена

    6 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Газонефтепродукт сеть»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГНП сеть»
    Все закупки и тендеры «ГНП сеть»

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401

    Классификатор ОКПД2

    43.29

    Работы строительно-монтажные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/965830/name/60d497bd15f4e4.03862005

    24.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/965849/name/60d49a9901f783.76600944

    24.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое перевооружение (выполнение противопожарных мероприятий) МАЗС № 260 расположенной по адресу: РСО-Алания, Кировский район, с. Эльхотово, Федеральная трасса Ростов-на-Дону-Баку, 512 км."

    Кол-во:

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