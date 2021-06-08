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Номер извещения
ГП176658
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по объектам: «Капитальный ремонт МГ «Уренгой-Новопсков», Ду 1400, инв. № 000182, ремонтируемый участок км 305,7 – 330,3. Замена участка. Надымское ЛПУМГ. Лонг-Юганское ЛПУМГ», « Капитальный ремонт МГ «Уренгой-Новопсков», Ду 1400, инв. № 000182, ремонтируемый участок км 333,4 – 353,1. Замена участка. Лонг-Юганское ЛПУМГ» ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2022-2023 году.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
29.04.2021 18:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22
Почтовый адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22
Контактный телефон
+7 812 665-06-05 доб. 7911
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@GSPROM.RU
Ф.И.О. контактного лица
Ваулина Елена Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение работ по объектам: «Капитальный ремонт МГ «Уренгой-Новопсков», Ду 1400, инв. № 000182, ремонтируемый участок км 305,7 – 330,3. Замена участка. Надымское ЛПУМГ. Лонг-Юганское ЛПУМГ», « Капитальный ремонт МГ «Уренгой-Новопсков», Ду 1400, инв. № 000182, ремонтируемый участок км 333,4 – 353,1. Замена участка. Лонг-Юганское ЛПУМГ» ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2022-2023 году.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2021 10:00 GMT +308.06.2021 10:0008.06.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176658Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по объектам: «Капитальный ремонт МГ «Уренгой-Новопсков», Ду 1400, инв. № 000182, ремонтируемый участок км 305,7 – 330,3. Замена участка. Надымское ЛПУМГ. Лонг-Юганское ЛПУМГ», « Капитальный ремонт МГ «Уренгой-Новопсков», Ду 1400, инв. № 000182, ремонтируемый участок км 333,4 – 353,1. Замена участка. Лонг-Юганское ЛПУМГ» ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2022-2023 году. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2021 17:0008.06.2021 17:0008.06.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176658Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по объектам: «Капитальный ремонт МГ «Уренгой-Новопсков», Ду 1400, инв. № 000182, ремонтируемый участок км 305,7 – 330,3. Замена участка. Надымское ЛПУМГ. Лонг-Юганское ЛПУМГ», « Капитальный ремонт МГ «Уренгой-Новопсков», Ду 1400, инв. № 000182, ремонтируемый участок км 333,4 – 353,1. Замена участка. Лонг-Юганское ЛПУМГ» ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2022-2023 году. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
16.07.2021 23:0016.07.2021 23:0016.07.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176658Подведение итогов не позднее Выполнение работ по объектам: «Капитальный ремонт МГ «Уренгой-Новопсков», Ду 1400, инв. № 000182, ремонтируемый участок км 305,7 – 330,3. Замена участка. Надымское ЛПУМГ. Лонг-Юганское ЛПУМГ», « Капитальный ремонт МГ «Уренгой-Новопсков», Ду 1400, инв. № 000182, ремонтируемый участок км 333,4 – 353,1. Замена участка. Лонг-Юганское ЛПУМГ» ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2022-2023 году. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.07.202116.07.2021 23:0016.07.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176658Подведение итогов не позднее Выполнение работ по объектам: «Капитальный ремонт МГ «Уренгой-Новопсков», Ду 1400, инв. № 000182, ремонтируемый участок км 305,7 – 330,3. Замена участка. Надымское ЛПУМГ. Лонг-Юганское ЛПУМГ», « Капитальный ремонт МГ «Уренгой-Новопсков», Ду 1400, инв. № 000182, ремонтируемый участок км 333,4 – 353,1. Замена участка. Лонг-Юганское ЛПУМГ» ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2022-2023 году. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по объектам: «Капитальный ремонт МГ «Уренгой-Новопсков», Ду 1400, инв. № 000182, ремонтируемый участок км 305,7 – 330,3. Замена участка. Надымское ЛПУМГ. Лонг-Юганское ЛПУМГ», « Капитальный ремонт МГ «Уренгой-Новопсков», Ду 1400, инв. № 000182, ремонтируемый участок км 333,4 – 353,1. Замена участка. Лонг-Юганское ЛПУМГ» ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2022-2023 году.
Начальная цена
2 667 883 677,31
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗСТРОЙПРОМ
Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ
Адрес местонахождения
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22
F
Документация лота
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