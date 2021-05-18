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Номер извещения
32110252271
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
16162_Выполнение ремонтно-строительных работ примыкающих тротуаров к навесу здания и ремонтных работ по устройству стен панелями в помещении № 211 и окраске помещений № 110, 116, здания ДВЦ АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
29.04.2021 18:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
Почтовый адрес
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Контактный телефон
+7 495 276-29-75 доб. 2484
Факс
+7 495 276-29-38
Адрес электронной почты
zakupki@almaz-antey.ru
Ф.И.О. контактного лица
Животенко Александр Игоревич
Место рассмотрения предложений
Москва
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16162_Выполнение ремонтно-строительных работ примыкающих тротуаров к навесу здания и ремонтных работ по устройству стен панелями в помещении № 211 и окраске помещений № 110, 116, здания ДВЦ АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2021 10:00 GMT +318.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110252271Дата и время окончания срока приема заявок 16162_Выполнение ремонтно-строительных работ примыкающих тротуаров к навесу здания и ремонтных работ по устройству стен панелями в помещении № 211 и окраске помещений № 110, 116, здания ДВЦ АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.05.2021 10:0021.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110252271Дата окончания срока рассмотрения заявок 16162_Выполнение ремонтно-строительных работ примыкающих тротуаров к навесу здания и ремонтных работ по устройству стен панелями в помещении № 211 и окраске помещений № 110, 116, здания ДВЦ АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"Москва
Дата и время проведения
24.05.2021 10:0024.05.2021 10:0024.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110252271Дата и время проведения 16162_Выполнение ремонтно-строительных работ примыкающих тротуаров к навесу здания и ремонтных работ по устройству стен панелями в помещении № 211 и окраске помещений № 110, 116, здания ДВЦ АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"Москва
Подведение итогов не позднее
26.05.2021 10:0026.05.2021 10:0026.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110252271Подведение итогов не позднее 16162_Выполнение ремонтно-строительных работ примыкающих тротуаров к навесу здания и ремонтных работ по устройству стен панелями в помещении № 211 и окраске помещений № 110, 116, здания ДВЦ АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.05.202126.05.2021 10:0026.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110252271Подведение итогов не позднее 16162_Выполнение ремонтно-строительных работ примыкающих тротуаров к навесу здания и ремонтных работ по устройству стен панелями в помещении № 211 и окраске помещений № 110, 116, здания ДВЦ АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
16162_Выполнение ремонтно-строительных работ примыкающих тротуаров к навесу здания и ремонтных работ по устройству стен панелями в помещении № 211 и окраске помещений № 110, 116, здания ДВЦ АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"
Начальная цена
698 897,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Все закупки и тендеры АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Адрес местонахождения
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
43.99.90.190
43.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 148.45000
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