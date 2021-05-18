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    Главная / Торги / 16162_Выполнение ремонтно-строительных работ примыкающих тротуаров к навесу здания и ремонтных работ по устройству стен панелями в помещении № 211 и окраске помещений № 110, 116, здания ДВЦ АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"

    16162_Выполнение ремонтно-строительных работ примыкающих тротуаров к навесу здания и ремонтных работ по устройству стен панелями в помещении № 211 и окраске помещений № 110, 116, здания ДВЦ АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110252271Дата и время окончания срока приема заявок 16162_Выполнение ремонтно-строительных работ примыкающих тротуаров к навесу здания и ремонтных работ по устройству стен панелями в помещении № 211 и окраске помещений № 110, 116, здания ДВЦ АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110252271

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    16162_Выполнение ремонтно-строительных работ примыкающих тротуаров к навесу здания и ремонтных работ по устройству стен панелями в помещении № 211 и окраске помещений № 110, 116, здания ДВЦ АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    29.04.2021 18:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    16162_Извещение.doc

    16162_Документация.doc

    Приложение___2_к_Договору.xlsx

    16162_Проект_договора.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНЦЕРН ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Юридический адрес

    121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,

    Почтовый адрес

    121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Контактный телефон

    +7 495 276-29-75 доб. 2484

    Факс

    +7 495 276-29-38

    Адрес электронной почты

    zakupki@almaz-antey.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Животенко Александр Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    16162_Выполнение ремонтно-строительных работ примыкающих тротуаров к навесу здания и ремонтных работ по устройству стен панелями в помещении № 211 и окраске помещений № 110, 116, здания ДВЦ АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2021 10:00 GMT +318.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110252271Дата и время окончания срока приема заявок 16162_Выполнение ремонтно-строительных работ примыкающих тротуаров к навесу здания и ремонтных работ по устройству стен панелями в помещении № 211 и окраске помещений № 110, 116, здания ДВЦ АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.05.2021 10:0021.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110252271Дата окончания срока рассмотрения заявок 16162_Выполнение ремонтно-строительных работ примыкающих тротуаров к навесу здания и ремонтных работ по устройству стен панелями в помещении № 211 и окраске помещений № 110, 116, здания ДВЦ АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"Москва

    Дата и время проведения

    24.05.2021 10:0024.05.2021 10:0024.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110252271Дата и время проведения 16162_Выполнение ремонтно-строительных работ примыкающих тротуаров к навесу здания и ремонтных работ по устройству стен панелями в помещении № 211 и окраске помещений № 110, 116, здания ДВЦ АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"Москва

    Подведение итогов не позднее

    26.05.2021 10:0026.05.2021 10:0026.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110252271Подведение итогов не позднее 16162_Выполнение ремонтно-строительных работ примыкающих тротуаров к навесу здания и ремонтных работ по устройству стен панелями в помещении № 211 и окраске помещений № 110, 116, здания ДВЦ АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 10:0026.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110252271Подведение итогов не позднее 16162_Выполнение ремонтно-строительных работ примыкающих тротуаров к навесу здания и ремонтных работ по устройству стен панелями в помещении № 211 и окраске помещений № 110, 116, здания ДВЦ АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    16162_Выполнение ремонтно-строительных работ примыкающих тротуаров к навесу здания и ремонтных работ по устройству стен панелями в помещении № 211 и окраске помещений № 110, 116, здания ДВЦ АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"

    Начальная цена

    698 897,68

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Адрес местонахождения

    121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,

    121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Классификатор ОКПД2

    43.99.90.190

    Работы строительные с пециализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.99

    Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки"

    Кол-во: 148.45000

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