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    Главная / Торги / Публичное предложение, проводимое в электронной форме по продаже недвижимого имущества отдельными лотами (9 квартир и комната), продаваемые отдельными лотами в Республике Татарстан. Продавец (собственник) имущества ООО Газпром трансгаз Казань

    Публичное предложение, проводимое в электронной форме по продаже недвижимого имущества отдельными лотами (9 квартир и комната), продаваемые отдельными лотами в Республике Татарстан. Продавец (собственник) имущества ООО Газпром трансгаз Казань

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2021 15:0031.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176636Дата и время окончания срока приема заявок 4-х комнатная квартира, 99,3 кв.м. РФ, Респ. Татарстан г. Лениногорск, ул. Агадуллина, д. 21, кв.8МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Публичное предложение, проводимое в электронной форме по продаже недвижимого имущества отдельными лотами (9 квартир и комната), продаваемые отдельными лотами в Республике Татарстан. Продавец (собственник) имущества ООО Газпром трансгаз Казань

    Категория

    Публичное предложение

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    В соответствии с Информационным сообщением о публичном предложении

    Номер извещения

    ГП176636

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ

    Предмет договора

    4-х комнатная квартира, 99,3 кв.м. РФ, Респ. Татарстан г. Лениногорск, ул. Агадуллина, д. 21, кв.8

    Начальная цена

    1901450.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    55000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    29-04-2021 18:02 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    31.05.2021 15:00

    Дата и время проведения

    01.06.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Заявка на участие по форме Организатора

    Извещение__Информационное_сообщение__квартиры.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с Информационным сообщением о публичном предложении

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    64900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ

    Юридический адрес

    115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500

    Контактный телефон

    +7 495 781-59-29

    Адрес электронной почты

    info.gbes@bk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хабибулина Даниэла Рафаельевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Хабибулина Даниэла Рафаельевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    info.gbes@bk.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 781-59-29

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Да

    Порядок определения победителя

    В соответствии с Информационным сообщением о публичном предложении

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с Информационным сообщением о публичном предложении

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    http://gbes.ru/bargaining/

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