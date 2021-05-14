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    Главная / Торги / Оказание услуг по информационному обслуживанию автомашин системой СКАУТ Глонасс

    Оказание услуг по информационному обслуживанию автомашин системой СКАУТ Глонасс

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 09:5914.05.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110252149Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по информационному обслуживанию автомашин системой СКАУТ ГлонассВладикавказПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110252149

    Уникальный номер закупки

    064-ЗП-2021

    Номер закупки

    064-ЗП-2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг по информационному обслуживанию автомашин системой СКАУТ Глонасс

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    29.04.2021 18:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    064_Техническое_задание.docx.docx

    064_Извещение.docx

    064_Проект_договора.doc.doc

    064_Документация.docx

    064__Приложение__1__Форма_расчета_цены_за_единицу.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИКАВКАЗ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИКАВКАЗ

    Юридический адрес

    362000, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Транспортная, 10

    Почтовый адрес

    362021, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Транспортная, 10

    Контактный телефон

    +7 8672 51-98-41

    Факс

    +7 8672 51-98-41

    Адрес электронной почты

    magkaeva_mu@rgk-rso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Магкаева Марина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Владикавказ

    Закупки и тендеры Северная Осетия - Алания Республика

    Закупки и тендеры Услуги телекоммуникационные прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по информационному обслуживанию автомашин системой СКАУТ Глонасс

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.05.202119.05.2021 12:0019.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110252149Подведение итогов не позднее Оказание услуг по информационному обслуживанию автомашин системой СКАУТ ГлонассВладикавказ

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по информационному обслуживанию автомашин системой СКАУТ Глонасс

    Начальная цена

    646 196,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИКАВКАЗ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИКАВКАЗ

    Адрес местонахождения

    362000, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Транспортная, 10

    362021, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Транспортная, 10

    Классификатор ОКПД2

    61.90

    Услуги телекоммуникационные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    61.90

    Деятельность в области телекоммуникаций прочая

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области телекоммуникаций прочая"

    Кол-во: 1.00000

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