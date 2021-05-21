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    Главная / Торги / поставка электродвигателей

    поставка электродвигателей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 12:0021.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176625Дата и время окончания срока приема заявок поставка электродвигателей МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176625

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21890

    Наименование закупки

    поставка электродвигателей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    29.04.2021 17:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «ОТЭКО»
    Все закупки и тендеры АО «ОТЭКО»

    Юридический адрес

    115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3

    Почтовый адрес

    115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3

    Контактный телефон

    +7 495 787-09-69 доб. 1433

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    I.Galeeva@oteko.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Галеева Ирина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электродвигателей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 12:00 GMT +321.05.2021 12:0021.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176625Дата и время окончания срока приема заявок поставка электродвигателей Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    21.05.2021 12:0021.05.2021 12:0021.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176625Дата и время вскрытия заявок поставка электродвигателей Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.06.2021 12:0025.06.2021 12:0025.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176625Подведение итогов не позднее поставка электродвигателей Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.06.202125.06.2021 12:0025.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176625Подведение итогов не позднее поставка электродвигателей Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электродвигателей

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    пос. Волна, ул. Таманская, 8, Темрюкский район, Краснодарский крайРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    аванс не более 50%

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОТЭКО - ПОРТСЕРВИС
    Все закупки и тендеры ОТЭКО - ПОРТСЕРВИС

    Адрес местонахождения

    353535, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюкский район, п.Волна, Таманская, 8

    Классификатор ОКПД2

    27.1

    Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электрическая распределительная и контрольно-измерительная аппаратура

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Форма_ТКП_21890.XLS

    29.04.2021

    Заявка_21890.xlsx

    29.04.2021

    Инструкция_для_аккредитации.docx

    29.04.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мотор-редуктор NMRV-063-i80-037 1400ВЗ, N= 0,37 кВт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Мотор-редуктор NMRV-063-i80-037 1400ВЗ, N= 0,37 кВт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Червячный мотор-редуктор CVRN040(i=10)IEC71B14/GL-712-4 0,37kW, IM B14, F, IP55"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Эл. двигатель EBARA ETM 371-0,75-2 230/400/50-60"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Эл. двигатель SITI FC71B4 B14"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Эл. двигатель SITI FC71B6 B5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Электро привод BERNARD CONTROLS E2250"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Электро привод Bray 800590/90.1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Электро привод SQ 10.2-F10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Электро привод SQ 12.2-F12,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Электропривод 85 Нм. F07. pois 4-20mA"

    Кол-во: 2

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