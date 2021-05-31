Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества. Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи на объекты недвижимого имущества. Предмет продажи: Трехкомнатная квартира, общей площадью 65,2 кв. м, расположенная по адресу: ЯНАО, г. Муравленко, ул. Ленина, д. 109, кв. 39. Право на объект оценки подтверждает - Выписка из ЕГРН от 29 июля 2019 года. Собственник: ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-НОЯБРЬСКНЕФТЕГАЗГЕОФИЗИКА»