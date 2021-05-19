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    Главная / Торги / Услуга по проведению экспертизы промышленной безопасности контейнеров – цистерн ИМО5

    Услуга по проведению экспертизы промышленной безопасности контейнеров – цистерн ИМО5

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 11:0019.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110252038Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по проведению экспертизы промышленной безопасности контейнеров – цистерн ИМО5г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110252038

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуга по проведению экспертизы промышленной безопасности контейнеров – цистерн ИМО5

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    29.04.2021 17:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Раздел_9_документации_о_закупке__техническое_задание_.docx

    Извещение.docx

    Раздел_8_документации_о_закупке__проект_договора_.docx

    ЗП_РПЗ_231.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Юридический адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    Почтовый адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Контактный телефон

    +7 495 734-87-13

    Факс

    Адрес электронной почты

    a.tyuhaj@russian.space

    Ф.И.О. контактного лица

    Тюхай Александр Максимович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Закупки и тендеры

    Закупки и тендеры Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуга по проведению экспертизы промышленной безопасности контейнеров – цистерн ИМО5

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 11:00 GMT +319.05.2021 11:0019.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110252038Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по проведению экспертизы промышленной безопасности контейнеров – цистерн ИМО5г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2021 11:0019.05.2021 11:0019.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110252038Дата и время вскрытия заявок Услуга по проведению экспертизы промышленной безопасности контейнеров – цистерн ИМО5г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Подведение итогов не позднее

    02.06.2021 23:5902.06.2021 23:5902.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110252038Подведение итогов не позднее Услуга по проведению экспертизы промышленной безопасности контейнеров – цистерн ИМО5г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.06.202102.06.2021 23:5902.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110252038Подведение итогов не позднее Услуга по проведению экспертизы промышленной безопасности контейнеров – цистерн ИМО5г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуга по проведению экспертизы промышленной безопасности контейнеров – цистерн ИМО5

    Начальная цена

    1 696 333,38

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с разделом 9 документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с разделом 9 документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с разделом 8 документации о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ЦЭНКИ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Адрес местонахождения

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.190

    Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Технические испытания, исследования, анализ и сертификация"

    Кол-во: 1.00000

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