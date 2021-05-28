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Номер извещения
ГП176617
Уникальный номер закупки
01-0071346-356-2021
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной выполнить НИОКР по физико-химическим технологиям и сопутствующим им химическим реагентам, применяемым в технологических процессах нефтедобычи
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
29.04.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, наб.реки Мойки, 75-79
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, наб.реки Мойки, 75-79
Контактный телефон
+7 812 313-69-24 доб. 3716
Адрес электронной почты
UZPU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Солдатова Иванна Викторовна
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
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Анализ осложненных объектов и подбор реагентов для борьбы с АСПО
Дата и время окончания срока приема заявок
28.05.2021 16:45 GMT +328.05.2021 16:4528.05.2021 16:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176617Дата и время окончания срока приема заявок Анализ осложненных объектов и подбор реагентов для борьбы с АСПОСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Анализ осложненных объектов и подбор реагентов для борьбы с АСПО
Анализ осложненных объектов и подбор реагентов для борьбы с гидратами
Дата и время окончания срока приема заявок
28.05.2021 16:45 GMT +328.05.2021 16:4528.05.2021 16:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176617Дата и время окончания срока приема заявок Анализ осложненных объектов и подбор реагентов для борьбы с гидратамиСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Анализ осложненных объектов и подбор реагентов для борьбы с гидратами
Анализ отложений и промысловых вод
Дата и время окончания срока приема заявок
28.05.2021 16:45 GMT +328.05.2021 16:4528.05.2021 16:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176617Дата и время окончания срока приема заявок Анализ отложений и промысловых водСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Анализ отложений и промысловых вод
Физико-химические исследования ХР
Дата и время окончания срока приема заявок
28.05.2021 16:45 GMT +328.05.2021 16:4528.05.2021 16:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176617Дата и время окончания срока приема заявок Физико-химические исследования ХРСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Физико-химические исследования ХР
Подбор блокирующих составов для глушения скважин
Дата и время окончания срока приема заявок
28.05.2021 16:45 GMT +328.05.2021 16:4528.05.2021 16:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176617Дата и время окончания срока приема заявок Подбор блокирующих составов для глушения скважинСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Подбор блокирующих составов для глушения скважин
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