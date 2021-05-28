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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор организации, способной выполнить НИОКР по физико-химическим технологиям и сопутствующим им химическим реагентам, применяемым в технологических процессах нефтедобычи

    Открытый конкурентный отбор организации, способной выполнить НИОКР по физико-химическим технологиям и сопутствующим им химическим реагентам, применяемым в технологических процессах нефтедобычи

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2021 16:4528.05.2021 16:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176617Дата и время окончания срока приема заявок Анализ отложений и промысловых водСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП176617

    Уникальный номер закупки

    01-0071346-356-2021

    Номер закупки

    01-0071346-356-2021

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор организации, способной выполнить НИОКР по физико-химическим технологиям и сопутствующим им химическим реагентам, применяемым в технологических процессах нефтедобычи

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    29.04.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ НТЦ

    Юридический адрес

    190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, наб.реки Мойки, 75-79

    Почтовый адрес

    190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, наб.реки Мойки, 75-79

    Контактный телефон

    +7 812 313-69-24 доб. 3716

    Адрес электронной почты

    UZPU@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Солдатова Иванна Викторовна

    Место рассмотрения заявок

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    нефть, исследования

    Список лотов

    Лот 1

    Анализ осложненных объектов и подбор реагентов для борьбы с АСПО

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.05.2021 16:45 GMT +328.05.2021 16:4528.05.2021 16:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176617Дата и время окончания срока приема заявок Анализ осложненных объектов и подбор реагентов для борьбы с АСПОСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Анализ осложненных объектов и подбор реагентов для борьбы с АСПО

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Лот 2

    Анализ осложненных объектов и подбор реагентов для борьбы с гидратами

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.05.2021 16:45 GMT +328.05.2021 16:4528.05.2021 16:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176617Дата и время окончания срока приема заявок Анализ осложненных объектов и подбор реагентов для борьбы с гидратамиСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Анализ осложненных объектов и подбор реагентов для борьбы с гидратами

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Лот 3

    Анализ отложений и промысловых вод

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.05.2021 16:45 GMT +328.05.2021 16:4528.05.2021 16:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176617Дата и время окончания срока приема заявок Анализ отложений и промысловых водСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Анализ отложений и промысловых вод

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Лот 4

    Физико-химические исследования ХР

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.05.2021 16:45 GMT +328.05.2021 16:4528.05.2021 16:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176617Дата и время окончания срока приема заявок Физико-химические исследования ХРСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Физико-химические исследования ХР

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Лот 5

    Подбор блокирующих составов для глушения скважин

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.05.2021 16:45 GMT +328.05.2021 16:4528.05.2021 16:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176617Дата и время окончания срока приема заявок Подбор блокирующих составов для глушения скважинСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Подбор блокирующих составов для глушения скважин

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

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