Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / КО №267/КО - Запорная арматура для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань»

    КО №267/КО - Запорная арматура для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110251875Дата и время окончания срока приема заявок КО №267/КО - Запорная арматура для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань»196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. АПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110251875

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КО №267/КО - Запорная арматура для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    29.04.2021 17:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    267_КО_1_2_ГТ_КЗН_КО_09.06.2021.zip

    Документация и извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 515

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    abeliaev@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беляев Алексей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КО №267/КО - Запорная арматура для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.06.202116.06.2021 23:5916.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110251875Подведение итогов не позднее КО №267/КО - Запорная арматура для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань»196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КО №267/КО - Запорная арматура для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань»

    Начальная цена

    1 687 243,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КАЗАНЬ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КАЗАНЬ

    Адрес местонахождения

    423650, РЕСП ТАТАРСТАН, Г МЕНДЕЛЕЕВСК, УЛ ГАГАРИНА, ДОМ 2

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13

    Арматура запорная для управления процессом (задвижки, краны, клапаны запорные, затворы дисковые и другая арматура)

    Классификатор ОКВЭД2

    46.74.2

    Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/956263/name/60c8b71448c5f5.83513529

    15.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КО №267/КО - Запорная арматура для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань»"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211078571
    МИ №16586/МИ - Запорная, регулирующая и предохранительная арматура высокого давления и запасные части к ней для нужд филиалов ПАО "ОГК-2" (222P101256)
    МИ №16586/МИ - Запорная, регулирующая и предохранительная арматура высокого давления и...
    593258
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    15 833 638
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211078378
    МИ №16584/МИ - Запорная, регулирующая и предохранительная арматура высокого давления и запасные части к ней для нужд филиалов ПАО "ОГК-2" (222P101044)
    МИ №16584/МИ - Запорная, регулирующая и предохранительная арматура высокого давления и...
    593224
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    119 868 995
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211075965
    МИ №1166/МИ - Поставка запорной арматуры для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Вологда»
    МИ №1166/МИ - Поставка запорной арматуры для нужд Общество с ограниченной ответственностью...
    592793
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    2 953 605
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211075891
    КО №1153/КО - Поставка запорной арматуры для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань»
    КО №1153/КО - Поставка запорной арматуры для нужд Общество с ограниченной ответственностью...
    592780
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 316 307
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан республика
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211070819
    МИ №1160/МИ - Краны шаровые для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго»
    МИ №1160/МИ - Краны шаровые для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго»
    592010
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 757 966
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211070712
    МИ №1162/МИ - Краны шаровые для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Вологда»
    МИ №1162/МИ - Краны шаровые для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром...
    591998
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 996 430
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АКС
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211049664
    Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме на право заключения договора на поставку Запорной арматуры (кранов, клапанов, гидрантов) для нужд ООО «Амурские коммунальные системы» на 2022 г. (АмКС-003-22).
    Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме на право...
    588736
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 196 384
    Лоты:
    1
    Регион:
    Амурская область
    Ямал СПГ
    Попозиционная № ГП030575
    Закупка ЗРА Danfoss для нужд ОАО Ямал СПГ
    Закупка ЗРА Danfoss для нужд ОАО Ямал СПГ
    362874
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.07.2020 16:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить