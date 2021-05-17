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Номер извещения
32110251875
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
КО №267/КО - Запорная арматура для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
29.04.2021 17:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 515
Факс
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Адрес электронной почты
abeliaev@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беляев Алексей Викторович
Место рассмотрения предложений
196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А
Ключевые слова:
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КО №267/КО - Запорная арматура для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.06.202116.06.2021 23:5916.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110251875Подведение итогов не позднее КО №267/КО - Запорная арматура для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань»196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КО №267/КО - Запорная арматура для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань»
Начальная цена
1 687 243,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КАЗАНЬ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КАЗАНЬ
Адрес местонахождения
423650, РЕСП ТАТАРСТАН, Г МЕНДЕЛЕЕВСК, УЛ ГАГАРИНА, ДОМ 2
28.14.13
46.74.2
Документация лота
Кол-во: 1
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