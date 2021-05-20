Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты

    Поставка специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110252055Дата и время окончания срока приема заявок Поставка специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защитыМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110252055

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме

    Дата публикации

    29.04.2021 17:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_итоги_145.pdf

    Документация_145.zip

    Извещение_145.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА БЛАГОВЕЩЕНСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА БЛАГОВЕЩЕНСК

    Юридический адрес

    676450, Российская Федерация, Амурская область, Свободный, Территория ТОСЭР, Свободный

    Почтовый адрес

    117342, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское,поселок Газопровод, дом 101, к.1

    Контактный телефон

    +7 499 580-49-99 доб. 43076

    Факс

    +7 499 580-49-98

    Адрес электронной почты

    AYEgorova@amurgpz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Егорова Анастасия Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Амурская область

    Закупки и тендеры Спецодежда

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.05.2021 10:00 GMT +320.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110252055Дата и время окончания срока приема заявок Поставка специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защитыМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    20.05.2021 10:0020.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110252055Дата и время вскрытия заявок Поставка специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защитыМосква

    Подведение итогов не позднее

    28.05.2021 23:5928.05.2021 23:5928.05.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110252055Подведение итогов не позднее Поставка специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защитыМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.05.202128.05.2021 23:5928.05.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110252055Подведение итогов не позднее Поставка специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защитыМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты

    Начальная цена

    54 695 175,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА БЛАГОВЕЩЕНСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА БЛАГОВЕЩЕНСК

    Адрес местонахождения

    676450, Российская Федерация, Амурская область, Свободный, Территория ТОСЭР, Свободный

    117342, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское,поселок Газопровод, дом 101, к.1

    Классификатор ОКПД2

    14.12.99

    Услуги по производству спецодежды

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12

    Производство спецодежды

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/948968/name/60bdde8a5308c8.29168711

    07.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014429
    Поставка товарно-материальных ценностей строительной лаборатории для объекта строительства «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавейского ГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»
    Поставка товарно-материальных ценностей строительной лаборатории для объекта строительства...
    594574
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ДСК АВТОБАН
    Закупка ДСК АВТОБАН № ГП225453
    Барьерное ограждение (ГОСТ Р 52289-2019) на объект строительства М-5 "Урал".
    Барьерное ограждение (ГОСТ Р 52289-2019) на объект строительства М-5 "Урал".
    563378
    Закупки корпоративных заказчиков
    Закупка ДСК АВТОБАН
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    «ГНП сеть»
    Запрос предложений № ГП237460
    Выполнение работ по обслуживанию переходно-скоростных полос на АЗС Ростовской области
    Выполнение работ по обслуживанию переходно-скоростных полос на АЗС Ростовской области
    594568
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    4 500 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211087065
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (16)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    594563
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    45 486 982
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211087070
    Поставка Средств индивидуальной защиты
    Поставка Средств индивидуальной защиты
    594565
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    4 930 680
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    ПАО Газпром нефть
    Конкурентный отбор № АП014428
    Открытый одноэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на проведение полевых сейсморазведочных работ МОГТ 3Д с применением технологии «Зеленая сейсмика ©» на лицензионных участках ЯНАО для нужд ООО "Газпромнефть-ГЕО" в 2022-2024гг.
    Открытый одноэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на...
    594569
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014427
    Выполнение работ по снятию изоляционного покрытия с металлических труб, бывших в употреблении и утилизации изоляции для нужд ООО «ГСП Переработка»
    Выполнение работ по снятию изоляционного покрытия с металлических труб, бывших в употреблении...
    594567
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    УК РОСВОДОКАНАЛ
    Попозиционная № 32211063091
    Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на поставку СИЗ, СпецОдежды и СпецОбуви в 2022 году, проводимый консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ".
    Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на поставку СИЗ,...
    589616
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    79 975 841
    Лоты:
    3
    Регионы 6:
    Оренбургская область
    Все регионы
    Оренбургская область, Тюменская область, Воронежская область, Омская область, Архангельская область, Алтайский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить