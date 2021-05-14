Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / поставка промышленных запасных частей для технологического оборудования СПМ510/610, СПМ 230/240 (текущий ремонт)

    поставка промышленных запасных частей для технологического оборудования СПМ510/610, СПМ 230/240 (текущий ремонт)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176616Дата и время окончания срока приема заявок поставка промышленных запасных частей для технологического оборудования СПМ510/610, СПМ 230/240 (текущий ремонт)МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176616

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    22105

    Наименование закупки

    поставка промышленных запасных частей для технологического оборудования СПМ510/610, СПМ 230/240 (текущий ремонт)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    29.04.2021 17:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «ОТЭКО»
    Все закупки и тендеры АО «ОТЭКО»

    Юридический адрес

    115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3

    Почтовый адрес

    115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3

    Контактный телефон

    +7 495 787-09-69 доб. 1433

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    I.Galeeva@oteko.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Галеева Ирина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка промышленных запасных частей для технологического оборудования СПМ510/610, СПМ 230/240 (текущий ремонт)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 12:00 GMT +314.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176616Дата и время окончания срока приема заявок поставка промышленных запасных частей для технологического оборудования СПМ510/610, СПМ 230/240 (текущий ремонт)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 12:0014.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176616Дата и время вскрытия заявок поставка промышленных запасных частей для технологического оборудования СПМ510/610, СПМ 230/240 (текущий ремонт)Москва

    Подведение итогов не позднее

    04.06.2021 12:0004.06.2021 12:0004.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176616Подведение итогов не позднее поставка промышленных запасных частей для технологического оборудования СПМ510/610, СПМ 230/240 (текущий ремонт)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.06.202104.06.2021 12:0004.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176616Подведение итогов не позднее поставка промышленных запасных частей для технологического оборудования СПМ510/610, СПМ 230/240 (текущий ремонт)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка промышленных запасных частей для технологического оборудования СПМ510/610, СПМ 230/240 (текущий ремонт)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    пос. Волна, ул. Таманская, 8, Темрюкский район, Краснодарский крайРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    аванс не более 50%

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОТЭКО - ПОРТСЕРВИС
    Все закупки и тендеры ОТЭКО - ПОРТСЕРВИС

    Адрес местонахождения

    353535, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюкский район, п.Волна, Таманская, 8

    Классификатор ОКПД2

    28.99

    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    28.9

    Оборудование специального назначения прочее

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Форма_ТКП_22105.XLS

    29.04.2021

    Заявка_22105.xlsx

    29.04.2021

    Инструкция_для_аккредитации.docx

    29.04.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кольцевое уплотнение V-образного сечения"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Самоцентрирующийся роликовый подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Самоцентрирующийся роликовый подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Самоцентрирующийся роликовый подшипник"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Тормозная колодка в сборе с накладкой (дискового тормоза, тип: SF24S,8-00163500.00059"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Радиальный шариковый подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Самоцентрирующийся роликовый подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Радиальный шариковый подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Радиальный шариковый подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Уплотнительное кольцо (рез.)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Уплотнительное кольцо (рез.)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Радиальный шариковый подшипник"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Радиальный шариковый подшипник"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Цилиндрический роликовый подшипник"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Цилиндрический роликовый подшипник"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Радиальный шариковый подшипник"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Уплотнительная кольцо (рез.)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Уплотнительное кольцо вала"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Уплотнительная кольцо (рез.)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Плоское уплотняющее кольцо"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Уплотнительное кольцо вала"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Уплотнительная кольцо (рез.)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "Уплотнительное кольцо (плоское)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Плоское уплотняющее кольцо"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Уплотнительная кольцо (рез.)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Уплотняющее кольцо вала"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Уплотнительное кольцо (плоское)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 4

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО НПЦ НЕДРА
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211063326
    Поставка ЗИП для шламового насоса 8х6х14 для скважины Гыданская-118
    Поставка ЗИП для шламового насоса 8х6х14 для скважины Гыданская-118
    591013
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    820 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    АО НПЦ НЕДРА
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211061214
    Поставка подшипников для ротора МРЛ-275 буровой установки F-400 скважины Гыданская №118 II-этап.
    Поставка подшипников для ротора МРЛ-275 буровой установки F-400 скважины Гыданская №118...
    590647
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    1 122 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № АП009655
    457/КО - Сушильная камера для пиломатериалов для нужд АО "НЗЛ" (LN1483)
    457/КО - Сушильная камера для пиломатериалов для нужд АО "НЗЛ" (LN1483)
    569587
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 428 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Севернефтегазпром
    Конкурентный отбор (Севернефтегазпром) № ГП213963
    Поставка промышленного прачечного оборудования
    Поставка промышленного прачечного оборудования
    589779
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор (Севернефтегазпром)
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    1 970 221
    Лоты:
    1
    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211020651
    Поставка и пусконаладочные работы по вводу в эксплуатацию рентгенотелевизионных систем досмотра ручной клади, багажа и грузов.
    Поставка и пусконаладочные работы по вводу в эксплуатацию рентгенотелевизионных систем...
    583936
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    20 240 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    АО НПЦ НЕДРА
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211041394
    Поставка ЗИП для насоса 8х6х14 объекта «скважина Северо-Кетская II этап».
    Поставка ЗИП для насоса 8х6х14 объекта «скважина Северо-Кетская II этап».
    587345
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    800 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    ДИАЛЛ АЛЬЯНС
    Попозиционная № ГП008890
    Изготовление и поставка блочно-модульной буровой установки для кустового бурения нефтяных и газовых скважин с допускаемой нагрузкой 320 метрических тонн с электрическим приводом
    Изготовление и поставка блочно-модульной буровой установки для кустового бурения нефтяных и...
    378979
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.08.2020 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить