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Номер извещения
ГП176616
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка промышленных запасных частей для технологического оборудования СПМ510/610, СПМ 230/240 (текущий ремонт)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
29.04.2021 17:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3
Почтовый адрес
115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3
Контактный телефон
+7 495 787-09-69 доб. 1433
Факс
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Адрес электронной почты
I.Galeeva@oteko.ru
Ф.И.О. контактного лица
Галеева Ирина Николаевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка промышленных запасных частей для технологического оборудования СПМ510/610, СПМ 230/240 (текущий ремонт)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 12:00 GMT +314.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176616Дата и время окончания срока приема заявок поставка промышленных запасных частей для технологического оборудования СПМ510/610, СПМ 230/240 (текущий ремонт)Москва
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2021 12:0014.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176616Дата и время вскрытия заявок поставка промышленных запасных частей для технологического оборудования СПМ510/610, СПМ 230/240 (текущий ремонт)Москва
Подведение итогов не позднее
04.06.2021 12:0004.06.2021 12:0004.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176616Подведение итогов не позднее поставка промышленных запасных частей для технологического оборудования СПМ510/610, СПМ 230/240 (текущий ремонт)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка промышленных запасных частей для технологического оборудования СПМ510/610, СПМ 230/240 (текущий ремонт)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
пос. Волна, ул. Таманская, 8, Темрюкский район, Краснодарский крайРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОТЭКО - ПОРТСЕРВИС
Все закупки и тендеры ОТЭКО - ПОРТСЕРВИС
Адрес местонахождения
353535, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюкский район, п.Волна, Таманская, 8
28.99
28.9
28
Документация лота
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
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