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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110251857
Уникальный номер закупки
055К_2021-ОЗ
Наименование закупки
Поставка ручного вырубного пресса для нужд ПАО "НПП "Импульс"
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
29.04.2021 17:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
Почтовый адрес
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
Контактный телефон
+7 499 608-18-14
Факс
+7 495 781-26-93
Адрес электронной почты
sales@impuls.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орищин Сергей Фаддеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ручного вырубного пресса для нужд ПАО "НПП "Импульс"
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110251857Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка ручного вырубного пресса для нужд ПАО "НПП "Импульс"Москва
Подведение итогов не позднее
21.05.2021 23:5921.05.2021 23:5921.05.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110251857Подведение итогов не позднее Поставка ручного вырубного пресса для нужд ПАО "НПП "Импульс"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ручного вырубного пресса для нужд ПАО "НПП "Импульс"
Начальная цена
6 100,00
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ПРЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ПРЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПП Импульс
Все закупки и тендеры ПАО НПП Импульс
Адрес местонахождения
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
28.41.33.190
28.41.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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