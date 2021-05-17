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    Главная / Торги / Поставка ручного вырубного пресса для нужд ПАО "НПП "Импульс"

    Поставка ручного вырубного пресса для нужд ПАО "НПП "Импульс"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110251857Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ручного вырубного пресса для нужд ПАО "НПП "Импульс"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110251857

    Уникальный номер закупки

    055К_2021-ОЗ

    Номер закупки

    055К_2021-ОЗ

    Наименование закупки

    Поставка ручного вырубного пресса для нужд ПАО "НПП "Импульс"

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    29.04.2021 17:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_055К_2021_ОЗ.docx

    Вырубной_пресс_проект_дог._поставка_в_Евро.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    публичное акционерное общество Импульс
    Все закупки и тендеры ПАО НПП Импульс

    Юридический адрес

    129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102

    Почтовый адрес

    129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102

    Контактный телефон

    +7 499 608-18-14

    Факс

    +7 495 781-26-93

    Адрес электронной почты

    sales@impuls.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орищин Сергей Фаддеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Станки токарные, расточные и фрезерные металлорежущие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ручного вырубного пресса для нужд ПАО "НПП "Импульс"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110251857Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка ручного вырубного пресса для нужд ПАО "НПП "Импульс"Москва

    Подведение итогов не позднее

    21.05.2021 23:5921.05.2021 23:5921.05.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110251857Подведение итогов не позднее Поставка ручного вырубного пресса для нужд ПАО "НПП "Импульс"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 23:5921.05.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110251857Подведение итогов не позднее Поставка ручного вырубного пресса для нужд ПАО "НПП "Импульс"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ручного вырубного пресса для нужд ПАО "НПП "Импульс"

    Начальная цена

    6 100,00

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ПРЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ПРЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ПРЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «публичное акционерное общество Импульс»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПП Импульс
    Все закупки и тендеры ПАО НПП Импульс

    Адрес местонахождения

    129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102

    Классификатор ОКПД2

    28.41.33.190

    Прессы для обработки металлов, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.41.2

    Производство кузнечно-прессового оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство кузнечно-прессового оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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