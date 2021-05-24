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    Главная / Торги / ЗП №255/ЗП - Электротехническая продукция для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область»

    ЗП №255/ЗП - Электротехническая продукция для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 10:0024.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110251814Дата и время окончания срока приема заявок ЗП №255/ЗП - Электротехническая продукция для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)-Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110251814

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗП №255/ЗП - Электротехническая продукция для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    29.04.2021 17:17

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    255_ЗП_1_11_ГТ_МО_ЗП_25.06.2021.zip

    zp255_перенос_даты_вскрытия_и_ДПИ.zip

    zp255_о_внесении_изменений.zip

    zp255_перенос_даты_вскрытия.zip

    zp255korr.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 483

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ldemina@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Демина Лолита Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    -

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ЗП №255/ЗП - Электротехническая продукция для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.07.202107.07.2021 23:5907.07.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110251814Подведение итогов не позднее ЗП №255/ЗП - Электротехническая продукция для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)-

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗП №255/ЗП - Электротехническая продукция для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    3 901 104,72

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО МО
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО МО

    Адрес местонахождения

    142214, Российская Федерация, Московская область, Серпухов, Звездная, 4 пом.76

    Классификатор ОКПД2

    27.90

    Оборудование электрическое прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    27.1

    Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/967026/name/60d5e35f753ca0.57927525

    25.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЗП №255/ЗП - Электротехническая продукция для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)"

    Кол-во: 1

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