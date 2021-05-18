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    Главная / Торги / КО №234/КО - Выполнение работ по ремонту узлов учета тепловой энергии на источниках для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго Тольятти»

    КО №234/КО - Выполнение работ по ремонту узлов учета тепловой энергии на источниках для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго Тольятти»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110251821Дата и время окончания срока приема заявок КО №234/КО - Выполнение работ по ремонту узлов учета тепловой энергии на источниках для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго Тольятти»196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110251821

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КО №234/КО - Выполнение работ по ремонту узлов учета тепловой энергии на источниках для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго Тольятти»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    29.04.2021 17:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    234_КО_1_4_ГТ_Тол_КО_23.06.2021.zip

    Документация и извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 516

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ehohlova@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хохлова Екатерина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КО №234/КО - Выполнение работ по ремонту узлов учета тепловой энергии на источниках для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго Тольятти»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    23.06.202123.06.2021 23:5923.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110251821Подведение итогов не позднее КО №234/КО - Выполнение работ по ремонту узлов учета тепловой энергии на источниках для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго Тольятти»196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КО №234/КО - Выполнение работ по ремонту узлов учета тепловой энергии на источниках для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго Тольятти»

    Начальная цена

    651 288,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ТОЛЬЯТТИ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ТОЛЬЯТТИ

    Адрес местонахождения

    445131, Российская Федерация, Самарская область, Ставропольский район, село Узюково, 100 м северо-западнее пересечения автодороги Тольятти-мкр.Поволжский и автодороги мкр. Поволжский, -, -

    Классификатор ОКПД2

    43.22.12.140

    Работы по ремонту и техническому обслуживанию бытовых отопительных котлов и бойлеров

    Классификатор ОКВЭД2

    43.22

    Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/969065/name/60daed400dc719.05069305

    29.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КО №234/КО - Выполнение работ по ремонту узлов учета тепловой энергии на источниках для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго Тольятти»"

    Кол-во: 1

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