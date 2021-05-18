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Номер извещения
32110251821
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
КО №234/КО - Выполнение работ по ремонту узлов учета тепловой энергии на источниках для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго Тольятти»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
29.04.2021 17:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 516
Факс
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Адрес электронной почты
ehohlova@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хохлова Екатерина Александровна
Место рассмотрения предложений
196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А
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КО №234/КО - Выполнение работ по ремонту узлов учета тепловой энергии на источниках для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго Тольятти»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
23.06.202123.06.2021 23:5923.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110251821Подведение итогов не позднее КО №234/КО - Выполнение работ по ремонту узлов учета тепловой энергии на источниках для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго Тольятти»196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КО №234/КО - Выполнение работ по ремонту узлов учета тепловой энергии на источниках для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго Тольятти»
Начальная цена
651 288,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ТОЛЬЯТТИ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ТОЛЬЯТТИ
Адрес местонахождения
445131, Российская Федерация, Самарская область, Ставропольский район, село Узюково, 100 м северо-западнее пересечения автодороги Тольятти-мкр.Поволжский и автодороги мкр. Поволжский, -, -
43.22.12.140
43.22
Документация лота
Кол-во: 1
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