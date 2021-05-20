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    Главная / Торги / Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии права использования программного обеспечения RedHat Enterprise Linux

    Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии права использования программного обеспечения RedHat Enterprise Linux

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110259830Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии права использования программного обеспечения RedHat Enterprise LinuxСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110259830

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии права использования программного обеспечения RedHat Enterprise Linux

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    04.05.2021 09:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_аукцион_СМСП.docx

    Документация_Аукцион_СМСП.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Контактный телефон

    +7 812 633-39-49

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    E.Tirskaya@rossiya-airlines.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Тирская Елена Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги информационные прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии права использования программного обеспечения RedHat Enterprise Linux

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.05.202128.05.2021 16:0028.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110259830Подведение итогов не позднее Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии права использования программного обеспечения RedHat Enterprise LinuxСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии права использования программного обеспечения RedHat Enterprise Linux

    Начальная цена

    1 811,06

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка осуществляется по адресу: - на бумажном носителе: г. Москва, Ленинский проспект, 15А, в электронном виде по каналам связи guita@rossiya-airlines.comРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по Договору производится Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной (форма ТОРГ-12) и получения счета, счет-фактуры
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    63

    Услуги в области информационных технологий

    Классификатор ОКВЭД2

    63.99

    Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки"

    Кол-во: 2.00000

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