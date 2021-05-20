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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110259830
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии права использования программного обеспечения RedHat Enterprise Linux
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
04.05.2021 09:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-49
Факс
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Адрес электронной почты
E.Tirskaya@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Тирская Елена Николаевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии права использования программного обеспечения RedHat Enterprise Linux
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии права использования программного обеспечения RedHat Enterprise Linux
Начальная цена
1 811,06
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка осуществляется по адресу: - на бумажном носителе: г. Москва, Ленинский проспект, 15А, в электронном виде по каналам связи guita@rossiya-airlines.comРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
63
63.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2.00000
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