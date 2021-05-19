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    Главная / Торги / Закупка продуктов питания (тесто замороженное) для обособленного под-разделения "Столовые диетического питания" МГУ имени М.В.Ломоносова (4300 кг) (223.ЗК (МСП).625; Id40690)

    Закупка продуктов питания (тесто замороженное) для обособленного под-разделения "Столовые диетического питания" МГУ имени М.В.Ломоносова (4300 кг) (223.ЗК (МСП).625; Id40690)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 09:0019.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110251735Дата и время окончания срока приема заявок Закупка продуктов питания (тесто замороженное) для обособленного подразделения "Столовые диетического питания" МГУ имени М.В.Ломоносова (4300 кг)(Id40690)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110251735

    Уникальный номер закупки

    40690

    Номер закупки

    40690

    Наименование закупки

    Закупка продуктов питания (тесто замороженное) для обособленного под-разделения "Столовые диетического питания" МГУ имени М.В.Ломоносова (4300 кг) (223.ЗК (МСП).625; Id40690)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    29.04.2021 17:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_1010043_ТЗ_тесто_2021_СМП.docx

    1027809_проект_договора_на_поставку_продуктов_питания_223.rtf

    1027807_223_ЗК_Извещение_часть_1__МСП_.rtf

    1027808_223_ЗК_Извещение_часть_2__МСП_.rtf

    1027810_Форма__2_Ценовое_предложение_участника_.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Юридический адрес

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    Почтовый адрес

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 939-43-13

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@rector.msu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    УМ Р З

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения

    Ключевые слова:

    лом

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка продуктов питания (тесто замороженное) для обособленного подразделения "Столовые диетического питания" МГУ имени М.В.Ломоносова (4300 кг)(Id40690)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.05.202127.05.2021 16:0027.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110251735Подведение итогов не позднее Закупка продуктов питания (тесто замороженное) для обособленного подразделения "Столовые диетического питания" МГУ имени М.В.Ломоносова (4300 кг)(Id40690)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка продуктов питания (тесто замороженное) для обособленного подразделения "Столовые диетического питания" МГУ имени М.В.Ломоносова (4300 кг)(Id40690)

    Начальная цена

    598 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Извещением о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РОССИЯ, Москва, ул. Шверника, дом 19; ул.Ленинские горы, дом 1, стр.13; ул.Ленинские горы, дом 1, стр.46;Ломоносовский проспект, д.27, корп.7 Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Порядок подачи заявки: в соответствии с регламентом электронной площадки и порядком установленным в Извещении о закупке. Подведения итогов: в порядке установленном в Извещении о закупке. Сроки проведения квалификационного отбора участников закупки: с момента получения вторых частей заявок и до даты окончания рассмотрения вторых частей заявок (подведения итогов). Иные требования к обеспечению заявки: требование к обеспечению заявки не установлено. Подробная и полная информация о закупке содержится в файлах Извещения о закупке.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Извещением о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Адрес местонахождения

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Классификатор ОКПД2

    10.72.19.140

    Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные

    Классификатор ОКВЭД2

    10.72.1

    Производство хрустящих хлебцев, сухарей и прочих сухарных хлебобулочных изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство хрустящих хлебцев, сухарей и прочих сухарных хлебобулочных изделий"

    Кол-во: 2500.00000

    "Позиция 2"

    "Производство хрустящих хлебцев, сухарей и прочих сухарных хлебобулочных изделий"

    Кол-во: 1800.00000

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